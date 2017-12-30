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Новогодний розыгрыш "Удача в придачу!": яркие эмоции, 100 тысяч призов и селфи с Сергеем Лазаревым!

Общество 30.12.2017 | 14:13

29-ю квартиру в Минске от "Евроопт" разыграл Сергей Лазарев!

Волшебное настроение, невероятные призы и селфи с Сергеем Лазаревым… Все это подарил своим участникам новогодний, 49-й, розыгрыш игры "Удача в придачу!" от крупнейшей торговой сети "Евроопт". Сегодня в столичном ТРЦ "Е-Сити" своих обладателей отыскали более 100 тысяч невероятных призов! А суперпризы - квартиру и автомобили - в прямом эфире разыграл Сергей Лазарев! И поздравил победителей лично! Благодаря прямой трансляции на телеканалах ОНТ и "НТВ-Беларусь", а также на интернет-порталах evroopt.by и belta.by присоединиться к розыгрышу мог каждый!

Лауреат многочисленных музыкальных премий, финалист "Евровидения" и бессменный ведущий фестиваля "Песня года", без которого невозможно представить себе Новый год. Актер, телеведущий и продюсер. Исполнитель огромного количества суперхитов. И просто красавчик! В эту субботу Сергей Лазарев специально прибыл в Беларусь, чтобы принести удачу покупателям торговой сети "Евроопт". Знаменитый артист вытянул семь счастливых цифр из лототрона - и ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске стала принадлежать Галине Сивец из Новополоцка, которая всю жизнь посвятила торговле, а сейчас уже находится на пенсии.

Как оказалось во время звонка в прямом эфире, жизнь Галину Федоровну не баловала, после смерти мужа ей пришлось в одиночку растить восьмерых детей. "Спасибо большое! Неужели это правда?! Вы знаете, мне никогда в жизни не везло! Восемь деток вырастила одна!" – призналась главная победительница этого тура, услышав поздравление от Сергея Лазарева. Так что просторная квартира в столице стала настоящей наградой для Галины Сивец за ее нелегкую судьбу. Это ли не чудо, то самое волшебство под Новый год?!

Звездный артист вытянул семь цифр из лототрона – и главный приз достался пенсионерке Галине Сивец из Новополоцка!

Кстати, это уже 29-я квартира, которая разыграна в игре "Удача в придачу!". Просторные столичные апартаменты расположены по адресу улица Ильянская, дом 4. Рядом - проспект Победителей, "Минск-Арена" и водохранилище "Дрозды". А в выигранном жилье счастливицу уже ждет приятный бонус от "Е-Техно": холодильник, телевизор, варочная поверхность и духовой шкаф Samsung!

Квартира от "Евроопт" расположена в элитном районе Минска! А в ней победительницу уже ждет приятный бонус – комплект бытовой техники для комфортного новоселья!

Также в эту субботу Сергей Лазарев разыграл три вместительных и стильных внедорожника "Ниссан Кашкай". По счету это уже 126-й, 127-й и 128-й автомобили, которые достались участникам игры "Удача в придачу!" от "Евроопт".

Также сегодня были разыграны три вместительных и стильных внедорожника "Ниссан Кашкай"

Кто именно из покупателей въедет в 2018-й на новеньком внедорожнике? Серебристый "Ниссан Кашкай" с легкой руки Сергея Лазарева стал принадлежать Светлане Рекште из Минска. К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось. Может быть, она была занята подготовкой к Новому году? Но, без сомнения, радостная новость уже нашла удачливую покупательницу!

Серебристый "Ниссан Кашкай" стал принадлежать Светлане Рекште из Минска

Еще семь цифр - и белоснежный внедорожник достался Алексею Тимощенко из деревни Наровчизна Мозырского района. "Ура-а-а! - воскликнул на всю страну победитель, услышав поздравление от Сергея Лазарева. – Автомобиль нам очень пригодится, у нас маленький ребенок!"

Белоснежный внедорожник достался Алексею Тимощенко из деревни Наровчизна

А "Ниссан Кашкай" яркого красного цвета отныне будет радовать Анатолия Будревича из Гродно, сотрудника правоохранительных органов. "Вы сегодня выиграли автомобиль!" – сообщил победителю знаменитый артист. "Спасибо, это лучший подарок на Новый год! Ура-а-а!" – радостно отреагировал удачливый покупатель.

Красный "Ниссан Кашкай" будет радовать Анатолия Будревича из Гродно

Но и это еще не все! Также сегодня своих обладателей нашли 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков", которое состоится 6 января в "Минск-Арене". Лучший подарок для маленьких поклонников веселых пришельцев с планеты Бонитрон! Уже сегодня после 18.00 билеты будут доступны для скачивания в личном кабинете победителей, о чем они получат СМС-уведомление на номер, указанный при регистрации в игре на сайте evroopt.by.

