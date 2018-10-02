Удаче - зеленый цвет! Покупка в "ГиперМолле" принесла пенсионерке Татьяне Трофимовой квартиру в Минске!

С удачей встретиться - задача сложная, но… не невозможная! Еженедельно "Евроопт" доказывает эту простую истину, разыгрывая невероятное количество призов в игре "Удача в придачу!" . По хорошей традиции этот вторник, 2 октября, не стал исключением. Тысячи покупателей магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", которые получили игровые коды за свои покупки в период с 24 по 30 сентября, сегодня вечером держали телефоны наготове - начиная с 18.20 в любой момент может раздаться "звонок удачи"!

Что ж, дарить удачу - это особое искусство, именно поэтому гостями розыгрышей игры "Удача в придачу!" постоянно становятся видные деятели культуры и, конечно же, самые удачливые покупатели "Евроопт". Сегодня увидеть свою удачу участники 88-го тура смогли сквозь призму телевидения, кино, эстрады и книг.

Песня победы для новосела!

"Наступит ли завтра для нас…" - сегодня в прямом эфире телеканала ОНТ во время розыгрыша 88-го тура игры "Удача в придачу!" известный белорусский певец Алексей Хлестов презентовал свою новую песню. И пусть новоиспеченная победительница игры не узрит в этой лирической песне популярного исполнителя никаких грустных ноток: новое "завтра" наступило для нее уже этим вечером!

2 октября в 88-м туре игры "Удача в придачу!" обладательницей столичной квартиры по улице Академика Карского, 8 стала Татьяна Трофимова, пенсионерка из Минска. Новая квартира - это приз, от выигрыша которого хочется петь! Расположена она в столичном районе Сухарево, инфраструктура которого удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и школы, и новая поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку!

"Ой, мамочки, спасибо большое! – восторгу Татьяны не было предела, когда ей дозвонились в прямом эфире из студии игры. – Я на пенсии, у меня три дочери - Саша, Маша, Даша. Вот самой младшей и достанется квартира!"

Кстати, удачу этой покупательнице принес заказ, сделанный в интернет-гипермаркете "ГиперМолл". И это уже пятая квартира, которую участникам игры помогли выиграть покупки с доставкой на дом! Также в предыдущих турах интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" обеспечили своим покупателям 34 новеньких автомобиля!

Вот это кино!

Фильмы, в создании которых был задействован известный белорусский режиссер, сценарист и драматург Андрей Курейчик, любят и с удовольствием пересматривают зрители во многих странах мира! "Любовь-морковь", "Елки", "Служебный роман. Наше время"… Кино - это искусство, благодаря которому можно перенестись, пожалуй, в любую эпоху. Что ж, благодаря Андрею Курейчику сразу для двоих участников 88-го тура игры настала "эпоха Джили"!

Сегодня вечером талантливый деятель киноискусства помог определить двух счастливых обладателей стильных автомобилей "Джили Атлас". Ими стали Лилия Бойко из деревни Савичи Дятловского района Гродненской области и Вадим Воронов из Минска!

Первые эмоции Лилии Бойко от выигрыша благодаря видеозвонку смогла увидеть вся страна. "Я работаю помощником диспетчера в лесничестве, за день много километров проезжать приходится", - рассказала девушка. Так что внедорожник Лилии будет очень кстати!

Вадим Воронов работает поваром в "Гиппо". "Вот это да, ух ты! – ошеломленно отреагировал он на поздравления с выигрышем автомобиля во время видеозвонка в прямой интернет-трансляции. – Я никогда не верил, что так получится. У меня нет слов просто!"

Кстати, это уже не первый раз, когда суперприз в игре от "Евроопт" выигрывает сотрудник конкурирующей торговой сети. Победителями "Удачи в придачу!" становились представители магазинов "Корона", "Гиппо", "Белмаркет", ЦУМ, райпотребкооперации... А это означает лишь одно – сотрудники конкурирующих сетей совершают покупки в магазинах "Евроопт" и успешно участвуют в игре "Удача в придачу!" .

Добрый вечер, дорогие участники игры!

Каждую неделю наблюдать за розыгрышем игры "Удача в придачу!" можно по телевизору - в прямом эфире на телеканале ОНТ. Интернет сейчас стал "новым ТВ", поэтому присоединиться к игре можно и в прямой трансляции на сайте evroopt.by, а также в социальных сетях на страничках "Евроопт".

