Разыграны призы 76-го тура игры "Удача в придачу!". Кому достались пять "Ниссан Джук" и 56-я квартира в Минске от "Евроопт"?

Каждый вторник удача стучится в двери тысяч белорусов по всей стране, заставляя их верить в чудеса. Ведь именно в этот день каждую неделю торговая сеть "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает среди своих покупателей деньги, автомобили и – квартиру в Минске. Сегодня список счастливчиков пополнился именами победителей очередного, уже 76-го, тура, розыгрыш которого по традиции состоялся в столичном "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8!

Игра от торговой сети "Евроопт" максимально проста и прозрачна. Для участия в ней достаточно совершить покупку в магазинах "Евроопт", "Бруснічка" или в интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". А следить за розыгрышем можно не только в самом "Е-Сити", но и из любой точки мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Так что сегодня все желающие могли лично увидеть, как фортуна выбирает своих фаворитов. При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции удачливых покупателей.

Кому же достались квартира в Минске и автомобили "Ниссан Джук", которых на этот раз было разыграно сразу пять?!

Главного победителя определила выдающаяся белорусская спортсменка, заслуженный мастер спорта, восьмикратная чемпионка мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2004 года, а еще мама четверых замечательных детей - Наталья Цилинская! Ее легкая рука и обаятельная улыбка принесли удачу Александру Халимончикову, водителю из Гомеля.

Сногсшибательная новость о выигрыше квартиры застала победителя на даче. "Ура-а-а! – закричал Александр, услышав, что стал главным счастливчиком 76-го тура. – Квартира очень пригодится, у меня сын уже взрослый!" "Настроение классное, я так рад! Совершенно не думал, что могу выиграть квартиру в Минске", - признался удачливый покупатель, когда удалось связаться с ним по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов.

Кстати, это уже 56-я квартира, которую "Евроопт" разыграл среди своих покупателей! Жилплощадь находится в новостройке на улице Ильянской, 10. Жить в этом престижном районе удобно, красиво и интересно. Рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Между прочим, оценочная стоимость разыгранной квартиры - почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. Так что если победитель не соберется сам переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Одним словом, приз во всех смыслах ценный!

Крупно повезло и еще пятерым участникам 76-го тура, для которых их покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись новенькими внедорожниками "Ниссан Джук", с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра. Цена каждой машины - почти 36 тыс. рублей, или $18 тыс. в эквиваленте. И это уже 207-й, 208-й, 209-й, 210-й и 211-й автомобили, которые обрели своих владельцев благодаря игре, проводимой "Евроопт"!

Один из стильных внедорожников, синего цвета, разыграла Наталья Цилинская. Семь цифр - и этот автомобиль стал принадлежать Федору Любутину из Минска.

Радостный звонок застал победителя на работе и сразу сделал обычный день праздничным! "Ура-а-а!" – закричал этот счастливчик, услышав о своем выигрыше во время видеозвонка в прямом эфире.

Белоснежный "Ниссан Джук" нашел своего обладателя благодаря певице, ведущей и продюсеру Катерине Раецкой. Шар за шаром - и фортуна улыбнулась Александру Бунчуку, индивидуальному предпринимателю из Минска.

В финале розыгрыша суперприза этому покупателю принадлежало сразу 9 игровых кодов из 10 – не удивительно, что автомобиль достался именно ему. Как говорится, больше кодов – больше шансов!

"Я на связи! – радостно закричал победитель, как только удалось дозвониться ему в прямом эфире. - Ура, я уже знаю, что я выиграл, спасибо! Вы так меня обрадовали. Я специально делал много покупок, верил в победу, мы уже до этого 5 рублей выигрывали, так что я знал, что "Евроопт" - это наш магазин!"

Еще один синий "Ниссан Джук" разыграла Наталия Саванович, которая в 73-м туре выиграла квартиру в Минске. Всего семь цифр - и этот автомобиль стал принадлежать Павлу Лыфарю, водителю-экспедитору интернет-гипермаркета "Е-доставка" из Витебска.

А удачу Павлу принесла покупка, сделанная … также в "Е-доставке"! И это уже 24-й автомобиль, который участникам игры принесли покупки, сделанные через онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске.

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только восьмой крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает более 38 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и шесть автомобилей. А теперь фортуна широко улыбнулась еще одному работнику компании!

Певец и телеведущий спортивных новостей Артем Михаленко помог определить владельца желтого "Ниссан Джук". Внедорожник достался Анне Коваленко из городского поселка Мачулищи Минского района.

Счастливый звонок застал победительницу в гостях у родителей в городе Саратове. Но благодаря видеозвонку Анна смогла оценить выигранный внедорожник. И она не стала скрывать эмоций – счастливо рассмеялась!

А еще один "Ниссан Джук" яркого, солнечного, цвета выиграла Светлана Савина из города Слонима Гродненской области, которая сейчас находится в декретном отпуске.

"Мы в магазине "Магия", - рассказала покупательница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире. А услышав, что она выиграла новенький внедорожник, от радости чуть не заплакала. "Спасибо!" – поблагодарила счастливица на всю страну.

И, конечно же, 76-й тур громким эхом прозвучал буквально по всей стране - более 20 тыс. участников игры получили СМС-сообщения о выигрыше денежных призов!

Ярким завершающим штрихом праздника удачи стал музыкальный подарок - выступление Артема Михаленко.

Список всех победителей 76-го тура вот-вот будет опубликован на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Там же в скором времени можно будет увидеть и запись сегодняшнего розыгрыша.

Ну а если вы пока не нашли себя в списке победителей - не огорчайтесь! Игра продолжается, и ровно через неделю снова будут разыграны более 20 тыс. денежных призов, пять (!) внедорожников "Ниссан Джук" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 10. Розыгрыш состоится 17 июля, так что самое время отправиться на шопинг!

Участвовать в розыгрыше призов будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Главное - успеть сделать покупки до 15 июля включительно!

Квартира и пять автомобилей - согласитесь, соблазн велик. А правило победы неизменно: больше игровых кодов - это значит больше шансов! Главное, не забыть один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка - СТАТУСкарту.

Вы еще не слышали, что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Не упустите отличный шанс выиграть деньги, автомобиль или квартиру в Минске! Просто загляните в магазин - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с торговой сетью "Евроопт"!