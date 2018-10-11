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Гуляць дык гуляць! Анатолий Ярмоленко разыграл 69-ю квартиру от "Евроопт" в Могилеве!

Общество 11.10.2018 | 19:30

Могилевчане весьма удачливые люди! За всю историю игры "Удача в придачу!" от "Евроопт" покупатели, проживающие в Могилеве и Могилевской области, выиграли уже 33 суперприза. А сегодня уровень удачи в этом областном центре просто зашкаливал. Именно здесь были разыграны призы 89-го тура - столичная квартира, 5 новеньких внедорожников и более 20 000 денежных призов!

Почему именно Могилев? Местом для проведения розыгрыша этот город был выбран неслучайно. В эти дни здесь проходит V Форум регионов Беларуси и России - одно из крупнейших событий в деловой, экономической и политической жизни страны. Как мы знаем, игра "Удача в придачу!" уже неоднократно выезжала с гастролями по Беларуси: телемосты со студией розыгрыша проходили в таких городах, как Гомель, Брест, Борисов, Слоним, Речица, Рогачев, Новополоцк и других. Дважды розыгрыши проходили в Витебске в дни, когда город принимал международный фестиваль искусств "Славянский базар". И логично, что игра, сплотившая всю страну, играть в которую может каждый, вне зависимости от места жительства и национальности, решила присоединиться к еще одному масштабному и важному для нашего государства мероприятию.

Импровизированная студия игры под открытым небом по адресу улица Ленинская, 38 в ярких фирменных цветах "Евроопт" отлично вписалась в общую картину города, который принял Форум регионов празднично и торжественно. Была подготовлена большая культурно-развлекательная программа, и розыгрыш призов 89-го тура игры "Удача в придачу!" с участием звезд и концертными номерами в одном из городских скверов стал достойной ее частью.

Студию под открытым небом заметили: в преддверии розыгрыша площадку игры посетили высокие гости Форума - председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович. Здесь их встретил председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт" Александр Литвин, который также принимает участие в Форуме.

Гостям рассказали о торговой сети "Евроопт", ее развитии и достижениях, а также познакомили с правилами игры "Удача в придачу!" и ее призовым фондом. Валентина Матвиенко была приятно удивлена тем, с каким вниманием относится "Евроопт" к своим покупателям и какой огромной популярностью пользуется в Беларуси. Сюрпризом для российской гостьи стал и тот факт, что каждую неделю покупатели торговой сети "Евроопт" выигрывают квартиру в столице и пять стильных и современных внедорожников белорусского производства – "Джили Атлас". Эти надежные и качественные автомобили, создававшиеся в сотрудничестве со специалистами Volvo, пользуются высоким спросом в стране, поэтому становятся очень желанным призом для каждого участника игры.

А уже через несколько часов сотни людей собрались в городском сквере по адресу улица Ленинская, 38, чтобы лично стать свидетелями розыгрыша и ощутить весь накал эмоций ее величества игры. Впрочем, благодаря прямому эфиру на телеканале ОНТ, а также прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях присоединиться к этому празднику удачи мог каждый желающий, из любой точки в нашей стране и даже за ее пределами!

Розыгрыш 89-го тура стал необыкновенно звездным! Имена самых удачливых покупателей определили известные белорусские артисты - солистка группы "Аура" Юлия Быкова, Инна Афанасьева и Анатолий Ярмоленко! К слову, сегодня звездные гости игры примут участие в гала-концерте "Мы разам!" в рамках Форума регионов. Но все желающие могли встретиться с артистами даже раньше, заглянув к 18.20 по адресу улица Ленинская, 38!

Народный артист Беларуси, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, любимец публики, солист и бессменный руководитель легендарного ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко определил судьбу самого главного приза - квартиры в Минске. Исполнитель огромного количества хитов, среди которых "Алеся", "Печки-лавочки", "Шумите березы", "Гуляць дык гуляць", "Полька белорусская", сегодня принес победу Алине Струковой из Гомеля, которая сейчас находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком.

Можно даже не сомневаться, гулять Алина будет знатно! "Мы снимаем квартиру", - призналась победительница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире из студии игры. А теперь снимать не придется – у молодой семьи будет собственное жилье! Вот это повезло! Впрочем, в свою удачу Алина поверила не сразу, и ее неподдельное удивление благодаря видеозвонку могли видеть все зрители розыгрыша. "Это не розыгрыш? Я в шоке! – призналась она. – Конечно, в Минск поедем!"

И это правильное решение! Просторное жилье, которое выиграла Алина Струкова, расположено в удобном и развитом микрорайоне Сухарево по ул.Академика Карского, 8, где есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни для молодой семьи. Стоимость квартиры составляет более 113 тыс. рублей. Так что перспективы у гомельчан открываются самые отличные!

