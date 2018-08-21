Досрочная победа! 62-ю квартиру от "Евроопт" выиграла многодетная семья из Минска!

Многие участники игры
А звезды сходятся в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 каждый вторник в 18.20. Наблюдать за непредсказуемыми поворотами фортуны можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте
Сегодняшний, 82-й, розыгрыш, войдет в историю не только как день, когда страна узнала еще 6 имен невероятных счастливчиков (речь о наших победителях), но и как розыгрыш, проведенный в новой уникальной студии! Теперь в любой удобный день каждый желающий может посетить уютную студию игры, увидеть суперпризы, посмотреть на фотографии тех счастливчиков, которые уже стали победителями, - в общем, в полной мере окунуться в атмосферу "Удачи в придачу!". Адрес остался неизменным - г. Минск, ул. Денисовская, 8, ТРЦ "Е-сити".
В новой студии и поздравления звучат как-то особенно торжественно! Интересно, по какому поводу такое количество слов "Поздравляю!" получал работник шиномонтажа Сергей Шостак из Минска последний раз? В любом случае, сегодняшний день будет для него новой точкой отсчета по количеству приятных поздравлений. Именно сегодня заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель телестудии "Юморинка" Евгений Крыжановский "вытянул" этому счастливчику квартиру в Минске по ул. Ильянской, 6 близ "Минск-Арены" и водохранилища "Дрозды".
И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша главного приза у покупателя было сразу 10 игровых кодов из 10 – и фортуна просто не могла промахнуться! Победа Сергея Шостака в очередной раз подтвердила уже известное правило игры: больше кодов – больше шансов на выигрыш!
Первой радостную новость узнала жена победителя Ольга. Как рассказала супруга счастливчика, у них трое детей, а вот собственного жилья не было. До сегодняшнего дня! Так что главный приз 82-го тура – столичная квартира - достался точно по адресу!
Но вернемся к нашему розыгрышу – ведь кроме квартиры в Минске сегодня была разыграна еще и пятерка стильных авто! Евгений Крыжановский был гостем самого первого розыгрыша "Удача в придачу!", а еще посетил розыгрыш, посвященный двухлетию игры. Так что одной весточкой удачи он точно не мог обойтись!
С легкой руки артиста фортуна улыбнулась еще и Любови Козич из Гродно. Сегодня Любовь Гавриловна выиграла первый из пяти автомобилей "Хендэ Крета" - красивый, вместительный, новый, красный! В финале розыгрыша этого суперприза из 10 игровых кодов покупательнице принадлежало 8 – совсем не удивительно, что внедорожник достался именно ей!
В новой студии
Всего через пару минут после того, как стало известно имя этого удачливого покупателя, удалось дозвониться победителю по видеосвязи. "Ничего себе!" – отреагировал Андрей, услышав, откуда ему звонят. Правда, затем связь оборвалась, но, можно не сомневаться, счастливчик уже в курсе своей удачи!
Ярким штрихом розыгрыша 82-го тура стало присутствие в "студии удачи" трех очаровательных девушек - солисток поп-трио "Лас Вегас". По очереди Елизавета Полещук, Анна Горячева и Екатерина Юлдашева разыграли автомобили "Хендэ Крета" оранжевого, синего и красного цвета соответственно.
Огненно-рыжий внедорожник отныне принадлежит Артему Маковчику из города Березы Брестской области.
"Я в шоке!" – воскликнул Артем, услышав поздравления с победой. И его изумленное лицо благодаря видеозвонку в прямом эфире могла видеть вся страна!
Синий автомобиль вот-вот отправится к Максиму Плоскому из Гомеля, который работает грузчиком в магазине "Гиппо".
"Ура, ура, ура!" – удивлению и радости победителя не было предела, когда он узнал, что стал обладателем новенького внедорожника.
Ну а пятый, красный, "Хендэ" будет сиять около дома, где живет Ирина Токарь из города Белоозерска Березовского района Брестской области.
А еще вспомним о том, что сегодня еще более 20 000 раз раздалось приветственное оповещение мобильных телефонов в домах белорусов по всей стране - как раз по числу выигравших денежные призы 82-го тура!
С каждым туром прирастает "армия" победителей игры
А чтобы точно попасть в число участников 83-го тура, успейте совершить покупку до 26 августа включительно. Даже одного игрового кода достаточно, чтобы быть в игре!
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