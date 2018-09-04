Квартиру от "Евроопт" выиграла учитель из Белынич, а два автомобиля – покупатели "Е-доставки"!

Не успели перевернуть календарь - как на дворе уже 4 сентября! Постоянные участники игры "Удача в придачу!" знают, что вторник - это не просто очередной день недели, это еще и день, когда осуществляются мечты. Мечты участников игры "Удача в придачу!" с "Евроопт".

С 18.20 в студии игры в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8 вновь было жарко! Многочисленные зрители и гости игры заметно волновались: еще шесть суперпризов игры вот-вот должны найти своих новых законных владельцев. Претендовало на них ни много ни мало 611 926 человек! Кто-то наблюдал за ходом событий в прямом эфире телеканала ОНТ, кто-то присоединился к розыгрышу онлайн: прямая трансляция по традиции идет на сайте evroopt.by , а также в социальных сетях на страничках "Евроопт", кто-то и вовсе просто занимался своими повседневными делами.

На самом деле, не так важно, где застала победителей удача, главное, что все они на прошлой неделе подготовились к встрече с ней! Так, сегодня, 4 сентября, в розыгрыше призов 84-го тура игры принимали участие все покупатели магазинов "Евроопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", получившие хотя бы один код за свои покупки с 27 августа по 2 сентября.

По хорошей традиции гостями игры "Удача в придачу!" становятся медийные персоны, а также победители прошлых туров. Сегодня главный приз - квартиру в Минске - разыграл председатель Белорусской федерации легкой атлетики, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Вадим Девятовский, чемпион мира, призер Олимпийских игр по метанию молота!

Просторное столичное жилье в новостройке на ул. Академика Карского, 8 выиграла Оксана Щетинко из города Белыничи Могилевской области, которая работает учителем начальных классов. Символично, учитывая, что учебный год только-только стартовал! Услышав невероятную новость о своем выигрыше, эта удачливая покупательница воскликнула: "Не может быть! Я просто не верю, это, наверное, шутка! Это же моя мечта!" И заливисто расхохоталась!

Инфраструктура микрорайона "Сухарево" отвечает всем потребностям современного горожанина: прекрасное транспортное сообщение, множество школ, детских садов, новая поликлиника, а еще совсем недалеко - крупнейший гипермаркет “Евроопт” на ул. Монтажников, 2. К слову, это уже 64-я квартира, которая достается участникам игры "Удача в придачу!" .

Пятерка стильных автомобилей "Ниссан Кашкай" - суперпризов 84-го тура - также не осталась без владельцев!

Синий "Ниссан Кашкай" разыграл теле- и радиоведущий Дмитрий Шунин. Этот автомобиль выиграла Екатерина Шиманская из Минска, которая работает диспетчером маршрутного такси.

Как выяснилось во время видеозвонка в прямом эфире, играет Екатерина с самого начала, но до этого выигрывала только 5 рублей. Поэтому, услышав о выигрыше автомобиля, покупательница не смогла сдержать эмоций и на всю страну закричала: "Ура-а-а!"

Кстати, удачу этой победительнице принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 31-й автомобиль, который участникам игры "доставили" курьеры онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл"! Также в предыдущих турах эти интернет-гипермаркеты помогли своим покупателям выиграть 3 квартиры в Минске!

Красный автомобиль отныне принадлежит Надежде Васильевой из Гомеля, медсестре реанимации. Своей удачей с этой счастливицей поделилась Лина Рудая, которая выиграла квартиру от "Евроопт" в 81-м туре.

Радостная новость застала Надежду прямо на работе. "Не верится!" – призналась девушка. А ее искренней улыбкой благодаря видеозвонку могла любоваться вся страна!

Серебристый "Кашкай" помогла разыграть режиссер Дарья Жук, чей фильм "Хрусталь" представляет нашу страну на престижной кинопремии "Оскар". Все преимущества этого внедорожника уже совсем скоро сможет оценить Наталья Гурова из Бреста.

Звонок в прямом эфире застал победительницу на улице, она как раз отвозила детей на тренировку. Узнав о своей победе, Наталья сразу не поверила: "Не может быть, это шутка!" И рассмеялась от радости: "Просто нет слов!"

Также Дарья Жук разыграла белоснежный "Ниссан Кашкай" - этот автомобиль выиграла Тамара Дорошкевич, ведущий товаровед из города Фаниполя Минской области.

Когда удалось дозвониться этой победительнице, уже во время розыгрыша денежных призов, оказалось, что Тамара уже знает о своем выигрыше. "Хочу услышать эту новость еще и от вас – и верится, и не верится! – призналась она. – Спасибо всем за поздравления, родным, коллегам! Я очень долго играла и наконец-то выиграла!"

Кстати, этой покупательнице победу также принесла покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "Е-доставка"! Так что на счету онлайн-сервисов "Е-доставка" и "ГиперМолл" уже 32 автомобиля "с доставкой на дом"!

Ну и, наконец, серый "Ниссан Кашкай" нашел своего обладателя в лице Татьяны Андрачик из города Дзержинска Минской области. В финале розыгрыша автомобиля у победительницы было сразу 8 игровых кодов из 10 – и фортуна не прошла мимо! Как говорится, больше кодов – больше шансов!

Во время звонка в прямом эфире Татьяна рассказала, что они с супругом как раз ждут ребенка. Так что новенький внедорожник этой молодой семье очень пригодится. "Ой, у меня сейчас сердце от радости остановится, - призналась будущая мама. – Ура-а-а!"

А звучать в выигранном внедорожнике 100% будут песни Никиты Ходаса, белорусского участника шоу "Песни" на телеканале ТНТ, который разыграл суперприз. Кстати, этот автомобиль стал уже 250-м, который обрел своего владельца в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт"!

Но кто сказал, что победителей должно быть только шестеро? Сегодня своих обладателей также нашли еще более 20 000 денежных призов 84-го тура! Поздравляем!

Уже ровно через неделю мы узнаем имена новых победителей: 85-й тур в самом разгаре! Участники игры будут претендовать на 5 автомобилей "Ниссан Кашкай", просторную квартиру в Минске в развитом микрорайоне "Сухарево" по ул. Академика Карского, 8, а также на денежные призы: их по традиции будет более 20 000!

Каждая покупка от 10 рублей с картой "Е-плюс" или Статускартой и "товаром удачи" на этой неделе может обернуться выигрышем. А кроме шанса на победу покупатели магазинов "Еврооопт" или "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", сделавшие покупку от 15 рублей с картой "Е-плюс" или Статускартой, в подарок получают игрушку-бонстика из новой коллекции "Легенды и мифы Беларуси"!

Совместите приятное с полезным: совершайте свои привычные покупки - и позвольте удаче вас найти!

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