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Удача с любимой песней! 60-ю квартиру в Минске разыграл солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок

Общество 07.08.2018 | 19:20

Начало августа, жара, погода отличная! Кто-то спешит домой с работы, кто-то уже дома, ужинает вместе с семьей, кто-то включил телеканал ОНТ, чтобы в прямой трансляции наблюдать за розыгрышем юбилейного, 80-го, тура игры "Удача в придачу!"… У каждого - свое занятие на этот вечер, а вот Александр Филатов из Гомеля в этот вечер принимает звонки с поздравлениями. Ведь именно ему позвонили из студии игры с новостью, которая точно перевернула его жизнь: сегодня, 7 августа, Александр выиграл квартиру в Минске на Ильянской, 10! Причем позвонил с радостной новостью человек, чей голос знаком не только всей Беларуси, но и за ее пределами: гостем розыгрыша стал солист легендарного ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок!

Уверенно, но с заметным волнением Валерий Григорьевич выполнил самую почетную миссию сегодняшнего розыгрыша. И мы присоединяемся к поздравлениям, адресованным Александру - главному победителю 80-го тура.

Его новая квартира расположена в бесспорно замечательном месте. Представьте только: новостройка в районе с развитой инфраструктурой и транспортным сообщением. Есть где погулять и отлично провести время, взять хотя бы расположенные в шаговой доступности водохранилище "Дрозды" и спортивно-культурный комплекс "Минск-Арена". Соберется ли Александр переезжать на Ильянскую - решат на семейном совете, но точно известно одно: такой выигрыш - это невероятный подарок судьбы!

И Александр не стал скрывать эмоций, услышав сногсшибательную новость. "Я просто не верю! – воскликнул он. – Ура-а-а!"

Дождалась своих владельцев и великолепная пятерка кроссоверов "Ниссан Джук". Счастливые победители, уверены, вновь и вновь будут прокручивать в памяти события сегодняшнего вечера: новое авто прямо из салона за простую покупку в магазине - это ли не чудо?

Распорядиться судьбой элегантного серого авто сегодня был приглашен известный телепутешественник и журналист Тенгиз Думбадзе. Гость розыгрыша объехал без малого половину мира, ну, а теперь все дороги открыты Наталье Волынец, юристу из Витебска. Уверены, много путешествий и новых открытий ждет Наталью за рулем этого великолепного авто!

А вскоре вся страна смогла увидеть обаятельную улыбку победительницы – ей удалось дозвониться по видеосвязи в прямом эфире. "У меня нет слов!" – воскликнула Наталья, оценив выигранное авто на экране, и счастливо рассмеялась.

Яркий, желтый, как теплое августовское солнышко, "Ниссан Джук" "подмигнул" с телеэкрана и своему новому владельцу – Татьяне Теслюк из Минска. Эстафету удачи ей передал молодой человек, которого все еще переполняет счастье: Виктор Гавриловец неделю назад выиграл квартиру в Минске для своей семьи в 79-м туре "Удача в придачу!".

Кстати, удачной для Татьяны стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 29-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах покупки с доставкой на дом помогли выиграть три квартиры в Минске!

Счастливая новость застала победительницу вместе с дочкой на прогулке. "Вот это радость, не верится прямо!" – отреагировала Татьяна, услышав поздравления с выигрышем. И такую реакцию легко можно понять – теперь у нее есть личный внедорожник!

Ну, а в жизни Людмилы Веремьевой из города Круглое Могилевской области точно началась белая полоса: уже в четверг, 9 августа, эта удачливая покупательница обнимет свой новый белоснежный "Ниссан Джук". Вполне вероятно, первой музыкой, которую она прослушает в своем новеньком авто, будут композиции группы "АУРА", солистка которой, певица Юлия Быкова, и определила выигрышный год, принадлежавший Людмиле.

"Я чувствую неземную радость!" - призналась победительница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире. Она смотрела розыгрыш и смогла увидеть свой выигрыш секунда в секунду. "Я положила свои водительские права на стол и надеялась", - рассказала счастливая Людмила. И все получилось!

Впрочем, несложно догадаться, какая композиция еще долго будет "заглавной" в плейлисте Александра Смаля, водителя из Бреста, который уже послезавтра пересядет за руль своего новенького "Ниссан Джук". Легендарный артист, исполнивший, без преувеличения, монументальный шлягер "Беловежская пуща", солист ансамбля "Песняры" Валерий Скорожонок своей счастливой рукой шар за шаром определил счастливую для Александра числовую семизначную комбинацию.

"Ура-а-а!" – радостно закричал Александр, услышав новость о своем выигрыше. Можно не сомневаться, как водитель, он точно сможет оценить новенький внедорожник по достоинству!

Кстати, в финале розыгрыша Валерий Скорожонок любезно согласился исполнить любимый всей страной хит, которому подпевала вся Денисовская, 8 и, уверены, все зрители прямого эфира ОНТ и прямой трансляции розыгрыша на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Сегодня вечером удача дала "пять" и еще одному счастливчику, и спасибо он скажет за это сразу двум людям: тележурналисту Тенгизу Думбадзе и солистке группы "АУРА" Юлии Быковой. Отныне синий "Ниссан Джук" принадлежит Юрию Орлову из Витебска. От всей души поздравляем счастливого победителя с таким замечательным выигрышем!

Но кто сказал, что на этом призы должны закончиться? Только не в игре "Удача в придачу!". Еще более 20 000 участников сегодня получили сообщение о выигрыше денежных призов! Отличная новость под завершение дня! Поздравляем победителей!

Удача продолжает дарить шансы на победу сотням тысяч покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Вчера, 6 августа, был дан старт начислению игровых кодов 81-го тура "Удача в придачу!". Уже 14 августа в 18.20 все те, кто собрал хотя бы один игровой код в период с 6 по 12 августа включительно, смогут бросить вызов своей удаче.

Чем она обернется для вас? Квартирой в новостройке Минска? А может, одним из пяти авто "Ниссан Джук"? Будет разыграно еще и более 20 000 денежных призов. Разве это не повод просто захватить "товар удачи", совершая самые привычные покупки для себя и своей семьи?

Дайте шанс своей удаче - оно того стоит!

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