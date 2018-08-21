Досрочная победа! 62-ю квартиру от "Евроопт" выиграла многодетная семья из Минска!

Многие участники игры "Удача в придачу!" задаются вопросом: "Как выиграть?" На этот вопрос существует один-единственный верный ответ: "Играть!" Правила игры предельно просты и понятны даже ребенку. Вы приобретаете продукты к праздничному столу? Или делаете покупки к пикнику? Или просто пришли в магазин, чтобы набрать продуктов на неделю для своей семьи? Просто возьмите один из многочисленных "товаров удачи" и предъявите при расчете зарегистрированную в игре дисконтную карту "Е-плюс". Все! Нет ничего сложного. А дальше - как сойдутся звезды…

А звезды сходятся в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 каждый вторник в 18.20. Наблюдать за непредсказуемыми поворотами фортуны можно в прямом эфире телеканала ОНТ, а также на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Сегодняшний, 82-й, розыгрыш, войдет в историю не только как день, когда страна узнала еще 6 имен невероятных счастливчиков (речь о наших победителях), но и как розыгрыш, проведенный в новой уникальной студии! Теперь в любой удобный день каждый желающий может посетить уютную студию игры, увидеть суперпризы, посмотреть на фотографии тех счастливчиков, которые уже стали победителями, - в общем, в полной мере окунуться в атмосферу "Удачи в придачу!". Адрес остался неизменным - г. Минск, ул. Денисовская, 8, ТРЦ "Е-сити".

В новой студии и поздравления звучат как-то особенно торжественно! Интересно, по какому поводу такое количество слов "Поздравляю!" получал работник шиномонтажа Сергей Шостак из Минска последний раз? В любом случае, сегодняшний день будет для него новой точкой отсчета по количеству приятных поздравлений. Именно сегодня заслуженный артист Республики Беларусь, художественный руководитель телестудии "Юморинка" Евгений Крыжановский "вытянул" этому счастливчику квартиру в Минске по ул. Ильянской, 6 близ "Минск-Арены" и водохранилища "Дрозды".

И эта победа стала досрочной! В финале розыгрыша главного приза у покупателя было сразу 10 игровых кодов из 10 – и фортуна просто не могла промахнуться! Победа Сергея Шостака в очередной раз подтвердила уже известное правило игры: больше кодов – больше шансов на выигрыш!

Первой радостную новость узнала жена победителя Ольга. Как рассказала супруга счастливчика, у них трое детей, а вот собственного жилья не было. До сегодняшнего дня! Так что главный приз 82-го тура – столичная квартира - достался точно по адресу!

Но вернемся к нашему розыгрышу – ведь кроме квартиры в Минске сегодня была разыграна еще и пятерка стильных авто! Евгений Крыжановский был гостем самого первого розыгрыша "Удача в придачу!", а еще посетил розыгрыш, посвященный двухлетию игры. Так что одной весточкой удачи он точно не мог обойтись!

С легкой руки артиста фортуна улыбнулась еще и Любови Козич из Гродно. Сегодня Любовь Гавриловна выиграла первый из пяти автомобилей "Хендэ Крета" - красивый, вместительный, новый, красный! В финале розыгрыша этого суперприза из 10 игровых кодов покупательнице принадлежало 8 – совсем не удивительно, что внедорожник достался именно ей!

В новой студии "Удача в придачу!" наверняка сохранится и традиция передачи эстафеты везения. Так, сегодня на приглашение передать свою удачу кому-нибудь из участников 82-го тура откликнулся Андрей Потаенко. В 45-м туре этот покупатель торговой сети "Евроопт" выиграл квартиру в Минске, а сегодня он определил обладателя синего автомобиля "Хендэ Крета", которым стал Андрей Каленчук из деревни Жадейки Зельвенского района Гродненской области.

Всего через пару минут после того, как стало известно имя этого удачливого покупателя, удалось дозвониться победителю по видеосвязи. "Ничего себе!" – отреагировал Андрей, услышав, откуда ему звонят. Правда, затем связь оборвалась, но, можно не сомневаться, счастливчик уже в курсе своей удачи!

Ярким штрихом розыгрыша 82-го тура стало присутствие в "студии удачи" трех очаровательных девушек - солисток поп-трио "Лас Вегас". По очереди Елизавета Полещук, Анна Горячева и Екатерина Юлдашева разыграли автомобили "Хендэ Крета" оранжевого, синего и красного цвета соответственно.

Огненно-рыжий внедорожник отныне принадлежит Артему Маковчику из города Березы Брестской области.

"Я в шоке!" – воскликнул Артем, услышав поздравления с победой. И его изумленное лицо благодаря видеозвонку в прямом эфире могла видеть вся страна!

Синий автомобиль вот-вот отправится к Максиму Плоскому из Гомеля, который работает грузчиком в магазине "Гиппо".

"Ура, ура, ура!" – удивлению и радости победителя не было предела, когда он узнал, что стал обладателем новенького внедорожника.

Ну а пятый, красный, "Хендэ" будет сиять около дома, где живет Ирина Токарь из города Белоозерска Березовского района Брестской области.

А еще вспомним о том, что сегодня еще более 20 000 раз раздалось приветственное оповещение мобильных телефонов в домах белорусов по всей стране - как раз по числу выигравших денежные призы 82-го тура!

С каждым туром прирастает "армия" победителей игры "Удача в придачу!" . Ровно через неделю, 28 августа, кто-то из числа покупателей магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" или "ГиперМолл" выиграет квартиру в Минске на Ильянской, 10, а кто-то пересядет за руль "Хендэ Крета" - их будет разыграно сразу пять! Не обойдется и без денежных призов: здорово, когда сразу больше 20 тысяч человек смогут встретиться с удачей!

А чтобы точно попасть в число участников 83-го тура, успейте совершить покупку до 26 августа включительно. Даже одного игрового кода достаточно, чтобы быть в игре!