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Квартиру от "Евроопт" выиграл покупатель "ГиперМолла", а один из пяти внедорожников помог выиграть заказ в "Е-доставке"

Общество 31.07.2018 | 19:19

От вторника до вторника живут покупатели "Евроопт"… в ожидании очередного розыгрыша игры "Удача в придачу!". Вот и сегодня, 31 июля, все те, кто собрал игровые коды за покупки в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" в период с 23 по 29 июля, примкнули к своим экранам, чтобы наблюдать за розыгрышем призов в прямом эфире телеканала ОНТ или в прямой интернет-трансляции на сайте evroopt.by и на страницах "Евроопт" в социальных сетях.

Призов, как заведено в игре "Удача в придачу!", немало: просторная и светлая квартира в Минске на ул. Ильянской, 10, пять внедорожников "Хёндэ Крета" прямо из салона и еще более 20 000 денежных призов. Вся страна замерла в ожидании знакомства с новыми победителями, а весь накал эмоций, как обычно, сконцентрирован в студии розыгрыша - в минском ТРЦ "Е-Сити" на Денисовской, 8.

Судьбу главного приза - столичных апартаментов - определил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов. Напомним, грандиозное спортивное событие европейского масштаба уже в следующем году примет Минск. Некоторые из спортивных соревнований пройдут как раз на "Минск-Арене", близ которой расположена и квартира на Ильянской, 10. Обладателем столичной недвижимости с легкой руки Анатолия Котова стал Виктор Гавриловец, слесарь из Гомеля.

А удачу этому счастливчику принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл"! И это уже третья квартира, которую участники игры выиграли благодаря заказам, сделанным через онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Этому счастливчику удалось дозвониться по видеосвязи, так что все могли увидеть первые эмоции победителя, услышавшего невероятную новость о выигрыше жилья в столице! Правда, от шока Виктор был немногословен, но, можно поспорить, в общении с родными и близкими, звонки которых ему обрушились сразу после победы, все будет совсем по-другому!

Кстати, Виктор Гавриловец – это уже 59-й участник игры "Удача в придачу!", выигравший квартиру в Минске от "Евроопт". И если он примет решение перебраться жить на Ильянскую, то ничуть об этом не пожалеет: кроме комплекса "Минск-Арена", рядом расположен живописный лесопарк, водохранилище "Дрозды", также в районе хорошо развита инфраструктура и транспортное сообщение: все для комфортной и счастливой жизни в столице!

Но и это еще не все суперпризы 79-го тура "Удача в придачу!": пятеро участников игры сегодня получили известия о выигрыше внедорожников "Хёндэ Крета" - новых, стильных, комфортных и просторных.

В темпе вальса огненно-рыжий "Хёндэ Крета" помог разыграть телеведущий и профессиональный хореограф Александр Меженный. Удача сделала реверанс в адрес Людмилы Катрулиной, пенсионерки из города Быхова Могилевской области.

"Вы что, шутите? Это что, розыгрыш? – изумленно воскликнула Людмила, услышав поздравления с выигрышем автомобиля во время звонка в прямом эфире из студии игры. – С ума сойти! Ура, ура, ура!"

"Я думала, простой человек никогда не может выиграть крупный приз, а оказывается, все возможно! – призналась эта победительница, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. – Уже муж поздравил, дочка, соседи!" Кстати, что символично, звонок застал Людмилу прямо возле "Евроопт"!

А "голубую" мечту еще одного участника игры исполнила Инна Алехна - в 29-м туре игры "Удача в придачу!" эта покупательница из города Калинковичи выиграла квартиру в Минске и с удовольствием откликнулась на приглашение поделиться своей удачей с другими покупателями "Евроопт". Внедорожник "Хёндэ Крета" небесно-голубого цвета отныне принадлежит Виктору Хомченко из агрогородка Малые Немки Ветковского района Гомельской области. Вот это удача!

Дозвониться Виктору удалось уже во время розыгрыша денежных призов. "Конечно, мечтал о машине! - признался он во время видеозвонка. – За рулем буду сидеть сам! Не знаю, что и говорить, какие слова подобрать, душа выплескивается!"

Но это только половина суперпризов, дожидавшихся своих обладателей среди участников 79-го тура игры "Удача в придачу!". Еще одним вестником удачи сегодня стал певец, солист Молодежного театра эстрады Дмитрий Сергеев. Ценители искусства любят Дмитрия за безусловный талант и великолепный голос, а вот для Натальи Климович из Минска, которая сейчас находится в декретном отпуске со вторым ребенком, Дмитрий Сергеев стал "человеком со счастливой рукой". Именно он определил числовую комбинацию, принесшую Наталье красный "Хёндэ Крета".

