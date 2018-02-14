Рост цен на услуги связи в 2018 году не превысит темп инфляции - Попков

14 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение по повышению стоимости услуг связи пока не принято, но в любом случае рост цен на них в 2018 году не превысит темп инфляции, сообщил в интервью БЕЛТА министр связи и информатизации Сергей Попков.

По словам министра, вопросы повышения тарифов в стадии рассмотрения, решение будет приниматься совместно с Министерством антимонопольного регулирования и торговли.

"Но тарифы могут подниматься в процентном соотношении не выше темпов инфляции, возможно, и до темпов инфляции не дойдет. То есть значительного повышения не просматривается, и нет необходимости этого делать. До уровня возмещения мы будем предлагать довести регулируемые тарифы, в первую очередь, на фиксированную связь и почтовые отправления, - пояснил Сергей Попков. - Но еще раз повторю - о повышении на больший процент, чем темп инфляции, даже и разговоров не может быть".

При этом еще есть резервы для снижения стоимости межсетевых звонков, считает министр.

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