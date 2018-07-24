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Квартиру от "Евроопт" выиграла продавец райпо, а один из внедорожников - покупатель "Е-доставки"!

Общество 24.07.2018 | 19:19

Каждый вторник торговая сеть "Евроопт" в игре "Удача в придачу!" разыгрывает среди своих покупателей деньги, автомобили и квартиру в Минске. Сегодня удача снова постучалась в двери тысяч белорусов по всей стране - своих обладателей нашли призы уже 78-го тура, розыгрыш которого состоялся в столичном торгово-развлекательном центре "Е-Сити" на ул.Денисовская, 8.

Наблюдать за тем, как фортуна выбирает своих любимчиков, можно было не только в самом "Е-Сити", но и из любой точки мира - в прямом эфире телеканала ОНТ и на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!", а также в группе "Евроопт" в социальных сетях. При этом организаторы постарались дозвониться победителям по видеосвязи, чтобы все желающие могли не только услышать, но и увидеть первые эмоции удачливых покупателей.

По традиции удачу покупателям приносили известные персоны. Главный приз разыграл популярный белорусский певец и телеведущий, обаятельный и интеллигентный Георгий Колдун. Артист вытянул семь цифр из лототрона - и квартира в Минске стала принадлежать Светлане Демидовец из городского поселка Лельчицы Гомельской области, которая работает продавцом в лельчицком райпо.

Дозвониться этой победительнице удалось уже во время розыгрыша денежных призов. "Я до этого ничего не выигрывала, и мои знакомые тоже. Я очень рада!" – скромно призналась Светлана. Победительница находилась на рабочем месте и не смогла выразить свои эмоции на все 100%. Но, можно поспорить, что они зашкаливали!

Кстати, это уже 58-я квартира, которую "Евроопт" разыграл среди своих покупателей. Жилплощадь находится в новостройке на ул.Ильянской, 10. Рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", где проходят крупнейшие мероприятия столицы, водохранилище Дрозды с живописным лесопарком, проспект Победителей с возможностью добраться в любую точку города... Жить в этом престижном районе удобно, красиво и интересно! Между прочим, оценочная стоимость разыгранной квартиры - около 125 тыс. рублей, или $63 тыс. в эквиваленте. Так что приз во всех смыслах ценный!

Широко улыбнулась удача и еще пятерым участникам 78-го тура, для которых их покупки, совершенные на прошлой неделе, обернулись новенькими внедорожниками "Хендэ Крета" - с автоматической коробкой передач и стоимостью почти 34 тыс. рублей, или $17 тыс. в эквиваленте. Это уже 217 - 221-й автомобили, которые обрели своих владельцев благодаря игре, проводимой торговой сетью "Евроопт".

Оранжевый "Хендэ Крета" разыграл Георгий Колдун. С его легкой руки этот автомобиль стал принадлежать Ирине Соколовской из Минска, которая работает бухгалтером в центральном универмаге "Минск".

Как выяснилось, во время звонка в прямом эфире, счастливица как раз включила розыгрыш в ту минуту, когда ее имя появилось на экране телевизора, так что была немного подготовлена к поздравлениям. Но все равно эмоции зашкаливали! "Нет слов!" – призналась победительница на всю страну.

А уже во время розыгрыша денежных призов примчалась в "Е-Сити", чтобы разделить свою радость со всей страной и побыстрее увидеть выигранный автомобиль. Ирина поздравила коллег с приближающимся Днем работников торговли и пожелала ЦУМ и "Евроопт" хорошего товарооборота!

Синий "Хендэ Крета" нашел своего обладателя благодаря спортивному комментатору Анне Любенковой - фортуна улыбнулась Виктории Степуро из Минска, которая работает в рекламном агентстве.

"Это правда?" – первым делом поинтересовалась Виктория, услышав о своей победе, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. И в ответ смогла увидеть выигранный автомобиль своими глазами! "Иду с работы пешком, потому что автомобиля нет", - рассказала девушка. Так что личный автотранспорт этой победительнице придется очень кстати!

Кстати, удачу Виктории принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 27-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 2 квартиры в Минске!

Еще одному участнику игры эстафету удачи передала Лидия Дайнеко, которая в 30-м туре игры выиграла квартиру в Минске. Шар за шаром - и красный "Хендэ Крета" достался Ольге Романович, пенсионерке из города Молодечно Минской области.