Что интересно, в финале розыгрыша автомобиля, шансы разделились поровну между двумя игроками – у каждого было по 5 игровых кодов. Но на этот раз фортуна решила проявить благосклонность именно к Наталье! Кстати, удачной для нее стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 28-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Радостная новость застала Наталью на природе, и благодаря видеозвонку ее первые эмоции могла увидеть вся страна. А эмоции у этой победительницы действительно били через край. "Я так рада! Играйте в "Удача в придачу!" и выигрывайте!" – пожелала всем эта удачливая покупательница.

Двигаемся дальше, ведь движение - это жизнь. Не случайно заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов был призван разыграть еще и новое средство передвижения для одного из участников игры. Еще один внедорожник насыщенного синего цвета отныне принадлежит Ольге Козич из деревни Вишевичи Пинского района Брестской области, которая на данный момент находится в декретном отпуске с третьим ребенком.

Пожелаем Ольге ровных дорог и только позитивных впечатлений от вождения своего нового внедорожника. Уверены, именно на нем Ольга приедет в Минск, чтобы присоединиться к масштабному празднику и посетить соревнования, которые пройдут в рамках II Европейских игр в 2019 году!

"Я уже догадываюсь, ко мне уже пришли домой поздравлять!" - призналась Ольга, когда удалось дозвониться ей уже во время розыгрыша денежных призов в прямом интернет эфире. А убедившись в своей победе, радостно воскликнула: "Ура-а-а! С сегодняшнего дня я верю в чудеса! У меня трое детей, так что эта машина мне очень пригодится!"

Позитивным оранжевым цветом окрасился этот вечер и для еще одного удачливого покупателя. В финале розыгрыша Александр Меженный и Дмитрий Сергеев в творческом дуэте удачи определили обладателя еще одного оранжевого "Хёндэ Крета". Им стала Ольга Андросова из города Жлобина Гомельской области, которая сейчас находится в декретном отпуске. Уверены, что Ольга точно пела и танцевала от радости - новость о выигрыше совершенно нового авто не может оставить равнодушным!

Услышав о выигрыше новенького автомобиля во время звонка из студии игры в прямом эфире, Ольга от радости и смеялась и плакала одновременно. "Никогда не думала, что я могу что-нибудь выиграть! Я привыкла деньги зарабатывать сама, мне никогда ничего не попадало просто так", - призналась молодая мама. А потом радостно воскликнула: "Ура-а-а!"

Удача в денежном эквиваленте обрушилась сегодня еще на более 20 000 участников 79-го тура игры "Удача в придачу!". Искренне поздравляем многочисленных счастливчиков и желаем еще множества побед, тем более, что игра продолжается: вчера стартовал юбилейный, 80-й, тур игры. Ровно через неделю, 7 августа, кто-то станет обладателем 60-й квартиры в новостройке Минска, а еще пятеро покупателей магазинов "Евроопт" или "Брусничка", а может, онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" сядут за руль новеньких автомобилей "Ниссан Джук". Более 20 000 участников игры найдут свои имена в списке обладателей денежных призов. Подарите себе шанс на удачу и победу - запаситесь игровыми кодами на этой неделе!

Кстати, до конца этой недели продлится и акция "Алиса в Евроопт". До 5 августа включительно покупатели гипермаркетов "Евроопт" смогут получить фишку-наклейку за каждые 10 рублей в чеке. Наличие 5 таких фишек дает возможность приобрести книгу "Алиса в стране чудес" с оживающими иллюстрациями Евгении Гапчинской по специальной цене - всего 5 рублей 99 копеек. Покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла" могут приобрести книгу по особенной цене при условии единовременной покупки от 50 рублей. Обратите внимание, что книга доступна к покупке при наличии у покупателя дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты от "СтатусБанка".

Кроме того, для держателей карт "Е-плюс" доступны и другие не менее выгодные предложения от множества партнеров дисконтной программы. Наличие карты "Е-плюс" дает вам возможность получать дополнительные скидки в магазинах, кафе, спортивных залах, аптеках, СТО и других партнерах дисконтной программы "Евроопт". Со списком партнеров и условиями получения специальных скидок вы можете ознакомиться на сайте e-plus.by.

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