Сразу два автомобиля 77-го тура игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" выиграли покупатели интернет-гипермаркета "Е-доставка"!

Для участников игры "Удача в придачу!" каждый вторник - удачный! Ведь именно в этот день торговая сеть "Евроопт" разыгрывает среди своих покупателей деньги, автомобили и - квартиру в Минске. Сегодня список счастливчиков пополнился именами победителей очередного, уже 77-го, тура, розыгрыш которого по традиции состоялся в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8!

По традиции следить за розыгрышем можно было не только в самом "Е-Сити", но и из любой точки мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" , а также в группе "Евроопт" в социальных сетях. Так что сегодня все желающие могли лично увидеть, как фортуна выбирает своих фаворитов. При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы вся страна могла не только услышать, но и увидеть первые эмоции удачливых покупателей.

Итак, кому же сегодня достались квартира в Минске и пять автомобилей "Ниссан Джук"?

Главного победителя определила международный мастер по шахматам, международный арбитр, тренер ФИДЕ, председатель Белорусской федерации шахмат Анастасия Сорокина! Ее легкая рука и обаятельная улыбка принесли удачу Анне Гинтовт, пенсионерке из Гомеля.

"У меня уже мурашки побежали", - отреагировала эта покупательница, услышав, откуда ей звонят. А потом включила телевизор и смогла увидеть свою квартиру на экране. Восторгу победительницы не было предела! "О боже! – эмоционально воскликнула Анна Алексеевна сквозь слезы. - У меня сын в Минске, и эта квартира нам очень кстати!"

"На прошлой неделе мы ходили в "Евроопт" каждый день и каждый раз брали "товар удачи"! – рассказала победительница, когда удалось связаться с ней по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов. – Всем желаю огромного везения, покупайте "товары удачи" и выигрывайте!"

Кстати, это уже 57-я квартира, которую "Евроопт" разыграл среди своих покупателей! Жилплощадь находится в новостройке на ул.Ильянской, 10. Жить в этом престижном районе удобно, красиво и интересно. Рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Между прочим, оценочная стоимость разыгранной квартиры - почти 125 тыс. рублей, или около $63 тыс. в эквиваленте. Так что если победительница не соберется сама переехать по новому адресу, то квартиру всегда можно сдавать или продать. Приз во всех смыслах ценный!

Крупно повезло и еще пятерым участникам 77-го тура, для которых их покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись новенькими внедорожниками "Ниссан Джук" с автоматической коробкой передач и двигателем объемом 1,6 литра. Цена каждой машины - почти 36 тыс. рублей, или $18 тыс. в эквиваленте. И это уже 212-й, 213-й, 214-й, 215-й и 216-й автомобили, которые обрели своих владельцев благодаря игре, проводимой "Евроопт"!

Стильный внедорожник белого цвета разыграла телеведущая и актриса Светлана Боровская. Семь цифр - и этот автомобиль стал принадлежать Людмиле Копань из Минска, которая работает в университете.

"Ой, спасибо, как-то очень неожиданно", - удивилась победительница, услышав поздравления с выигрышем автомобиля во время звонка в прямом эфире. Но не растерялась и на всю страну пригласила всех желающих поступать к ним в университет!

А потом на радостях примчалась прямо в студию игры, уже во время розыгрыша денежных призов в прямом интернет-эфире, чтобы своими глазами увидеть выигранный внедорожник. "Новость застала меня дома, попала под дождь, так что пила чай – и тут звонок! В первую минуту подумала, что это розыгрыш, а потом … поверила! – призналась она. - Кстати, вчера было какое-то предчувствие. Сидела и думала: "Я уже выиграла 5 рублей, было 2 рубля, может быть, когда-нибудь и крупный приз мне выпадет? И надо же – так и вышло!" Теперь осталось получить водительские права – и вперед, за руль белоснежного авто! "У меня 23 августа день рождения, так что, будем считать, что это мне такой сюрприз прямо на праздник!" - радостно завершила Людмила Ивановна.

Кстати, удачу этой покупательнице принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 25-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

Еще одному участнику игры эстафету удачи передала Татьяна Жванская, которая в 74-м туре игры выиграла квартиру в Минске. Шар за шаром - и синий автомобиль достался Ирине Чеславской из Могилева.

"Мне уже позвонили знакомые и сказали все – я знаю, что выиграла машину", - радостно воскликнула победительница, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. И ее широкую искреннюю улыбку могла видеть вся страна!

Желтый "Ниссан Джук" нашел своего обладателя благодаря певице и телеведущей Ольге Сацюк - фортуна улыбнулась Татьяне Федосеевой, бухгалтеру из города Слонима Гродненской области.

Радостный звонок застал счастливицу дома. И она, узнав о своей удаче, даже растерялась. “Очень рада, – призналась Татьяна скромно. – Я до этого только 2 рубля выигрывала!” А уже во время розыгрыша денежных призов удалось дозвониться семье победителей по видеосвязи. "Мы с мамой готовили кушать, папа смотрел телевизор, а потом закричал, что мы выиграли автомобиль! – рассказала, как все было, дочка победительницы. - Конечно, мы все в шоке, не верится до сих пор!"

Второй синий "Ниссан Джук" разыграла первая вице-мисс конкурса "Королева весна-2018" Мария Соловьева. Всего семь цифр - и этот автомобиль стал принадлежать Елене Бледновой из Минска, которая работает продавцом в одном из столичных магазинов.

Невероятно, но и этой покупательнице победу принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! Это уже 26-й автомобиль, который участникам игры помогли выиграть онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

"Вот это да, спасибо большое!" – не стала скрывать эмоции победительница, когда ей дозвонились по видеосвязи в прямом эфире. А ее радостное и изумленное лицо говорило лучше любых слов!

А еще один "Ниссан Джук" яркого, солнечного, цвета выиграла Марина Харик, мама в декрете из деревни Томашовка Брестского района.

С этой победительницей удалось связать по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов. И она смогла увидеть свой новенький автомобиль на экране. "Мне очень нравится!" – призналась эта удачливая покупательница, радостно улыбаясь.

Но и это не все! Более 20 тыс. участников 77-го тура получили СМС-сообщения о выигрыше денежных призов. Разыграть их помогли Анастасия Сорокина, а также певица и популярный блогер Лера Яскевич, численность подписчиков которой на YouTube-канале уже превысила 400 тыс.

Кстати, Ольга Сацюк и Лера Яскевич сегодня не только помогли участникам игры встретиться с удачей, но и исполнили свои песни, так что всех зрителей ожидал двойной музыкальный подарок!

Список всех победителей 77-го тура вот-вот будет опубликован на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Там же в скором времени можно будет увидеть и запись сегодняшнего розыгрыша.

Ну а если вы пока не нашли себя в списке победителей - не огорчайтесь! Игра продолжается, и ровно через неделю снова будут разыграны более 20 тыс. денежных призов, а также пять (!) внедорожников "Хендэ Крета" и квартира в респектабельном районе Минска, по уже знакомому адресу ул.Ильянская, 10. Розыгрыш состоится 24 июля!

Претендовать на призы будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе, с 16 по 22 июля. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка - СТАТУСкарту.

Вы еще не слышали, что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

И это еще не все хорошие новости! С 9 июля у покупателей гипермаркетов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" появилась возможность приобрести по выгодной цене необычную, "живую", книгу "Алиса в Стране Чудес", иллюстрации которой благодаря специальному мобильному приложению оживают прямо на глазах у читателей. Чудеса начинаются уже с обложки!

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