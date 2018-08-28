Знания - сила! А выигрыш - это удача! "Учитель года-2017" Светлана Румянцева разыграла квартиру в Минске от "Евроопт"

Лето планомерно близится к завершению. Для многих участников игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" лето 2018 года запомнится как пора, когда они стали обладателями призов, изменивших их жизнь: кто-то выиграл новый стильный автомобиль, кто-то уже вовсю делает ремонт в собственной новой столичной квартире, кто-то поверил в свою удачу, выиграв денежный приз…

В последнем летнем розыгрыше "Удача в придачу!" определилось еще более 20 000 счастливчиков, которым это лето запомнится выигрышем. Шестеро из них стали обладателями суперпризов: пяти стильных автомобилей "Хендэ Крета" и квартиры в Минском ЖК "Променад" по ул. Ильянской, 10. Наблюдать за ходом розыгрыша все желающие могли сегодня, 28 августа, в прямом эфире телеканала ОНТ, в прямой трансляции на сайте evroopt.by и в социальных сетях на страничках "Евроопт", а также вживую в новой студии игры "Удача в придачу!" в минском ТРЦ "Е-сити" по ул. Денисовской, 8.

"Открыла двери" в новую жизнь на улице Ильянской, 10 накануне начала нового учебного года представительница, пожалуй, одной из самых благородных и нужных профессий на все времена - Светлана Румянцева. Светлана Леонидовна преподает белорусский язык и литературу в одной из школ Новополоцка, а в минувшем году она стала победителем республиканского конкурса "Учитель года-2017".

Сегодня, 28 августа, главное "домашнее задание" от Светланы Румянцевой получила Нина Маковец, пенсионерка из Минска, и звучит оно "Получите ключи от своей квартиры в столичной новостройке! Вы - победитель 83-го тура игры "Удача в придачу!" .

Квартира расположена в действительно привлекательном районе столицы: рядом - культурно-спортивный комплекс "Минск-Арена", живописное и умиротворяющее водохранилище "Дрозды", а еще - множество удачливых соседей: квартиры в этом жилом комплексе уже неоднократно были разыграны среди участников игры "Удача в придачу!" .

Услышав, откуда ей звонят, Нина Николаевна первым делом закричала мужу: "Включай телевизор!" А узнав, что ей достался самый главный приз, от всей души поблагодарила: "Я очень рада, спасибо, спасибо большое!" Кстати, до пенсии минчанка работала маляром. Так что ремонт в новенькой квартире точно будет сделан на профессиональном уровне!

Уже во время розыгрыша денежных призов удалось дозвониться этой победительнице по видеосвязи. "Ощущения невероятные, дрожь по телу, эмоции зашкаливают! Моей дочери так нужна эта квартира. Я настолько рада!" – призналась Нина Маковец.

Одним из соседей дочки Нины Николаевны станет в том числе Сергей Шостак – на прошлой неделе он выиграл квартиру в доме по соседству, а сегодня счастливый новосел 82-го тура определил обладателя первого красного внедорожника “Хендэ Крета”. С уверенной руки Сергея крупно повезло Наталье Лещик, бухгалтеру из деревни Елка Зельвенского района Гродненской области.

Кстати, в финале розыгрыша автомобиля из 10 игровых кодов, претендовавших на этот суперприз, победительнице принадлежало сразу 6 – и правило “больше кодов - больше шансов“ сработало! “Не может быть, – воскликнула Наталья, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи. – Я до этого только 5 рублей выигрывала! Это, наверное, какой-то розыгрыш!” А на лице победительницы была целая гамма эмоций!

Продолжила парад выигрышей еще одна гостья розыгрыша 83-го тура игры "Удача в придачу!" , белорусская исполнительница индийских песен в жанре "болливуд" Светлана Агарвал. Сегодня Светлана определяла обладателей ярких, как пряные индийские специи, автомобилей "Хендэ Крета" оранжевого и красного цветов.

Обладателем ярко-рыжего авто стала Юлия Тетерина, уборщица из поселка Гатово Минского района.

Кстати, удачу этой победительнице принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 30-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 3 квартиры в Минске!

