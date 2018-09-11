Квартиру от "Евроопт" выиграла покупательница онлайн-гипермаркета "ГиперМолл" из деревни Городец Шкловского района!

Неужели 85? Сегодня "Евроопт" в 85-й раз разыграл тысячи призов среди участников игры "Удача в придачу!" . Зрителям впору было испытать "культурный шок" - столько деятелей искусства пришли в гости в студию игры в минский ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8, чтобы разыграть суперпризы среди покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" в этот вторник!

Але-оп! В минскую квартиру переедет покупательница из деревни Городец!

Главный приз сегодня разыграл человек, чья работа напрямую связана с радостью и добрыми эмоциями, - художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Григалюнас. Главным победителем сегодняшнего розыгрыша стала Татьяна Цепордей, экономист, а в настоящее время мама в декретном отпуске из деревни Городец Шкловского района Могилевской области.

В финале розыгрыша главного приза у Татьяны было сразу 7 игровых кодов из 10, так что ее победа была логичной. Как говорится, больше кодов – больше шансов!

А удачной для главной победительницы 85-го тура стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже 4-я квартира, которую участникам игры принесли заказы в онлайн-сервисах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой помогли выиграть 32 автомобиля!

Ошеломляющая новость застала молодую маму дома. "Разве такое может быть? Я в шоке!" - воскликнула победительница. Увидеть реакцию Татьяны благодаря видеозвонку в прямом эфире могли все зрители розыгрыша. "Мне уже брат успел позвонить, с выигрышем поздравить!" - рассказала самая удачливая покупательница этой недели. А поздравить эту счастливицу действительно есть с чем!

Квартира, которую выиграла Татьяна Цепордей, расположена в оживленном минском микрорайоне Сухарево по ул.Академика Карского, 8. Жить здесь весьма комфортно: в районе хорошо развито транспортное сообщение, а рядом - множество школ, детских садов, новая поликлиника, салоны красоты, магазины, в том числе крупнейший гипермаркет "Евроопт" на ул.Монтажников, 2.

Господин Григалюнас в силу профессии знает, что такое искренние улыбки. Еще одну радостную весть он подарил и Денису Манишко, директору фирмы из города Кобрина Брестской области, который сегодня выиграл новый стильный автомобиль!

"Не может быть! – воскликнул Денис, когда удалось дозвониться ему по видео в прямом эфире. – Я просто счастлив!" И закричал всем окружающим: "Ура-а-а! Ребята, я выиграл машину!" А его радостные эмоции были так заразительны!

Операция "передача удачи"

По доброй традиции эстафету везения участникам игры передают те счастливчики, которые уже стали обладателями суперпризов в предыдущих турах. Сегодня своей удачей поделился хирург Александр Филатов из Гомеля.

Несколько недель назад по результатам 80-го тура Александр стал счастливым обладателем квартиры в столице. А сегодня молодой человек помог определить нового хозяина для одного из пяти авто.

Операция по передаче удачи прошла успешно: владелицей нового внедорожника стала Татьяна Бурачик из города Калинковичи Гомельской области, в прошлом фельдшер, а теперь пенсионерка.

Услышав о своей победе, Татьяна Николаевна от неожиданности даже растерялась. "Кошмар!" – от волнения вымолвила она. А потом, справившись с первым шоком, поправила саму себя: "Я счастлива! Ура-а-а!" Чуть позже удалось дозвониться этой победительнице по видеосвязи: "Дочка дозвонилась, внук, поздравили… А мне не верится!"

Автомобильное па

Еще два автомобиля сегодня разыграла солистка Красноярского государственного театра оперы и балета, балерина Большого театра оперы и балета, заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова.

Сначала удача улыбнулась Екатерине Самсоновой из Минска.

Второй автомобиль, разыгранный с помощью балерины, достался Ольге Литвишко, специалисту по кадрам из Минска.

Благодаря видеозвонку увидеть первые эмоции победительницы смогла вся страна. "Спасибо огромное, я так рада!" – призналась Ольга, счастливо улыбаясь. И ее легко понять – о таком автомобиле можно только мечтать!

От белоруса - белорусу

Завершил розыгрыш автомобилей Валерий Шмат - художественный руководитель арт-группы "Беларусы". Этот коллектив поражает воображение поклонников музыки по всему миру своим талантливым исполнением, а сегодня радость от победы точно поразила Андрея Акулеева из Минска, заместителя главного конструктора МАЗа, который выиграл автомобиль благодаря Валерию Шмату!

Можно не сомневаться, победитель в силу своей профессии сможет по-достоинству оценить выигранную машину! А первые эмоции Андрея Акулеева благодаря видеозвонку могли оценить все зрители розыгрыша.

Еще больше призов! Еще больше побед!

Но розыгрыш игры "Удача в придачу!" не был бы таковым без еще более чем 20 000 счастливых новостей: огромное количество денежных призов сегодня также обрели своих владельцев среди участников 85-го тура.

Впрочем, игра даже и не думает останавливаться. Вчера, 10 сентября, стартовал 86-й тур. В розыгрыше призов этого тура, который состоится уже ровно через неделю, 18 сентября, примут участие все покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые успеют получить хотя бы один игровой код с 10 по 16 сентября. Участники 86-го тура будут претендовать на столичную квартиру, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов.

Наблюдать за розыгрышем можно будет 18 сентября с 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.

Как получить код?

Правила игры "Удача в придачу!" знакомы, пожалуй, большинству белорусов. Но на всякий случай напомним: один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты. В чеке обязательно должен присутствовать хотя бы один "товар удачи". Стоимость алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива и табачных изделий вычитается из финальной суммы чека. Обратите внимание, что вашу дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту нужно обязательно зарегистрировать в игре на сайте evroopt.by.

Для тех, кто хочет больше приятных "бонусов"

А еще до 23 сентября в "Евроопт" продолжается акция "Бонстики". Получить одну игрушку можно за каждые 15 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс". Покупка специальных "бон-товаров" обеспечивает получение дополнительных игрушек. Подробности акции - на сайте bonsticks.by.

И пока не стихают поздравления в адрес главных героев 85-го тура игры "Удача в придачу!" с "Евроопт", участники 86-го тура уже активно получают свои игровые коды: розыгрыш все ближе, а это значит, что совсем скоро мы узнаем имена новых счастливчиков!

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