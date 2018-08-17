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Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор откроется в ноябре в Москве

Общество 17.08.2018 | 14:19
Фото из архива
Фото из архива

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российско-белорусский молодежный бизнес-инкубатор откроется в ноябре в Москве, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь ЦК ОО "Белорусский республиканский союз молодежи" Александра Гончарова.

Такая договоренность достигнута во время встречи представителей БРСМ и заместителя председателя Российского союза молодежи Татьяны Селиверстовой. "Мы рассмотрели положение о совместных бизнес-инкубаторах, принято решение его доработать, чтобы подписать на полях XIII фестиваля "Молодежь за Союзное государство" в сентябре в Ростове-на-Дону. Согласно договоренности, уже в ноябре первые резиденты от Беларуси пройдут обучение на базе российско-белорусского молодежного бизнес-инкубатора в Москве. Планируем, что в следующем году тренинги для российских новаторов будут организованы на базе белорусско-российского молодежного бизнес-инкубатора в Минске", - отметила Александра Гончарова.

Как рассказал второй секретарь ЦК БРСМ Олег Дикун, российско-белорусский молодежный инкубатор будет открыт на базе Российского экономического университета им.Г.В.Плеханова. Проект объединит 20 молодых предпринимателей двух стран и будет организован по трем секциям: IT, промышленность, сельское хозяйство. "На протяжении восьми дней молодые новаторы будут общаться с менторами, посещать высокотехнологические производства, будут работать над бизнес-кейсами и смогут заручиться финансовой поддержкой. Этот проект создается по аналогии российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора, который успешно функционирует на протяжении трех лет и имеет положительную динамику. Надеемся, что и для нас он станет прорывной точкой для кооперации и создания совместных предприятий. К слову, реальный экономический эффект от российско-китайского молодежного бизнес-инкубатора составил $230 млн за прошлый год", - подчеркнул он.

Белорусская сторона определяется с кандидатурами, которые смогут первыми пройти бизнес-тренинги в Москве. "Отбор будет проходить под эгидой Совета молодых предпринимателей, который создан и функционирует при ЦК БРСМ. В него входят молодые бизнесмены и представители компаний, которые помогают молодежи в защите интересов и брендировании своего продукта. Мы планируем также пообщаться с представителями бизнес-сообществ, чтобы услышать их мнение по этому вопросу. Первая встреча состоится уже сегодня. Кроме того, при отборе кандидатур приоритетное внимание мы уделим участникам республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" с реально работающей бизнес-моделью, которые на данном этапе имеют необходимость в обучении и финансовой поддержке", - резюмировал второй секретарь ЦК БРСМ.-0-

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Теги
Беларусь, бизнес, БРСМ, молодежь, Россия
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