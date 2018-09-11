Квартиру от "Евроопт" выиграла покупательница онлайн-гипермаркета "ГиперМолл" из деревни Городец Шкловского района!

Неужели 85? Сегодня "Евроопт" в 85-й раз разыграл тысячи призов среди участников игры
Але-оп! В минскую квартиру переедет покупательница из деревни Городец!
Главный приз сегодня разыграл человек, чья работа напрямую связана с радостью и добрыми эмоциями, - художественный руководитель Белорусского государственного цирка Витаутас Григалюнас. Главным победителем сегодняшнего розыгрыша стала Татьяна Цепордей, экономист, а в настоящее время мама в декретном отпуске из деревни Городец Шкловского района Могилевской области.
В финале розыгрыша главного приза у Татьяны было сразу 7 игровых кодов из 10, так что ее победа была логичной. Как говорится, больше кодов – больше шансов!
А удачной для главной победительницы 85-го тура стала покупка, сделанная в интернет-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже 4-я квартира, которую участникам игры принесли заказы в онлайн-сервисах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой помогли выиграть 32 автомобиля!
Ошеломляющая новость застала молодую маму дома. "Разве такое может быть? Я в шоке!" - воскликнула победительница. Увидеть реакцию Татьяны благодаря видеозвонку в прямом эфире могли все зрители розыгрыша. "Мне уже брат успел позвонить, с выигрышем поздравить!" - рассказала самая удачливая покупательница этой недели. А поздравить эту счастливицу действительно есть с чем!
Квартира, которую выиграла Татьяна Цепордей, расположена в оживленном минском микрорайоне Сухарево по ул.Академика Карского, 8. Жить здесь весьма комфортно: в районе хорошо развито транспортное сообщение, а рядом - множество школ, детских садов, новая поликлиника, салоны красоты, магазины, в том числе крупнейший гипермаркет "Евроопт" на ул.Монтажников, 2.
Господин Григалюнас в силу профессии знает, что такое искренние улыбки. Еще одну радостную весть он подарил и Денису Манишко, директору фирмы из города Кобрина Брестской области, который сегодня выиграл новый стильный автомобиль!
"Не может быть! – воскликнул Денис, когда удалось дозвониться ему по видео в прямом эфире. – Я просто счастлив!" И закричал всем окружающим: "Ура-а-а! Ребята, я выиграл машину!" А его радостные эмоции были так заразительны!
Операция "передача удачи"
По доброй традиции эстафету везения участникам игры передают те счастливчики, которые уже стали обладателями суперпризов в предыдущих турах. Сегодня своей удачей поделился хирург Александр Филатов из Гомеля.
Несколько недель назад по результатам 80-го тура Александр стал счастливым обладателем квартиры в столице. А сегодня молодой человек помог определить нового хозяина для одного из пяти авто.
Операция по передаче удачи прошла успешно: владелицей нового внедорожника стала Татьяна Бурачик из города Калинковичи Гомельской области, в прошлом фельдшер, а теперь пенсионерка.
Услышав о своей победе, Татьяна Николаевна от неожиданности даже растерялась. "Кошмар!" – от волнения вымолвила она. А потом, справившись с первым шоком, поправила саму себя: "Я счастлива! Ура-а-а!" Чуть позже удалось дозвониться этой победительнице по видеосвязи: "Дочка дозвонилась, внук, поздравили… А мне не верится!"
Автомобильное па
Еще два автомобиля сегодня разыграла солистка Красноярского государственного театра оперы и балета, балерина Большого театра оперы и балета, заслуженная артистка Республики Беларусь Людмила Хитрова.
Сначала удача улыбнулась Екатерине Самсоновой из Минска.
Второй автомобиль, разыгранный с помощью балерины, достался Ольге Литвишко, специалисту по кадрам из Минска.
Благодаря видеозвонку увидеть первые эмоции победительницы смогла вся страна. "Спасибо огромное, я так рада!" – призналась Ольга, счастливо улыбаясь. И ее легко понять – о таком автомобиле можно только мечтать!
От белоруса - белорусу
Завершил розыгрыш автомобилей Валерий Шмат - художественный руководитель арт-группы "Беларусы". Этот коллектив поражает воображение поклонников музыки по всему миру своим талантливым исполнением, а сегодня радость от победы точно поразила Андрея Акулеева из Минска, заместителя главного конструктора МАЗа, который выиграл автомобиль благодаря Валерию Шмату!
Можно не сомневаться, победитель в силу своей профессии сможет по-достоинству оценить выигранную машину! А первые эмоции Андрея Акулеева благодаря видеозвонку могли оценить все зрители розыгрыша.
Еще больше призов! Еще больше побед!
Но розыгрыш игры
Впрочем, игра даже и не думает останавливаться. Вчера, 10 сентября, стартовал 86-й тур. В розыгрыше призов этого тура, который состоится уже ровно через неделю, 18 сентября, примут участие все покупатели магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые успеют получить хотя бы один игровой код с 10 по 16 сентября. Участники 86-го тура будут претендовать на столичную квартиру, 5 автомобилей и более 20 000 денежных призов.
Наблюдать за розыгрышем можно будет 18 сентября с 18.20 в прямом эфире телеканала ОНТ, а также в прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях.
Как получить код?
Правила игры
Для тех, кто хочет больше приятных "бонусов"
А еще до 23 сентября в "Евроопт" продолжается акция "Бонстики". Получить одну игрушку можно за каждые 15 рублей в чеке с применением дисконтной карты "Е-плюс". Покупка специальных "бон-товаров" обеспечивает получение дополнительных игрушек. Подробности акции - на сайте bonsticks.by.
И пока не стихают поздравления в адрес главных героев 85-го тура игры
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