Кстати, обладатели суперпризов игры "Удача в придачу!" не несут никаких дополнительных расходов, связанных с выигрышем, - все налоги в бюджет за выигранные автомобили и квартиру уплачивает "Евроопт". А суммы выходят очень даже внушительные!

Еще пять участников игры сегодня получили другую сногсшибательную новость - они стали обладателями вместительных и солидных, кристально-белых внедорожников "Джили Атлас" стоимостью 40 000 рублей каждый! Просто мечта! И у пяти счастливчиков сегодня эта мечта сбылась!

Удачу одному из участников 89-го тура принес первый заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета Александр Потемкин. Всего несколько минут – и поздравления с выигрышем новенького "Джили Атлас" принимала Людмига Деревяго, пенсионерка из Минска.

"Я не могу в это поверить! – воскликнула победительница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире. – Играю уже давно, года три!" Радостная новость застала Людмилу Николаевну на даче, куда она обычно добирается на маршрутке или автобусе. А теперь будет ездить исключительно на собственном белоснежном автомобиле!

Еще один автомобиль разыграла заслуженная артистка Беларуси, обладательница многочисленных профессиональных премий и наград, королева белорусской эстрады, несравненная Инна Афанасьева. Семь цифр - и кристально-белый "Джили Атлас" достался Ирине Лебедич из Бреста.

О своей победе Ирина узнала в гостях у родителей и даже расплакалась от счастья. "Я выхожу замуж и уезжаю в другую страну", - призналась она во время видеозвонка в прямом эфире. Что ж, на практичном белоснежном внедорожнике приезжать в гости в Беларусь к родным и близким Ирине будет очень удобно!

Солистка группы "Аура", чья песня "Нам нужна победа" стала официальным гимном масштабного спортивного форума, проходившего в нашей стране, - чемпионата мира по хоккею 2014 года - Юлия Быкова стала вестником фортуны для Владимира Юранова из города Чечерска Гомельской области, который работает охранником в одном из магазинов "Евроопт".

"Даже не верится! Розыгрыш, наверное, какой-то? – удивился Владимир, когда ему дозвонились из студии игры с радостной новостью. – Играю давно уже, очень рад своему выигрышу, дождался!"

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только десятый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 40 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и восемь автомобилей.

А еще с двумя победителями своей удачей поделились жители Могилева, выигравшие суперпризы в прошлых турах игры. Жанна Павлова стала обладательницей автомобиля в 51-м туре игры, а сегодня определила счастливый игровой код, который принес автомобиль "Джили Атлас" Ксении Рубиновой из Минска, которая работает HR-менеджером в ИТ-компании.

С Ксенией удалось связаться по видеосвязи, и благодаря этому ее радостные эмоции и обаятельную улыбку могла увидеть вся страна. "Вы правду говорите, это не розыгрыш? – отреагировала счастливица, услышав поздравления с победой. - Ура-а-а!"

Сергей Гурков в 61-м туре игры стал владельцем квартиры в Минске, но не пожелал переезжать в столицу, продал выигранное жилье и тем самым обеспечил своей семье комфортную и счастливую жизнь в родном Могилеве. Сегодня он разыграл один из автомобилей и принес удачу Александру Клакоцкому, юристу из агрогородка Лесной Минского района.

"Я стою на парковке, автомобиль у меня свой, но уже старенький, - рассказал победитель, когда ему дозвонились из студии игры и сообщили о выигрыше автомобиля. – Вы не представляете, как мне нужен автомобиль!"

После того, как суперпризы были разыграны в прямом эфире, зрителей ожидал музыкальный подарок от Анатолия Ярмоленко, который исполнил один из своих хитов - "Сапраўдны беларус".

Но на этом все, конечно же, не завершилось - еще более 20 000 участников игры из всех регионов нашей страны сегодня получили сообщение о выигрыше денежных призов.

В завершение этой части розыгрыша, которая транслировалась в прямом интернет-эфире на сайте evroopt.by и в группе "Евроопт" в социальных сетях, всех ожидало выступление солистки группы "Аура"!

Вот таким полным радостных эмоций и событий получился розыгрыш призов 89-го тура в Могилеве! А игра "Удача в придачу!" продолжается, и следующий розыгрыш состоится точно по расписанию - во вторник, 16 октября, в минском ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8. Участников нового тура традиционно ждут столичная квартира, 5 новеньких автомобилей и деньги!

Как принять участие в розыгрыше призов 90-го тура? Условия игры остаются прежними: достаточно совершить покупку в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 8 по 14 октября. Один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи". Не забудьте при этом использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Совершайте нужные покупки, получайте игровые коды - и пускай в предстоящий вторник вам обязательно повезет, как повезло победителям сегодняшнего розыгрыша призов от "Евроопт"!

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