Также сегодня своих обладателей нашли 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков"

Кроме того, в эту субботу покупателям торговой сети достались 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый. Эти кругленькие суммы победители получат 6 января в торжественной обстановке в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott. Прекрасное подкрепление бюджета в дни праздничных затрат!

Были разыграны 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый

А также снежным вихрем по всей стране разлетелись еще 100 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Накануне новогодней ночи, когда хочется поздравить всех-всех-всех, это очень актуально!

А также еще 100 000 денежных призов!

Новогодний розыгрыш сегодня в "Е-Сити" стал по-настоящему волшебным! Всего за час по всей стране разлетелись более 100 тысяч ценных призов! Чтобы разыграть их, пришлось задействовать сразу два лототрона! А участие в праздничном туре приняло просто фантастическое количество покупателей - почти миллион! И более 6,5 млн игровых кодов! Так что в новый год "Удача в придачу!" входит с новым рекордом!

Но ценные призы - это не единственное, чем запомнится розыгрыш в преддверии Нового года! Всех покупателей торговой сети "Евроопт" сегодня ждал особенный подарок! Сергей Лазарев не только разыграл призы этого тура, но и порадовал поклонников своими хитами.

Сергей Лазарев не только разыграл главные призы этого тура, но и порадовал поклонников своим выступлением!

А после розыгрыша была организована автограф-сессия, во время которой посетители "Е-Сити" могли взять автограф у звезды, задать интересующие вопросы и, конечно же, сделать селфи с любимым артистом!

А также автографами и совместными селфи!

"Потрясающая игра! Разыгрывается столько замечательных призов, и все по-честному! – поделился своими эмоциями от розыгрыша звездный гость. - Смотрите, люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или трехкомнатную квартиру. Вау! Это же очень круто! Здорово, что такие чудеса происходят накануне Нового года. Пусть люди верят в чудеса! Игра "Удача в придачу!" – это настоящий Дед Мороз для взрослых!" "Хочу всем пожелать в Новом году мира, стабильности, доброты, чтобы люди чаще улыбались, даже без повода, и дарили друг другу хорошее настроение! – добавил Сергей Лазарев. - Собака – друг человека! Так что надеюсь, что всем в 2018 году будет везти!"

Сергей Лазарев: "Люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или квартиру. Вау! Это же очень круто! Игра "Удача в придачу!" – это настоящий Дед Мороз для взрослых!"

Также сегодня в прямом эфире покупателей "Евроопт" с наступающими праздниками поздравил генеральный директор торговой сети Андрей Зубков. Руководитель компании пожелал всем жителям нашей страны крепкого здоровья, счастья, удачи в делах. И отметил, что в 2018 году "Евроопт" продолжит обеспечивать белорусов широким выбором качественных товаров по самым привлекательным ценам.

С наступающими праздниками покупателей "Евроопт" в прямом эфире поздравил генеральный директор торговой сети Андрей Зубков

Уже практически два года игра "Удача в придачу!" от крупнейшей торговой сети "Евроопт" радует своих участников незабываемыми впечатлениями и ценными призами! Только представьте! Призовой фонд за 49 туров составил свыше 24 млн рублей, или около 13 млн долларов! Было разыграно более 2,4 млн призов! В том числе 29 квартир, 128 автомобилей и 320 туристических путевок на двоих на лучшие курорты мира. А также просто невероятное количество денежных призов, сертификатов на покупки и билетов на концерты самых популярных артистов! За время игры в свою удачу поверили миллионы белорусов из самых разных уголков нашей страны!

И "Удача в придачу!" обещает - все только начинается! В 2018 году поводов для радостных эмоций у покупателей "Евроопт" станет еще больше! Грандиозная новость! Уже с января РОЗЫГРЫШИ ПРИЗОВ, а значит, и яркие шоу с участием самых любимых звезд, будут проходить не раз в две недели, как обычно, а КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ! И не по субботам, а по понедельникам.

Так, розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры "Удача в придачу!", который стартовал сегодня, состоится уже в следующий понедельник, 8 января. В этот день своих обладателей в столичном "Е-Сити" найдут 50 000 денежных призов по 2 рубля на счет мобильного телефона, три автомобиля "Ниссан Жук" и 1-комнатная квартира в престижном районе Минска, по адресу улица Ильянская, 6. В розыгрыше ценных призов участвуют игровые коды, полученные с 30 декабря по 7 января включительно.

В новом году розыгрыши "Удача в придачу!" будут проходить КАЖДЫЙ ПОНЕДЕЛЬНИК! На кону в 50-м туре три автомобиля и квартира в Минске!

Как и прежде, игровой код будет начисляться за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".

Совершайте свои новогодние покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". И участвуйте в розыгрыше призов 8 января!

Так что уже с сегодняшнего дня у каждого участника игры "Удача в придачу!" В 2 РАЗА БОЛЬШЕ ШАНСОВ стать счастливым обладателем крутого внедорожника или собственного жилья в столице! А свидание с фортуной можно назначать КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ!

Не упустите эту возможность в дни большого новогоднего и рождественского шопинга! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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