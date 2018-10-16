Многодетные звездные мамы разыграли призы 90-го тура игры "Удача в придачу!". Кто выиграл квартиру и автомобили от "Евроопт"?

Как вы считаете, кто чаще всего выигрывает в игре "Удача в придачу!" - представители сильного пола или прекрасного? Правильно, согласно статистике, это именно женщины! Может быть, причина в женской солидарности госпожи Фортуны? Возможно. Но, скорее, причина такой сверхудачливости в том, что именно мамы чаще всего совершают покупки для всей семьи в магазинах сети "Евроопт"! По статистике, семьи из 4 человек занимают первое место в рейтинге обладателей суперпризов игры "Удача в придачу!" среди других семей! Если быть точным, за всю историю игры автомобили и квартиры выиграли 123 победителя, у которых есть семья из четырех человек.

Можно не сомневаться, розыгрыш призов 90-го тура игры "Удача в придачу!" пополнил этот список именами новых счастливчиков. А посвящен он был, как вы уже, наверное, догадались, именно мамам, день которых в нашей стране отметили буквально на днях. Игра "Удача в придачу!" не могла не присоединиться к этому празднику душевного тепла и домашнего уюта. Сегодня в студии игры в минском "Е-сити" по ул. Денисовская, 8, в прямом эфире на телеканале ОНТ, а также в интернет-эфире на сайте evroopt.by и на страничках "Евроопт" в социальных сетях, звучали теплые слова благодарности в адрес всех мам за их заботу, терпение и безграничную любовь!

В гостях у игры были самые известные многодетные мамы страны - именно они определили победителей юбилейного тура, которым достались квартира в Минске и новенькие внедорожники "Джили Атлас"! Певица, телеведущая, актриса, мама троих детей Лариса Грибалева разыграла главный приз этого тура. Шар за шаром заслуженная артистка Беларуси вытянула из лототрона все семь цифр выигрышного кода - и квартира в Минске стала принадлежать Юлии Либик, библиотекарю из города Барановичи Брестской области, которая сейчас находится в декретном отпуске.

Всего семь цифр – и столичная квартира стала принадлежать маме в декрете Юлии Либик из Барановичей. Победительница от счастья даже расплакалась!

Благодаря видеосвязи увидеть первые эмоции победительницы от сногсшибательной новости о выигрыше квартиры смогла вся страна. "Спасибо большое" - только и смогла сказать Юлия, утирая слезы счастья и смущенно улыбаясь. А два ее малыша радовались не меньше мамы! Кстати, немного позже счастливица вышла из шока и даже посоветовала авторов, произведения которых, по ее мнению, стоит прочитать каждому белорусу!

Согласитесь, символично, что главный приз этого розыгрыша достался именно молодой маме! Тем более такой шикарный! Просторная и светлая квартира расположена в столичном микрорайоне Сухарево по улице Академика Карского, 8. Инфраструктура района, где находится "дом удачи", удовлетворяет все потребности современного горожанина: здесь и школы, и новая поликлиника, и развитое транспортное сообщение, и крупнейший гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2 совсем неподалеку. К слову, и стоимость у квартиры очень даже солидная - почти 118 тыс. рублей!

Просторное жилье расположено в удобном и развитом микрорайоне Сухарево, а стоимость квартиры составляет почти 118 тыс. рублей!

Кстати, "Евроопт" уже позаботился, чтобы приз победителям доставил только радость и никаких хлопот, подоходный налог и за квартиру, и за внедорожники оплачен.

Сегодняшний розыгрыш набирал свои обороты так же стремительно, как двигатель внедорожников "Джили Атлас". Пять автомобилей этой марки, стоимостью 40 тыс. рублей каждый, элегантного черного цвета, с автоматической коробкой передач, сегодня нашли своих обладателей среди покупателей в самых разных уголках нашей страны.

Крупно повезло и еще пяти покупателям – они выиграли новенькие внедорожники “Джили Атлас”!

Определить владельца одного из автомобилей помогла заслуженный мастер спорта Беларуси, председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, "Женщина года" и мама четверых детей - Наталья Цилинская. Семь цифр - и шикарный внедорожник достался Андрею Шкудуну из Светлогорска Гомельской области, который работает буровым мастером в управлении буровых работ.

Председатель Белорусской федерации велосипедного спорта, мама четверых детей Наталья Цилинская принесла удачу Андрею Шкудуну, мастеру буровых работ из Светлогорска. "Я в шоке!"

Услышав о своей победе во время звонка в прямом эфире, этот победитель сначала даже дара речи лишился. "Я в шоке! Очень рад!" – поделился своими эмоциями он немного позже. И такие чувства легко понять!

