Новогодний розыгрыш "Удача в придачу!": яркие эмоции, 100 тысяч призов и селфи с Сергеем Лазаревым!

Волшебное настроение, невероятные призы и селфи с Сергеем Лазаревым… Все это подарил своим участникам новогодний, 49-й, розыгрыш игры
Лауреат многочисленных музыкальных премий, финалист "Евровидения" и бессменный ведущий фестиваля "Песня года", без которого невозможно представить себе Новый год. Актер, телеведущий и продюсер. Исполнитель огромного количества суперхитов. И просто красавчик! В эту субботу Сергей Лазарев специально прибыл в Беларусь, чтобы принести удачу покупателям торговой сети "Евроопт". Знаменитый артист вытянул семь счастливых цифр из лототрона - и ТРЕХКОМНАТНАЯ квартира в Минске стала принадлежать Галине Сивец из Новополоцка, которая всю жизнь посвятила торговле, а сейчас уже находится на пенсии.
Как оказалось во время звонка в прямом эфире, жизнь Галину Федоровну не баловала, после смерти мужа ей пришлось в одиночку растить восьмерых детей. "Спасибо большое! Неужели это правда?! Вы знаете, мне никогда в жизни не везло! Восемь деток вырастила одна!" – призналась главная победительница этого тура, услышав поздравление от Сергея Лазарева. Так что просторная квартира в столице стала настоящей наградой для Галины Сивец за ее нелегкую судьбу. Это ли не чудо, то самое волшебство под Новый год?!
Кстати, это уже 29-я квартира, которая разыграна в игре
Также в эту субботу Сергей Лазарев разыграл три вместительных и стильных внедорожника "Ниссан Кашкай". По счету это уже 126-й, 127-й и 128-й автомобили, которые достались участникам игры
Кто именно из покупателей въедет в 2018-й на новеньком внедорожнике? Серебристый "Ниссан Кашкай" с легкой руки Сергея Лазарева стал принадлежать Светлане Рекште из Минска. К сожалению, дозвониться этой победительнице в прямом эфире не удалось. Может быть, она была занята подготовкой к Новому году? Но, без сомнения, радостная новость уже нашла удачливую покупательницу!
Еще семь цифр - и белоснежный внедорожник достался Алексею Тимощенко из деревни Наровчизна Мозырского района. "Ура-а-а! - воскликнул на всю страну победитель, услышав поздравление от Сергея Лазарева. – Автомобиль нам очень пригодится, у нас маленький ребенок!"
А "Ниссан Кашкай" яркого красного цвета отныне будет радовать Анатолия Будревича из Гродно, сотрудника правоохранительных органов. "Вы сегодня выиграли автомобиль!" – сообщил победителю знаменитый артист. "Спасибо, это лучший подарок на Новый год! Ура-а-а!" – радостно отреагировал удачливый покупатель.
Но и это еще не все! Также сегодня своих обладателей нашли 550 билетов на двоих на "Новогоднее космическое шоу Бонстиков", которое состоится 6 января в "Минск-Арене". Лучший подарок для маленьких поклонников веселых пришельцев с планеты Бонитрон! Уже сегодня после 18.00 билеты будут доступны для скачивания в личном кабинете победителей, о чем они получат СМС-уведомление на номер, указанный при регистрации в игре на сайте evroopt.by.
Кроме того, в эту субботу покупателям торговой сети достались 200 крупных денежных призов по 1 000 рублей каждый. Эти кругленькие суммы победители получат 6 января в торжественной обстановке в спортивно-развлекательном комплексе Falcon Club отеля Marriott. Прекрасное подкрепление бюджета в дни праздничных затрат!
А также снежным вихрем по всей стране разлетелись еще 100 000 денежных призов - по 2 рубля на лицевой счет номера мобильного телефона. Накануне новогодней ночи, когда хочется поздравить всех-всех-всех, это очень актуально!
Новогодний розыгрыш сегодня в "Е-Сити" стал по-настоящему волшебным! Всего за час по всей стране разлетелись более 100 тысяч ценных призов! Чтобы разыграть их, пришлось задействовать сразу два лототрона! А участие в праздничном туре приняло просто фантастическое количество покупателей - почти миллион! И более 6,5 млн игровых кодов! Так что в новый год
Но ценные призы - это не единственное, чем запомнится розыгрыш в преддверии Нового года! Всех покупателей торговой сети "Евроопт" сегодня ждал особенный подарок! Сергей Лазарев не только разыграл призы этого тура, но и порадовал поклонников своими хитами.
А после розыгрыша была организована автограф-сессия, во время которой посетители "Е-Сити" могли взять автограф у звезды, задать интересующие вопросы и, конечно же, сделать селфи с любимым артистом!
"Потрясающая игра! Разыгрывается столько замечательных призов, и все по-честному! – поделился своими эмоциями от розыгрыша звездный гость. - Смотрите, люди сделали покупку - и выиграли автомобиль или трехкомнатную квартиру. Вау! Это же очень круто! Здорово, что такие чудеса происходят накануне Нового года. Пусть люди верят в чудеса! Игра
Также сегодня в прямом эфире покупателей "Евроопт" с наступающими праздниками поздравил генеральный директор торговой сети Андрей Зубков. Руководитель компании пожелал всем жителям нашей страны крепкого здоровья, счастья, удачи в делах. И отметил, что в 2018 году "Евроопт" продолжит обеспечивать белорусов широким выбором качественных товаров по самым привлекательным ценам.
Уже практически два года игра
И
Так, розыгрыш юбилейного, 50-го, тура игры
Как и прежде, игровой код будет начисляться за каждые 10 рублей чека с покупками, совершенными в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". При этом алкоголь и табачные изделия не учитываются, должен быть приобретен любой "товар удачи", а при расчете использована дисконтная карта "Е-плюс".
Так что уже с сегодняшнего дня у каждого участника игры
Не упустите эту возможность в дни большого новогоднего и рождественского шопинга! Совершайте нужные покупки по выгодным ценам - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
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