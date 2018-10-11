Гуляць дык гуляць! Анатолий Ярмоленко разыграл 69-ю квартиру от "Евроопт" в Могилеве!

Могилевчане весьма удачливые люди! За всю историю игры
Почему именно Могилев? Местом для проведения розыгрыша этот город был выбран неслучайно. В эти дни здесь проходит V Форум регионов Беларуси и России - одно из крупнейших событий в деловой, экономической и политической жизни страны. Как мы знаем, игра
Импровизированная студия игры под открытым небом по адресу улица Ленинская, 38 в ярких фирменных цветах "Евроопт" отлично вписалась в общую картину города, который принял Форум регионов празднично и торжественно. Была подготовлена большая культурно-развлекательная программа, и розыгрыш призов 89-го тура игры
Студию под открытым небом заметили: в преддверии розыгрыша площадку игры посетили высокие гости Форума - председатель Совета Федерации Федерального Собрания России Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Михаил Мясникович. Здесь их встретил председатель совета директоров сети магазинов "Евроопт" Александр Литвин, который также принимает участие в Форуме.
Гостям рассказали о торговой сети "Евроопт", ее развитии и достижениях, а также познакомили с правилами игры
А уже через несколько часов сотни людей собрались в городском сквере по адресу улица Ленинская, 38, чтобы лично стать свидетелями розыгрыша и ощутить весь накал эмоций ее величества игры. Впрочем, благодаря прямому эфиру на телеканале ОНТ, а также прямой трансляции на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях присоединиться к этому празднику удачи мог каждый желающий, из любой точки в нашей стране и даже за ее пределами!
Розыгрыш 89-го тура стал необыкновенно звездным! Имена самых удачливых покупателей определили известные белорусские артисты - солистка группы "Аура" Юлия Быкова, Инна Афанасьева и Анатолий Ярмоленко! К слову, сегодня звездные гости игры примут участие в гала-концерте "Мы разам!" в рамках Форума регионов. Но все желающие могли встретиться с артистами даже раньше, заглянув к 18.20 по адресу улица Ленинская, 38!
Народный артист Беларуси, известный не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами, любимец публики, солист и бессменный руководитель легендарного ансамбля "Сябры" Анатолий Ярмоленко определил судьбу самого главного приза - квартиры в Минске. Исполнитель огромного количества хитов, среди которых "Алеся", "Печки-лавочки", "Шумите березы", "Гуляць дык гуляць", "Полька белорусская", сегодня принес победу Алине Струковой из Гомеля, которая сейчас находится в декретном отпуске по уходу за вторым ребенком.
Можно даже не сомневаться, гулять Алина будет знатно! "Мы снимаем квартиру", - призналась победительница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире из студии игры. А теперь снимать не придется – у молодой семьи будет собственное жилье! Вот это повезло! Впрочем, в свою удачу Алина поверила не сразу, и ее неподдельное удивление благодаря видеозвонку могли видеть все зрители розыгрыша. "Это не розыгрыш? Я в шоке! – призналась она. – Конечно, в Минск поедем!"
И это правильное решение! Просторное жилье, которое выиграла Алина Струкова, расположено в удобном и развитом микрорайоне Сухарево по ул.Академика Карского, 8, где есть все необходимое для комфортной и счастливой жизни для молодой семьи. Стоимость квартиры составляет более 113 тыс. рублей. Так что перспективы у гомельчан открываются самые отличные!
Кстати, обладатели суперпризов игры "Удача в придачу!" не несут никаких дополнительных расходов, связанных с выигрышем, - все налоги в бюджет за выигранные автомобили и квартиру уплачивает "Евроопт". А суммы выходят очень даже внушительные!
Еще пять участников игры сегодня получили другую сногсшибательную новость - они стали обладателями вместительных и солидных, кристально-белых внедорожников "Джили Атлас" стоимостью 40 000 рублей каждый! Просто мечта! И у пяти счастливчиков сегодня эта мечта сбылась!
