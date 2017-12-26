Ростов-на-Дону получил 75 автобусов МАЗ к чемпионату мира по футболу 2018 года

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ростов-на-Дону получил 75 городских низкопольных автобусов МАЗ-203069 большой вместимости на дизельном топливе, приобретенных в рамках подготовки к проведению игр чемпионата мира по футболу 2018 года. Такая информация размещена на сайте посольства Беларуси в России, сообщает БЕЛТА.
Торжественная церемония передачи автобусов состоялась 24 декабря на Театральной площади города. В мероприятии приняли участие глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев, министры транспорта и промышленности Ростовской области.
Во время церемонии руководитель отделения посольства Беларуси в Ростове-на-Дону Владимир Неронский вручил главе администрации города символический ключ от автобуса. Виталий Кушнарев высоко оценил качество и комфортность белорусских автобусов.-0-
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