Когда удалось дозвониться до Юлии, на заднем фоне уже вовсю звучали радостные крики "Ура!". Эта семья как раз смотрела розыгрыш в прямом эфире и смогла увидеть свою победу в режиме реального времени. "Мы так рады, спасибо "Евроопт"! - отреагировали победители, услышав поздравления с выигрышем авто.

"Надо верить в удачу, покупать "товар удачи" и тогда можно выиграть машину, как мы!" – уверенно поделилась секретом своего везения Юлия, когда удалось дозвониться ей по видеосвязи уже во время розыгрыша денежных призов, в прямом интернет-эфире.

За руль чувственно-красного внедорожника пересядет Людмила Мишковец из города Кобрина Брестской области.

Еще два внедорожника - на сей раз синего цвета - были разыграны с помощью руководителя пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егора Хрусталева. Впрочем, на розыгрыш Егор пришел не один: сопровождали его главные звезды этой и нескольких следующих недель - Бонстики!

Пятый сезон акции "Бонстики" стартовал 27 августа. Новая коллекция посвящена героям мифов и легенд Беларуси. Кстати, создавалась коллекция при активном сотрудничестве "Евроопт" и Национальной академии наук Республики Беларусь.

Егор Хрусталев и национальные герои, воплощенные в виде новых Бонстиков, определили еще двух счастливчиков среди участников 83-го тура. Один из стильных синих внедорожников "Хендэ Крета" отныне принадлежат Светлане Наумовой из Гомеля, которая находится в декретном отпуске.

Молодую маму видеозвонок застал дома, и она не скрывала улыбки. "Я так понимаю, что-то выиграла хорошее?" – предположила эта покупательница, узнав, откуда ей звонят. А услышав, что ей достался автомобиль, радостно закричала: "Ура-а-а!" Можно не сомневаться, маме с маленьким ребенком такой внедорожник придется очень кстати!

А еще один синий внедорожник выиграла Светлана Даренских, специалист Статусбанка из города Старые Дороги Минской области.

"Я так рада! – отреагировала победительница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире. – В "Удачу в придачу!" играю постоянно!"

"Думаю, на этом автомобиле можно съездить во многие интересные места в нашей Беларуси. Супруг очень обрадовался и удивился, когда узнал, что я выиграла. Еще будем думать, кто за руль сядет, - призналась Светлана во время видеозвонка в прямом интернет-эфире. - Мои коллеги и близкие уже позвонили, поздравили, я очень счастлива! Надо обязательно верить в удачу, обязательно играть и надеяться, и тогда все получится!"

Еще для более чем 20 000 счастливчиков ярким аккордом уходящего лета стал выигрыш денежных призов в 83-м туре игры "Удача в придачу!" . Поздравляем победителей!

Как видим, ничего сверхъестественного для того, чтобы стать победителем в игре "Удача в придачу!" , делать не нужно. Достаточно просто добавить "товар удачи" в свою покупку от 10 рублей в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" и предъявить при расчете свою дисконтную карту "Е-плюс" или "Статускарту".

"Статускарта" - это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить "Статускарту", необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на "Статускарту" бесплатна. Подробную информацию о "Статускарте" можно найти на сайте stbank.by.

Кроме того, с 27 августа по 23 сентября покупки от 15 рублей в названных магазинах обеспечивают и получение в подарок игрушки-Бонстика из новой коллекции "Легенды и мифы Беларуси". А покупка специальных "бон-товаров" поможет всем коллекционерам Бонстиков получить дополнительные игрушки!

Покупки в магазинах "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" могут быть действительно выгодными: дети получают веселых и забавных Бонстиков, а взрослые… впрочем, не только взрослые, а все члены семей участников игры "Удача в придачу!" - шанс на выигрыш!

Уже через неделю, 4 сентября, в розыгрыше 84-го тура "Удача в придачу!" будут разыграны 5 автомобилей "Ниссан Кашкай", столичная квартира по адресу ул. Академика Карского, 8, а также более 20 000 денежных призов. В розыгрыше примут участие все покупатели, которые с 27 августа по 2 сентября получат хотя бы один игровой код.

Дерзайте! Получить игровые коды за свои обычные покупки - проще простого, а выигрыш, который они могут принести, точно осчастливит вас и заставит поверить в собственную удачу!

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