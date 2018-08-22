Российский концерн поставит в Беларусь РЛС "Сопка"

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные заключили с российским концерном контракт на поставку радиолокационной станции "Сопка", сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны Беларуси.
"Контракт на поставку радиолокационной станции "Сопка" заключила белорусская делегация с концерном ВКО "Алмаз-Антей" в ходе встречи в рамках международного военно-технического форума "Армия-2018". Также в Вооруженные Силы Беларуси поступит очередная партия снайперских винтовок производства концерна "Калашников", - проинформировали в Минобороны.
С руководством Уралвагонзавода прошли переговоры о дальнейшей модернизации танков Т-72 до уровня Т-72Б3, с компанией "Вертолеты России" - о послегарантийном сопровождении вертолетов Ми-8МТВ-5.
Как сообщалось, 4-й международный военно-технический форум "Армия-2018" проходит 21-26 августа в подмосковной Кубинке.-0-
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