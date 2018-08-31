Рост зарплат мотивирует педработников к повышению качества образования - министерство

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост зарплат мотивирует педработников к повышению качества образования. Об этом корреспонденту БЕЛТА заявили в министерстве образования, комментируя постановление Совета Министров "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников".

Тарифные ставки (оклады) педагогических работников и помощников воспитателей с 1 сентября возрастают на 20%. "Это позволит повысить уровень оплаты труда, обеспечить материальную поддержку работников образования, уменьшить отток кадров, мотивировать педагогических работников к повышению качества образования", - подчеркнули в министерстве.

Задачу повысить зарплату педагогам глава государства ставил 24 августа 2017 года на Республиканском педагогическом совете, а также в ходе рабочей поездки в Слуцкий район 16 февраля текущего года.

Постановление Совета Министров подготовлено во исполнение поручений Президента. Они направлены на достижение и удержание в 2018 году средней зарплаты по стране на уровне Br1 тыс., (в бюджетной сфере - не ниже 80% от этого уровня). Александр Лукашенко поручил также в два раза повысить зарплаты педагогам и медикам к 2025 году.-0-