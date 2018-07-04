"Удача в придачу!" – тур 75! Разыграно уже 55 квартир и 206 автомобилей от "Евроопт"!

Для участников самой известной и захватывающей игры в стране "Удача в придачу!" время измеряется семидневками! Ведь каждую неделю разыгрываются призы очередного тура, и своих обладателей находят квартира в Минске, три автомобиля и множество денежных призов. Не исключением стала и нынешняя праздничная неделя – среди покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснічка", а также интернет-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" сегодня вновь появились новые счастливые обладатели самых вожделенных призов, способных кардинально изменить жизнь к лучшему!

Игра открыта для всех – правила участия просты, а за церемонией розыгрыша каждому покупателю можно следить в режиме реального времени! И для этого даже не обязательно приезжать в столичный торговый центр "Е-Сити" на улице Денисовской, 8. Достаточно включить телевизор или войти в интернет – и все секреты игры как на ладони! Ведь прямая трансляция розыгрыша была организована в эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в "фирменном" разделе игры "Удача в придачу!" . При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции этих счастливчиков. И это было действительно круто – почувствовать живую и неподдельную радость тех, кому так широко и приветливо улыбнулась госпожа Удача!

Так кто же на этот раз стал героем народной игры?

Главный приз игры, квартиру в Минске, разыграл шестикратный обладатель звания "Лучший футболист Республики Беларусь", победитель Лиги Чемпионов УЕФА в составе футбольного клуба "Барселона", спортсмен, за успехами которого следит без преувеличения вся страна, Александр Глеб! В дни, когда внимание всего мира приковано к боям на аренах футбольного мундиаля, символично, что именно знаменитый футболист был приглашен на розыгрыш. И именно с его счастливой руки было названо имя победителя. Семь цифр – и обладателем столичной квартиры стал электромонтер Михаил Пищик из Речицы, что на Гомельщине. К слову, Александр Глеб подарил счастливчику футбольный мяч с автографом!

А квартира счастливчику досталась шикарная! Дом, в котором теперь у победителя есть свои квадратные метры, находится в престижном районе столицы, на улице Ильянской, 6. Рядышком – культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие спортивные состязания и лучшие концерты в столице, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком и проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Страна уже хорошо знает, что в этом доме разыграно немало квартир от торговой сети "Евроопт", так что вполне уместно говорить о том, что эта новостройка – многоэтажка счастливых и удачливых соседей! Выбор у победителя есть: хочешь – присоединяйся к компании везунчиков, а хочешь – продай квартиру или сдай внаем. Ведь стоимость у этого жилья солидная – около 116 тыс. рублей, или почти $60 тыс. в эквиваленте.

Но не квартирой единой – игра "Удача в придачу!" сегодня трех покупателей сделала счастливыми обладателями стильных и вместительных внедорожников "Хендэ Крета". Цена каждого автомобиля – почти 34 тыс. рублей, или около $17 тыс. И всего, с учетом сегодняшних побед, покупатели торговой сети "Евроопт" выиграли уже 206 новеньких машин самых популярных марок!

А ведь какие интересные гости помогают разыгрывать призы в игре "Удача в придачу!" ! Вот-вот в северной столице страны начнется знаменитый фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" – и на площадке игры появилась известная телерадиоведущая, лицо и голос международного фестиваля "Славянский базар" Елена Спиридович! Именно она определила, что обладательницй "Хендэ Крета" насыщенного синего – а может, василькового, фестивального цвета? – стала руководитель правового интернет-портала Алла Беньковская из Минска.

Красный "Хендэ Крета" помог разыграть один из настоящих любимчиков фортуны, активный покупатель торговой сети "Евроопт" Василий Стрелковский, который в 65-м туре игры выиграл квартиру в Минске. Он, вытянув семь цифр, и назвал имя нового обладателя этого яркого внедорожника – им стал сотрудник автосервиса Дмитрий Чупринский из Могилева.

Наконец, обладателя третьего автомобиля, оранжевого "Хендэ Крета", определила звездная пара, известные телеведущие и замечательные исполнители, любимчики публики Тео и Ольга Рыжикова. Этим счастливчиком по воле судьбы и с легкой руки "звездного" тандема стал Алексей Рабец из городского поселка Холопеничи Крупского района Минской области.

И, конечно же, 75-й тур громким эхом прозвучал буквально по всей стране – более 30 тысяч денежных призов было разыграно сегодня, и счастливчики по всей Беларуси уже получили СМС-сообщения с уведомлениями о своей победе! Кроме того, список всех победителей 75-го тура вот-вот будет опубликован на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Можно зайти – и убедиться в своем везении!

А ведь главное – пока кто-то уже празднует успех, марафон удачи продолжается! И менее чем через неделю, во вторник, 10 июля, будут названы самые счастливые игроки нового, 76-го тура игры "Удача в придачу!" .

Градус игры растет – шикарных призов стало еще больше! На этот раз на кону более 20 тысяч денежных призов, сразу пять стильных и модных внедорожников "Ниссан Джук" и, конечно же, квартира в Минске, на улице Ильянской, дом 10!

Участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Главное - успеть сделать покупки до 8 июля включительно!

Квартира и пять автомобилей! Согласитесь, соблазн велик! А правило победы неизменно: больше игровых кодов – это значит больше шансов! Главное, не забыть один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка – СТАТУСкарту.

Вы еще не слышали, что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by .

Говорят, фортуна капризна. Не верьте! Ведь обычные ежедневные покупки – это реальный шанс выиграть денежные призы, автомобиль или даже квартиру. Просто загляните в магазин – и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с торговой сетью "Евроопт"!