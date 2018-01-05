5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российский лоукостер "Победа" получил аккредитацию на полеты Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Владимир Костин.

"Действительно российская авиакомпания "Победа" в декабре 2017 года получила аккредитацию на две линии: Санкт-Петербург-Минск и Москва-Гомель. Авиакомпания выполнила необходимые условия и прошла аккредитацию в соответствии с нашими авиационными правилами", - пояснил Владимир Костин.

При этом директор департамента уточнил, что сейчас "Победа" будет вести переговоры с Национальным аэропортом Минск и компанией "Белавиа". "Будет согласовываться расписание, заключаться договоры с обслуживающими организациями. Как часто российская авиакомпания будет летать в Минск и Гомель, пока неизвестно", - отметил он.

Авиакомпания "Победа" получила допуск от "Росавиации" к регулярным рейсам в Беларусь в ноябре 2017 года.-0-