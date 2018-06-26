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"Удача в придачу!" – тур 74! Квартиру от "Евроопт" разыграла Полина Смолова, также своих обладателей нашли три автомобиля и деньги!

Общество 26.06.2018 | 19:20
Полина Смолова
Полина Смолова

Каждую неделю участники игры "Удача в придачу!" с нетерпением ждут вторника. Ведь именно в этот день разыгрываются призы очередного тура! Сегодня своих обладателей нашли квартира в Минске, три новеньких автомобиля и более 30 000 денежных призов! А претендовали на них игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на прошлой неделе.

Следить за розыгрышем призов 74-го тура можно было не только заглянув в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8, но и из любой удобной точки страны и мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!", а также в официальной группе "Евроопт" в социальных сетях. При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции этих счастливчиков.

Главный приз разыграла дипломант и лауреат многочисленных международных конкурсов, участница "Евровидения" - очаровательная Полина Смолова. Шар за шаром талантливая певица вытянула семь цифр из лототрона, определив самого удачливого покупателя этой недели. И 54-я квартира в Минске стала принадлежать Татьяне Жванской, военнослужащей из деревни Боровляны Минского района, которая сейчас находится в декретном отпуске.

Из 10 игровых кодов, претендующих на главный приз в финале розыгрыша, Татьяне принадлежало 7 – и фортуна ее заметила! Невероятная новость о выигрыше застала эту покупательницу дома. "Да вы что? Мне кажется это сон! – сразу не поверила Татьяна и от радости даже рассмеялась. - Я больших призов никогда не выигрывала!" А потом, включив телевизор на нужном канале, смогла своими глазами увидеть заветные ключи от собственной столичной жилплощади!

Через несколько минут, уже во время розыгрыша денежных призов, удалось дозвониться победительнице по видеосвязи. "Много раз мечтала о выигрыше квартиры, но всегда казалось, что это никогда не произойдет. Сегодня сын сказал: "Мама, вот бы нам выиграть квартиру!" А я ему говорю: "Хоть бы 10 рублей!" Так что сейчас, когда узнали, прыгали от радости! Позвонила мужу, он говорит: "Лечу домой!" – рассказала Татьяна, утирая слезы радости. – Всем желаю надеяться и верить в лучшее, мечтать хотя бы о малом, а вдруг повезет и по-крупному?!"

Выигранная квартира находится в престижном районе столицы, по адресу ул.Ильянская, 6. Неподалеку расположен культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Кстати, в этом доме разыграно уже немало квартир от "Евроопт", так что соседи у победительницы точно будут удачные! А если она не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Стоимость жилья солидная - около 116 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте.

Также благодаря игре от "Евроопт" сегодня в стране стало больше на три автовладельца - покупателям достались три стильных и надежных кроссовера "Хендэ Крета". Стоимость каждого из этих железных красавцев - почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс. Кстати, с их учетом в игре "Удача в придачу!" разыграно уже 203 автомобиля!

Кто же сядет за руль "Хендэ Крета", разыгранных сегодня? Синий внедорожник выиграл Сергей Рапатуев, главный инженер из Гомеля. А удачу этому покупателю принесла популярная телеведущая и актриса Светлана Боровская.

Чуть позже вся страна смогла увидеть эмоции счастливчика, когда удалось дозвониться ему по видеосвязи. Сергей был ошеломлен услышанной новостью и смог только сказать: "Спасибо!"

Еще двум участникам этого тура эстафету удачи передали победители прошлых туров игры. Красный "Хендэ Крета" разыграл Александр Разумов, который в 36-м туре выиграл квартиру в Минске. Шар за шаром - и этот внедорожник стал принадлежать Юлии Куприянович, многодетной маме из Минска, которая сейчас находится в декретном отпуске.

Радостную новость Юлия услышала за рулем. "Вы меня врасплох застали, - призналась эта счастливица, услышав поздравления с выигрышем во время звонка в прямом эфире. – Ура-а-а!" А чуть позже, во время видеозвонка, победительница смогла оценить выигранный внедорожник. "Я считала, что я по жизни нефартовый человек", – призналась Юлия. Но сегодня удача ей улыбнулась!

Кстати, удачу этой покупательнице принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 23-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

А владельца оранжевый "Хендэ Крета" определила победительница 14-го тура, обладательница автомобиля Татьяна Игнатенко. Семь цифр - и фортуна улыбнулась Александру Жуку из деревни Яцковичи Брестского района.

"Удача в придачу!" вижу, машину…" - ошеломленно начал перечислять победитель, когда удалось дозвониться ему по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов в прямом интернет-эфире. А узнав, что он выиграл этот автомобиль, не стал скрывать эмоций: "Спасибо огромное за ваши магазины, которые мы посещаем, до сих пор не везло, и все-таки удача улыбнулась! Ура-а-а!"

В финале розыгрыша суперприза у этого покупателя было сразу 9 игровых кодов из 10 - и удача просто не могла пройти мимо! Так что в очередной раз подтвердилось правило: чем больше кодов, тем больше шансов на победу!

Но это было еще не все! Более 30 000 участников игры получили смски о выигрыше денежных призов от "Евроопт".

Также зрителей сегодняшнего розыгрыша ожидал музыкальный подарок! Специально для участников игры "Удача в придачу!" свои хиты сегодня исполнили очаровательная Полина Смолова и белорусский певец с уникальной восточной харизмой, артист-вокалист Молодежного театра эстрады - Шир Чарыев.

Благодаря прямому телевизионному и интернет-эфиру следить за праздником удачи в режиме реального времени мог каждый желающий. Более того, посмотреть розыгрыш можно и теперь - достаточно зайти в раздел игры "Удача в придачу!" на сайте evroopt.by. А совсем скоро там появится и список победителей 74-го тура.

А игра продолжается - и следующий розыгрыш состоится уже в среду, 4 июля! На кону более 30 000 денежных призов, три внедорожника "Хендэ Крета" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 6.

Участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи".

Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка - СТАТУСкарту.

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Согласитесь, получить шанс выиграть денежные призы, автомобиль или даже квартиру, просто заглянув в магазин, - это очень удобно. Совершайте нужные вам покупки - и меняйте жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!

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