Удачу одному из участников 89-го тура принес первый заместитель председателя Могилевского городского исполнительного комитета Александр Потемкин. Всего несколько минут – и поздравления с выигрышем новенького "Джили Атлас" принимала Людмига Деревяго, пенсионерка из Минска.
"Я не могу в это поверить! – воскликнула победительница, когда удалось дозвониться ей в прямом эфире. – Играю уже давно, года три!" Радостная новость застала Людмилу Николаевну на даче, куда она обычно добирается на маршрутке или автобусе. А теперь будет ездить исключительно на собственном белоснежном автомобиле!
Еще один автомобиль разыграла заслуженная артистка Беларуси, обладательница многочисленных профессиональных премий и наград, королева белорусской эстрады, несравненная Инна Афанасьева. Семь цифр - и кристально-белый "Джили Атлас" достался Ирине Лебедич из Бреста.
О своей победе Ирина узнала в гостях у родителей и даже расплакалась от счастья. "Я выхожу замуж и уезжаю в другую страну", - призналась она во время видеозвонка в прямом эфире. Что ж, на практичном белоснежном внедорожнике приезжать в гости в Беларусь к родным и близким Ирине будет очень удобно!
Солистка группы "Аура", чья песня "Нам нужна победа" стала официальным гимном масштабного спортивного форума, проходившего в нашей стране, - чемпионата мира по хоккею 2014 года - Юлия Быкова стала вестником фортуны для Владимира Юранова из города Чечерска Гомельской области, который работает охранником в одном из магазинов "Евроопт".
"Даже не верится! Розыгрыш, наверное, какой-то? – удивился Владимир, когда ему дозвонились из студии игры с радостной новостью. – Играю давно уже, очень рад своему выигрышу, дождался!"
Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только десятый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 40 тыс. специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и восемь автомобилей.
А еще с двумя победителями своей удачей поделились жители Могилева, выигравшие суперпризы в прошлых турах игры. Жанна Павлова стала обладательницей автомобиля в 51-м туре игры, а сегодня определила счастливый игровой код, который принес автомобиль "Джили Атлас" Ксении Рубиновой из Минска, которая работает HR-менеджером в ИТ-компании.
С Ксенией удалось связаться по видеосвязи, и благодаря этому ее радостные эмоции и обаятельную улыбку могла увидеть вся страна. "Вы правду говорите, это не розыгрыш? – отреагировала счастливица, услышав поздравления с победой. - Ура-а-а!"
Сергей Гурков в 61-м туре игры стал владельцем квартиры в Минске, но не пожелал переезжать в столицу, продал выигранное жилье и тем самым обеспечил своей семье комфортную и счастливую жизнь в родном Могилеве. Сегодня он разыграл один из автомобилей и принес удачу Александру Клакоцкому, юристу из агрогородка Лесной Минского района.
"Я стою на парковке, автомобиль у меня свой, но уже старенький, - рассказал победитель, когда ему дозвонились из студии игры и сообщили о выигрыше автомобиля. – Вы не представляете, как мне нужен автомобиль!"
После того, как суперпризы были разыграны в прямом эфире, зрителей ожидал музыкальный подарок от Анатолия Ярмоленко, который исполнил один из своих хитов - "Сапраўдны беларус".
Но на этом все, конечно же, не завершилось - еще более 20 000 участников игры из всех регионов нашей страны сегодня получили сообщение о выигрыше денежных призов.
В завершение этой части розыгрыша, которая транслировалась в прямом интернет-эфире на сайте
Вот таким полным радостных эмоций и событий получился розыгрыш призов 89-го тура в Могилеве! А игра
Как принять участие в розыгрыше призов 90-го тура? Условия игры остаются прежними: достаточно совершить покупку в магазинах "Евроопт", "Бруснiчка" или онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" с 8 по 14 октября. Один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи". Не забудьте при этом использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.
Совершайте нужные покупки, получайте игровые коды - и пускай в предстоящий вторник вам обязательно повезет, как повезло победителям сегодняшнего розыгрыша призов от "Евроопт"!
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