Квартиру от "Евроопт" выиграл покупатель "ГиперМолла", а один из пяти внедорожников помог выиграть заказ в "Е-доставке"

От вторника до вторника живут покупатели "Евроопт"… в ожидании очередного розыгрыша игры
Призов, как заведено в игре
Судьбу главного приза - столичных апартаментов - определил заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов. Напомним, грандиозное спортивное событие европейского масштаба уже в следующем году примет Минск. Некоторые из спортивных соревнований пройдут как раз на "Минск-Арене", близ которой расположена и квартира на Ильянской, 10. Обладателем столичной недвижимости с легкой руки Анатолия Котова стал Виктор Гавриловец, слесарь из Гомеля.
А удачу этому счастливчику принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл"! И это уже третья квартира, которую участники игры выиграли благодаря заказам, сделанным через онлайн-сервисы "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
Этому счастливчику удалось дозвониться по видеосвязи, так что все могли увидеть первые эмоции победителя, услышавшего невероятную новость о выигрыше жилья в столице! Правда, от шока Виктор был немногословен, но, можно поспорить, в общении с родными и близкими, звонки которых ему обрушились сразу после победы, все будет совсем по-другому!
Кстати, Виктор Гавриловец – это уже 59-й участник игры
Но и это еще не все суперпризы 79-го тура
В темпе вальса огненно-рыжий "Хёндэ Крета" помог разыграть телеведущий и профессиональный хореограф Александр Меженный. Удача сделала реверанс в адрес Людмилы Катрулиной, пенсионерки из города Быхова Могилевской области.
"Вы что, шутите? Это что, розыгрыш? – изумленно воскликнула Людмила, услышав поздравления с выигрышем автомобиля во время звонка в прямом эфире из студии игры. – С ума сойти! Ура, ура, ура!"
"Я думала, простой человек никогда не может выиграть крупный приз, а оказывается, все возможно! – призналась эта победительница, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. – Уже муж поздравил, дочка, соседи!" Кстати, что символично, звонок застал Людмилу прямо возле "Евроопт"!
А "голубую" мечту еще одного участника игры исполнила Инна Алехна - в 29-м туре игры
Дозвониться Виктору удалось уже во время розыгрыша денежных призов. "Конечно, мечтал о машине! - признался он во время видеозвонка. – За рулем буду сидеть сам! Не знаю, что и говорить, какие слова подобрать, душа выплескивается!"
Но это только половина суперпризов, дожидавшихся своих обладателей среди участников 79-го тура игры
Что интересно, в финале розыгрыша автомобиля, шансы разделились поровну между двумя игроками – у каждого было по 5 игровых кодов. Но на этот раз фортуна решила проявить благосклонность именно к Наталье! Кстати, удачной для нее стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 28-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!
Радостная новость застала Наталью на природе, и благодаря видеозвонку ее первые эмоции могла увидеть вся страна. А эмоции у этой победительницы действительно били через край. "Я так рада! Играйте в
Двигаемся дальше, ведь движение - это жизнь. Не случайно заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов был призван разыграть еще и новое средство передвижения для одного из участников игры. Еще один внедорожник насыщенного синего цвета отныне принадлежит Ольге Козич из деревни Вишевичи Пинского района Брестской области, которая на данный момент находится в декретном отпуске с третьим ребенком.
Пожелаем Ольге ровных дорог и только позитивных впечатлений от вождения своего нового внедорожника. Уверены, именно на нем Ольга приедет в Минск, чтобы присоединиться к масштабному празднику и посетить соревнования, которые пройдут в рамках II Европейских игр в 2019 году!
"Я уже догадываюсь, ко мне уже пришли домой поздравлять!" - призналась Ольга, когда удалось дозвониться ей уже во время розыгрыша денежных призов в прямом интернет эфире. А убедившись в своей победе, радостно воскликнула: "Ура-а-а! С сегодняшнего дня я верю в чудеса! У меня трое детей, так что эта машина мне очень пригодится!"
Позитивным оранжевым цветом окрасился этот вечер и для еще одного удачливого покупателя. В финале розыгрыша Александр Меженный и Дмитрий Сергеев в творческом дуэте удачи определили обладателя еще одного оранжевого "Хёндэ Крета". Им стала Ольга Андросова из города Жлобина Гомельской области, которая сейчас находится в декретном отпуске. Уверены, что Ольга точно пела и танцевала от радости - новость о выигрыше совершенно нового авто не может оставить равнодушным!
Услышав о выигрыше новенького автомобиля во время звонка из студии игры в прямом эфире, Ольга от радости и смеялась и плакала одновременно. "Никогда не думала, что я могу что-нибудь выиграть! Я привыкла деньги зарабатывать сама, мне никогда ничего не попадало просто так", - призналась молодая мама. А потом радостно воскликнула: "Ура-а-а!"
Удача в денежном эквиваленте обрушилась сегодня еще на более 20 000 участников 79-го тура игры
Кстати, до конца этой недели продлится и акция "Алиса в Евроопт". До 5 августа включительно покупатели гипермаркетов "Евроопт" смогут получить фишку-наклейку за каждые 10 рублей в чеке. Наличие 5 таких фишек дает возможность приобрести книгу "Алиса в стране чудес" с оживающими иллюстрациями Евгении Гапчинской по специальной цене - всего 5 рублей 99 копеек. Покупатели "Е-доставки" и "ГиперМолла" могут приобрести книгу по особенной цене при условии единовременной покупки от 50 рублей. Обратите внимание, что книга доступна к покупке при наличии у покупателя дисконтной карты "Е-плюс" или
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