У этой покупательницы в финале розыгрыша было сразу 8 игровых кодов из 10 – и автомобиль достался именно ей. Как говорится, больше кодов – больше шансов! "Спасибо!" – от души поблагодарила Ольга, услышав новость о своем выигрыше, когда ей дозвонились в прямом эфире из студии игры. – Мне уже 70 лет, так что машину отдам дочке!"

"Просто не верится, уже дочке позвонили, сказали, она счастлива, но тоже еще не до конца поверила!" – рассказала победительница, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи во время розыгрыша денежных призов.

А всего через несколько минут своего обладателя нашел юбилейный, 220-й, внедорожник! Этот синий "Хендэ Крета" выиграла Александра Майсюк, домохозяйка из Гродно.

Радостная новость застала победительницу во время прогулки по Гродно, и настроение у нее было отличное. Но стало еще лучше, когда она услышала о своей победе. "Очень неожиданно! Как раз думала о покупке автомобиля!" – призналась эта счастливица. А теперь и покупать не придется!

И, наконец, пятый "Хендэ Крета" разыграл композитор и продюсер - Евгений Олейник. Внедорожник яркого, оранжевого, цвета выиграла Валентина Вечерская из города Жодино Минской области, воспитателю в детском саду, которая сейчас уже находится на заслуженном отдыхе.

Услышав, откуда ей звонят, покупательница даже растерялась. "Да ладно! – отреагировала Валентина на новость о своем выигрыше. – Ой, чудеса! Машина нам, конечно, пригодится!"

В конце розыгрыша суперпризов всех зрителей ждал музыкальный подарок - выступление Георгия Колдуна!

Но на этом сюрпризы от "Евроопт" не закончились! Более 20 тыс. участников игры сегодня получили СМС-сообщения о выигрыше денежных призов. Встретиться с удачей этим покупателям помогли Евгений Олейник и участники юмористического инструментального коллектива "Пиво вдвоем". Завершился розыгрыш зажигательной музыкальной композицией от группы!

Розыгрыш призов 78-го тура игры "Удача в придачу!" успешно состоялся, и все призы нашли своих счастливых обладателей. Список победителей вот-вот будет опубликован на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!". Там же в скором времени можно будет увидеть и запись сегодняшнего розыгрыша.

Ну а если вы пока не нашли своего имени в списке победителей - не огорчайтесь! Игра продолжается, и ровно через неделю, во вторник, 31 июля, снова будут разыграны квартира в респектабельном районе Минска, пять (!) внедорожников "Хендэ Крета" и более 20 тыс. денежных призов!

Участвовать в розыгрыше будут игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", совершенные на этой неделе, с 23 по 29 июля. Один игровой код - за каждые 10 рублей чека с "товаром удачи". Больше кодов - больше шансов! Главное, не забудьте один раз активировать свое участие на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" и каждый раз при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или карту Статусбанка - СТАТУСкарту.

Вы еще не слышали, что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. Подробную информацию о СТАТУСкарте можно найти на сайте stbank.by.

Кроме участия в игре покупатели гипермаркетов "Евроопт", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" получают возможность приобрести по выгодной цене необычную, "живую", книгу "Алиса в стране чудес", иллюстрации которой благодаря специальному мобильному приложению оживают прямо на глазах у читателей. Чудеса начинаются уже с обложки!

Книга с дополненной реальностью доступна к покупке всего за 5 рублей 99 копеек при условии наличия пяти фишек, которые выдают за каждые 10 рублей в чеке при покупке в гипермаркетах "Евроопт". При расчете не забудьте использовать дисконтную карту "Е-Плюс" или СТАТУСкарту. Приобрести книгу со скидкой в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" или "ГиперМолл" можно при единовременной покупке на сумму от 50 рублей.

Не упустите возможность погрузиться в мир волшебного чтения - акция продлится только до 5 августа! Подробности - на сайте evroopt.by. Кстати, подружиться с Алисой можно и на виртуальных страничках проекта E-KIDS в социальных сетях, который успел полюбиться детям и взрослым благодаря акциям "Бонстики" и "Краiна вiтамiна".

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