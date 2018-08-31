Рост зарплат поспособствует укреплению кадрового потенциала отрасли - Минздрав

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост зарплат поспособствует повышению престижа профессии и укреплению кадрового потенциала отрасли. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась заместитель начальника управления экономического анализа и развития здравоохранения Минздрава Елена Крутова, комментируя постановление Совмина "Об установлении размера тарифной ставки первого разряда и повышении заработной платы отдельным категориям работников".

В соответствии с документом с 1 сентября повышаются тарифные оклады медицинским физикам, химикам, биологам. "Это штучные специалисты, которые обеспечивают выполнение высокотехнологичных медицинских вмешательств в области клеточной медицины и лучевой терапии, многоэтапных молекулярно-биологических исследований. В отрасли сегодня стремительно развиваются высокие технологии, а без этих специалистов оказывать такие виды помощи невозможно", - сказала Елена Крутова. Для указанных специалистов тарифные оклады повысятся на 100%.

Впервые за продолжительное время рост зарплат коснется фармацевтических работников - провизоров и фармацевтов, которые работают в бюджетных учреждениях здравоохранения ("больничных" аптеках).

Устанавливаются доплаты к окладам всем врачам-специалистам, в том числе руководителям, а также всем средним медработникам.

К 2025 году стоит задача выполнить поручение Президента и увеличить заработную плату белорусским медикам в два раза.

Как отметила Елена Крутова, усиление материальной заинтересованности работников позволит привлечь в бюджетные учреждения здравоохранения высококвалифицированные кадры, что будет способствовать сохранению и укреплению кадрового потенциала отрасли.

Постановление Совета Министров подготовлено в соответствии с поручениями главы государства, которые направлены на достижение и удержание в 2018 году средней заработной платы по стране на уровне Br1 тыс., а в бюджетной сфере - не ниже 80% от этого уровня; а также на поэтапное повышение зарплаты отдельных категорий работников образования и здравоохранения в два раза в период 2018-2025 годов.-0-