Что ни говори, а телевидение было и остается настоящим рупором для общества, поэтому сегодня еще одним глашатаем удачи стала белорусская телезвезда, автор и ведущая многих знаковых телепередач Оксана Вечер. Благодаря Оксане еще один удачливый покупатель "Евроопт" поймал свою счастливую звезду, став обладателем белого "Джили Атлас".

Любопытно, что в финале розыгрыша этого суперприза на автомобиль претендовали всего два покупателя – и оба из Гомеля. Но фортуна проявила благосклонность к Михаилу Бляхеру. И это не удивительно, ведь у счастливчика было сразу 8 игровых кодов из 10. Не зря говорится: больше кодов – больше шансов!

"Не может быть, вот это да! - отреагировал победитель, когда ему дозвонились в прямом эфире. – Я пенсионер, часто езжу на дачу …" С новеньким внедорожником эти поездки станут для Михаила особенно комфортными! Немного позже удалось дозвониться победителю по видеосвязи, и он смог полюбоваться своим авто!

Энциклопедия успеха

Каждая история победы участников "Удача в придачу!" - это настоящая увлекательная повесть, новая страничка в истории игры. И как волнительно "пишется" каждая такая история из недели в неделю.

Начать новую главу этой "книги" сегодня в студию игры в столичный ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской, 8 прибыл заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша. Героем новой истории побед стала Анна Демидович из городского поселка Шарковщина Витебской области, которой судьба преподнесла невероятный подарок - выигрыш автомобиля "Джили Атлас"!

Удача найдет везде!

Участие в игре "Удача в придачу!" принимают даже те покупатели, в чьих населенных пунктах пока что по каким-то причинам нет магазина "Евроопт". И не только принимают участие, но и выигрывают суперпризы!

Так, в 86-м туре обладателем столичной квартиры стала фельдшер Елена Макаренко из городского поселка Лынтупы Поставского района Витебской области. Сегодня Елена передала эстафету удачи, определив обладателя еще одного белого автомобиля "Джили Атлас". Внедорожник отправится в Минск, к Елене Данченко.

"Это серьезно, вы что? – сразу не поверила в услышанную новость Елена. – Боже мой! Неужели это правда? Сегодня у моего мужа день рождения, это будет вообще! Ура, ура, ура, ура!"

Более 20 000 денежных призов!

По хорошей традиции игры "Удача в придачу!" розыгрыш призов не ограничился лишь квартирой и пятеркой авто. Своих обладателей нашли еще более 20 000 денежных призов. Для кого-то выигрыш денежного приза мог оказаться первой победой, кто-то нередко находит себя в списках победителей игры, но как всегда тысячи призов разлетелись по всей стране, и это впечатляет!

Следующая квартира или автомобиль могут стать вашими!

Пока победители 88-го тура принимают поздравления и приходят в себя от такой удачи, покупатели по всей стране уже собирают игровые коды следующего тура, в котором будут разыграны еще одна квартира в Минске, пятерка стильных автомобилей "Джили Атлас" и более 20 000 других призов! Кстати, на этот раз игра отправится на гастроли - розыгрыш призов состоится в Могилеве.

Так что если в столице вам не везло - может быть, повезет в новом городе? Попробовать точно стоит! Свидание с удачей назначено на четверг, 11 октября. Претендовать на призы будут все игровые коды, полученные за покупки в магазинах "Евроопт", "Бруснічка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" на этой неделе, с 1 по 7 октября.

Не секрет, что уже в воскресенье, 7 октября, Бонстики из пятой коллекции "Легенды и мифы Беларуси" попрощаются со своими поклонниками. Но есть еще несколько дней, чтобы успеть собрать всю коллекцию из 24 забавных героев. Напомним, одна игрушка выдается за каждые 15 рублей в чеке с применением карты "Е-плюс" или СТАТУСкарты, а покупка специальных бонтоваров позволит пополнить коллекцию быстрее - за них можно получить дополнительные игрушки.

"Евроопт" напоминает и о приближающемся празднике - Дне учителя. В Беларуси он отмечается в первое воскресенье октября, а поздравлять педагогов начинают уже с пятницы! Для тех, кто хочет от души поблагодарить своих учителей или близких, занятых в этой важной профессии, во всех гипермаркетах "Евроопт" с 5 до 7 октября красивые и свежие цветы будут продаваться по специальным праздничным ценам.

Как видим, поводов заглянуть в "Евроопт" немало, тем более что каждая покупка ко всему прочему может стать победной, что и доказывают многочисленные истории удачи главных счастливчиков игры "Удача в придачу!" . Кто знает, быть может, следующая история успеха будет уже про вас?

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