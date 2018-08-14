Искусство дарить удачу! Генеральный директор Большого театра оперы и балета Владимир Гридюшко разыграл квартиру в Минске от "Евроопт"

Время неумолимо! Совсем недавно отгремели фанфары в честь победителей 80-го тура игры "Удача в придачу!", и вот пришло время знакомиться с новыми невероятными везунчиками.

14 августа в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 состоялся розыгрыш 81-го тура игры. По всей стране 668 001 обладателей 2 603 192 игровых кодов, собранных с 6 по 12 августа, замерли в ожидании заветного звонка. Наблюдать за розыгрышем можно было в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в социальных сетях на страничках "Евроопт". Впрочем, "Евроопт" всегда рад видеть участников розыгрыша и на трибунах его площадки. Если вы хотите наблюдать за розыгрышем вживую - просто оставьте свое имя и номер телефона на страничке "Евроопт" в любой социальной сети, и с вами свяжутся организаторы.

Ну, а шестерка счастливчиков этой недели уже послезавтра, в четверг, 16 августа, примчится в "Е-сити" по другому приятному поводу - на торжественное вручение только что выигранных ими призов! А призы сегодня были разыграны действительно весомые! Вспомним, как это было.

Скоро в квартире на минской улице Ильянской, 10 станет очень суетно, ведь в ней начнет делать ремонт семья Лины Рудой, бухгалтера из Минска, которая сейчас уже находится на заслуженном отдыхе! Определить имя новосела по результатам 81-го тура помог генеральный директор Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Владимир Гридюшко!

Владимир Павлович - человек тесно связанный с искусством. И как легко танцоры балета исполняют самые сложные танцевальные па, так и Владимир Гридюшко искусно и с заметной выдержкой владел ситуацией у лототрона, определив главный выигрышный код этого тура.

"Ну, и чем вы меня порадуете?! – не стала терять времени победительница, узнав, откуда ей звонят. А услышав, что она стала обладательницей столичной квартиры, выдохнула: "Я счастлива! Ура, ура, ура!"

А совсем скоро удалось дозвониться счастливице по видеосвязи. "Я в шоке! Не предполагала, что я что-то выиграю", - призналась она. И с юмором добавила: "Наконец смогу отселить сына от себя!" Поздравляем Лину Леонидовну и желаем ее сыну счастливой жизни в новой квартире близ "Минск-Арены" и водохранилища Дрозды! Теперь он завидный холостяк!

Ну, а дальше на своих экранах все зрители розыгрыша 81-го тура игры "Удача в придачу!" наблюдали стильный кроссовер "Ниссан Джук" элегантного серого цвета: новый, аккуратный, прямо из салона. Вполне вероятно, гость сегодняшнего розыгрыша, обаятельный и харизматичный шоумен и телеведущий Евгений Булка захотел бы такое авто себе, но… правила есть правила! Поздравляем Дарью Шеткину из города Новополоцка Витебской области, которая работает в банке - отныне этот автомобиль принадлежит ей!

А всего через несколько минут удалось дозвониться победительнице по видеосвязи. Радостная новость застала ее в метро. Но совсем скоро Дарья сможет путешествовать уже за рулем собственного автомобиля! "Это такая приятная неожиданность, просто чудо, никогда не везло!" – призналась счастливица.

Следующий на "старте" в поиске нового хозяина - желтый "Ниссан Джук", такой же солнечный, как и улыбка Светланы Мирошниковой, определявшей следующего победителя 81-го тура. Девушка стала обладательницей квартиры в 26-м туре игры, и, хотя в столицу она все же решила не переезжать, на приглашение поделиться своей удачей откликнулась с удовольствием. И на этот раз наши поздравления летят в адрес Виталия Колесникова, машиниста в турбинном цеху ТЭЦ-2 из города Бобруйска Могилевской области!

Как выяснилось во время видеозвонка в прямом эфире, в "Удачу в придачу!" Виталий играет уже два года, но до этого ему везло только с мелкими выигрышами. "Такая радость, но пока не верится!" – ошеломленно признался победитель, услышав поздравления с выигрышем автомобиля. А эмоции на его лице говорили больше любых слов!

Своего владельца дождался и еще один "Ниссан Джук" белоснежного цвета - такого же кристально чистого, как и голос великолепной певицы Елены Гришановой. Не так давно Елена помогала определять обладателя 40-й квартиры от "Евроопт" в 60-м туре игры. Сегодня же певица была приглашена разыграть авто, которое досталось Ивану Поддубецкому из Гомеля.

Сам Иван сейчас находится в Москве, так что первой радостную новость узнала его супруга Елена. Можно только представить, как обрадуется счастливчик, услышав о том, что теперь в их семье появился новенький стильный внедорожник!

Еще одно ясное "солнышко" желтого цвета - новый "Ниссан Джук" - с нетерпением дожидается встречи с Ларисой Поплевкиной, начальником отдела экономики из Гомеля. Владимир Гридюшко, генеральный директор Большого театра оперы и балета, задал новое направление четвертому кроссоверу этого розыгрыша. От всей души поздравляем Ларису с победой и желаем только ровных дорог!

Новость о выигрыше автомобиля застала удачливую покупательницу на работе. "Я просто не понимаю, это серьезно или не серьезно?" – недоверчиво поинтересовалась она, узнав о своей победе. Впрочем, посыпавшиеся от родных и близких поздравления уже, без сомнения, убедили эту счастливицу!

Завершил парад крупных побед розыгрыш темно-синего автомобиля "Ниссан Джук". Уверены, его владелец – Наталье Гоич из Сморгони Гродненской области, которая работает воспитателем в детском саду - теперь не пропустит ни одной передачи с участием Евгения Булки и обязательно закачает себе песни Елены Гришановой, ведь именно благодаря им состоялась эта победа.

"О господи, я машину выиграла! – ошеломленно отреагировала победительница, услышав радостную новость. - Я села на лавочку на даче, у меня руки дрожат, а сердце сейчас выскочит! Мне только для полного счастья машины в жизни не хватало!"

Еще более 20 000 поздравлений разлетелись по всем уголкам страны в адрес участников 81-го тура, выигравших денежные призы сегодняшнего розыгрыша!

Впрочем, покупателям магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" не стоит расслабляться: 82-й тур "Удача в придачу!" набирает свои обороты. Уверены, уже через неделю мы будем чествовать кого-то из тех, кто прямо сейчас читает эти строки.

Каждая покупка на 10 рублей в чеке с "товаром удачи" - это вызов судьбе. Так почему бы не дать ей шанс? Самая обычная покупка может принести выигрыш квартиры в Минске по адресу ул. Ильянская, 6, один из 5 автомобилей "Хёндэ Крета", а также более 20 000 денежных призов. Времени накопить игровые коды еще достаточно: в розыгрыше 82-го тура "Удача в придачу!" принимают участие все игроки, собравшие хотя бы по одному коды в период с 13 по 19 августа.

Встречаемся 21 августа в 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и в социальных сетях на страничках "Евроопт"!

И пусть ваши покупки на этой неделе окажутся удачными!