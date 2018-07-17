Сразу два автомобиля 77-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" выиграли покупатели интернет-гипермаркета "Е-доставка"!

Для участников игры
По традиции следить за розыгрышем можно было не только в самом "Е-Сити", но и из любой точки мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры
Итак, кому же сегодня достались квартира в Минске и пять автомобилей "Ниссан Джук"?
Главного победителя определила международный мастер по шахматам, международный арбитр, тренер ФИДЕ, председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина! Ее легкая рука и обаятельная улыбка принесли удачу Анне Гинтовт, пенсионерке из Гомеля.
"У меня уже мурашки побежали", - отреагировала эта покупательница, услышав, откуда ей звонят. А потом включила телевизор и смогла увидеть свою квартиру на экране. Восторгу победительницы не было предела! "О боже! – эмоционально воскликнула Анна Алексеевна сквозь слезы. - У меня сын в Минске, и эта квартира нам очень кстати!"
"На прошлой неделе мы ходили в "Евроопт" каждый день и каждый раз брали "товар удачи"! – рассказала победительница, когда удалось связаться с ней по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов. – Всем желаю огромного везения, покупайте "товары удачи" и выигрывайте!"
Кстати, это уже 57-я квартира, которую "Евроопт" разыграл среди своих покупателей! Жилплощадь находится в новостройке на ул.Ильянской, 10. Жить в этом престижном районе удобно, красиво и интересно. Рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Между прочим, оценочная стоимость разыгранной квартиры - почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. Так что если победительница не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Приз во всех смыслах ценный!
Крупно повезло и еще пятерым участникам 77-го тура, для которых их покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись новенькими внедорожниками "Ниссан Джук" с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра. Цена каждой машины - почти 36 тыс. рублей, или $18 тыс. в эквиваленте. И это уже 212-й, 213-й, 214-й, 215-й и 216-й автомобили, которые обрели своих владельцев благодаря игре, проводимой "Евроопт"!
Стильный внедорожник белого цвета разыграла телеведущая и актриса Светлана Боровская. Семь цифр - и этот автомобиль стал принадлежать Людмиле Копань из Минска, которая работает в университете.
"Ой, спасибо, как-то очень неожиданно", - удивилась победительница, услышав поздравления с выигрышем автомобиля во время звонка в прямом эфире. Но не растерялась и на всю страну пригласила всех желающих поступать к ним в университет!
А потом на радостях примчалась прямо в студию игры, уже во время розыгрыша денежных призов в прямом интернет-эфире, чтобы своими глазами увидеть выигранный внедорожник. "Новость застала меня дома, попала под дождь, так что пила чай – и тут звонок! В первую минуту подумала, что это розыгрыш, а потом … поверила! – призналась она. - Кстати, вчера было какое-то предчувствие. Сидела и думала: "Я уже выиграла 5 рублей, было 2 рубля, может быть, когда-нибудь и крупный приз мне выпадет? И надо же – так и вышло!" Теперь осталось получить водительские права – и вперед, за руль белоснежного авто! "У меня 23 августа день рождения, так что, будем считать, что это мне такой сюрприз прямо на праздник!" - радостно завершила Людмила Ивановна.
Кстати, удачу этой покупательнице принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 25-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!
Еще одному участнику игры эстафету удачи передала Татьяна Жванская, которая в 74-м туре игры выиграла квартиру в Минске. Шар за шаром - и синий автомобиль достался Ирине Чеславской из Могилева.
"Мне уже позвонили знакомые и сказали все – я знаю, что выиграла машину", - радостно воскликнула победительница, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. И ее широкую искреннюю улыбку могла видеть вся страна!
Желтый "Ниссан Джук" нашел своего обладателя благодаря певице и телеведущей Ольге Сацюк - фортуна улыбнулась Татьяне Федосеевой, бухгалтеру из города Слонима Гродненской области.
Радостный звонок застал счастливицу дома. И она, узнав о своей удаче, даже растерялась. “Очень рада, – призналась Татьяна скромно. – Я до этого только 2 рубля выигрывала!” А уже во время розыгрыша денежных призов удалось дозвониться семье победителей по видеосвязи. "Мы с мамой готовили кушать, папа смотрел телевизор, а потом закричал, что мы выиграли автомобиль! – рассказала, как все было, дочка победительницы. - Конечно, мы все в шоке, не верится до сих пор!"
Второй синий "Ниссан Джук" разыграла первая вице-мисс конкурса "Королева весна-2018" Мария Соловьева. Всего семь цифр - и этот автомобиль стал принадлежать Елене Бледновой из Минска, которая работает продавцом в одном из столичных магазинов.
Невероятно, но и этой покупательнице победу принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! Это уже 26-й автомобиль, который участникам игры помогли выиграть онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
"Вот это да, спасибо большое!" – не стала скрывать эмоции победительница, когда ей дозвонились по видеосвязи в прямом эфире. А ее радостное и изумленное лицо говорило лучше любых слов!
А еще один "Ниссан Джук" яркого, солнечного, цвета выиграла Марина Харик, мама в декрете из деревни Томашовка Брестского района.
С этой победительницей удалось связать по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов. И она смогла увидеть свой новенький автомобиль на экране. "Мне очень нравится!" – призналась эта удачливая покупательница, радостно улыбаясь.
Но и это не все! Более 20 тыс. участников 77-го тура получили СМС-сообщения о выигрыше денежных призов. Разыграть их помогли Анастасия Сорокина, а также певица и популярный блогер Лера Яскевич, численность подписчиков которой на YouTube-канале уже превысила 400 тыс.
Кстати, Ольга Сацюк и Лера Яскевич сегодня не только помогли участникам игры встретиться с удачей, но и исполнили свои песни, так что всех зрителей ожидал двойной музыкальный подарок!
Список всех победителей 77-го тура вот-вот будет опубликован на сайте evroopt.by в разделе игры
Ну а если вы пока не нашли себя в списке победителей - не огорчайтесь! Игра продолжается, и ровно через неделю снова будут разыграны более 20 тыс. денежных призов, а также пять (!) внедорожников "Хендэ Крета" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 10. Розыгрыш состоится 24 июля!
Претендовать на призы будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе, с 16 по 22 июля. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка - СТАТУСкарту.
Вы еще не слышали, что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.
И это еще не все хорошие новости! С 9 июля у покупателей гипермаркетов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" появилась возможность приобрести по выгодной цене необычную, "живую", книгу "Алиса в Стране Чудес", иллюстрации которой благодаря специальному мобильному приложению оживают прямо на глазах у читателей. Чудеса начинаются уже с обложки!
Книга доступна к покупке всего за 5 рублей 99 копеек при условии наличия пяти фишек, которые выдают за каждые 10 рублей в чеке при покупке в гипермаркетах "Евроопт". При расчете не забудьте использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту. Приобрести книгу со скидкой в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "Гипермолл" можно при единовременной покупке на сумму от 50 рублей.
Акция продлится по 5 августа. Подробности - на сайте evroopt.by. Кстати, подружиться с Алисой можно и на виртуальных страничках проекта E-KIDS в социальных сетях, который успел полюбиться детям и взрослым благодаря акциям "Бонстики" и "Краiна вiтамiна".
Совершайте нужные вам покупки - и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3183 BYN
|2.311 BYN
|2.32 BYN
|USD
|1.9766 BYN
|1.974 BYN
|1.981 BYN
|RUB
|3.1652 BYN
|3.152 BYN
|3.17 BYN