Сразу два автомобиля "Джили Атлас" разыграла самая известная в стране "мама на пуантах" - заслуженная артистка Беларуси, солистка Большого театра оперы и балета, мама троих детей Ирина Еромкина. Один из внедорожников достался Юлии Куликовой, пенсионерке из Бобруйска Могилевской области.

Солистка Большого театра оперы и балета, мама троих детей Ирина Еромкина разыграла сразу два внедорожника. Один достался Юлии Куликовой, пенсионерке из Бобруйска. "Впервые повезло за всю жизнь!"

"Впервые повезло за всю жизнь! – поделилась победительница во время звонка из студии игры в прямом эфире. – Ура, ура, ура!" Удалось дозвониться Юлии Петровне и по видеосвязи: "Звонками уже закидали, звонят и друзья, и соседи, и родственники! Им не верится, и я еще сама до конца не поверила!"

А второй автомобиль "Джили Атлас" выиграла Жанна Горлова, сотрудник банка, а сейчас мама в декретном отпуске из деревни Копище Минского района.

Второй внедорожник выиграла Жанна Горлова, мама в декретном отпуске из деревни Копище. Благодаря покупке в "Е-доставке"!

В финале розыгрыша авто на этот суперприз претендовали всего два покупателя, но у Жанны было 7 игровых кодов из 10, и правило "больше кодов - больше шансов" сработало в очередной раз!

"Боже мой, спасибо вам огромное! Нам в этом жизни никогда ничего просто так не доставалось!" – призналась победительница во время видеозвонка в прямом эфире в ответ на поздравления с выигрышем автомобиля.

Кстати, удачной для Жанны Горловой стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже 35-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". Также покупки с доставкой на дом в предыдущих турах игры обеспечили участникам игры пять столичных квартир!

Еще один автомобиль "Джили Атлас" разыграла Юлия Куприянович, которой посчастливилось выиграть автомобиль в 74-м туре игры. Сегодня эта многодетная мама принесла победу Зинаиде Соколовой из Минска.

Главная победительница 74-го тура игры Юлия Куприянович поделилась своей удачей с Зинаидой Соколовой, пенсионеркой из Минска. "Машина очень нужна, старая сломалась!"

"Поживаю хорошо, но хотелось бы лучше!" – задорно ответила на звонок из студии игры в прямом эфире победительница. Но в свою победу поверила не сразу. "Вы разыгрываете меня! – воскликнула Зинаида Александровна. – Не верится!" И радостно рассмеялась!

А немного позже вся страна смогла увидеть Зинаиду Соколову с супругом по видеосвязи. Кстати, находились они в том самом "Евроопт" на улице Рафиева, который принес им такую удачу! "Машина очень нужна, старая сломалась!" – рассказала Зинаида Александровна. А ее супруг, оценив выигранный внедорожник по видеосвязи, добавил: "Я уже столько лет за рулем, но такой машины у меня никогда не было!"

Ну и куда же прекрасным дамам без джентльмена? Также вестником фортуны сегодня стал актер Национального академического театра имени Янки Купалы, киноактер, телеведущий Андрей Ковальчук. Грациозный стальной "конь" из его рук достался Веронике Гутовской из Гродно, которая учится в магистратуре гродненского университета на психолога.

Также вестником фортуны стал актер театра имени Янки Купалы, телеведущий Андрей Ковальчук – внедорожник достался студентке Веронике Гутовской из Гродно. "Выигрывала только по мелочи!"

"Играю достаточно давно, но только мелкие призы доставались. Сегодня как раз обсуждали с близкими, что пора бы уже что-то покрупнее выиграть", - с юмором призналась победительница, когда ей дозвонились по видеосвязи. А услышав о своей победе, не стала скрывать эмоций и закричала от радости: "Ура-а-а!"

Итак, всего за 40 минут в прямом эфире ОНТ своих владельцев нашли пять автомобилей и столичная квартира. Но на этом розыгрыш не завершился, ведь участников этого тура ждали еще более 20 000 денежных призов!

Участников этого тура ждали еще и более 20 000 денежных призов!

Замечательным подарком для всех без исключения зрителей стал мини-концерт Ларисы Грибалевой

Полный список всех победителей 90-го тура игры "Удача в придачу!" вы сможете уже совсем скоро найти на сайте evroopt.by в разделе игры "Удача в придачу!" . Кстати, там есть и другая полезная информация - условия участия в игре, перечень "товаров удачи", актуальные акции сети "Евроопт".

Ну а тем, кому сегодня не повезло, расстраиваться тоже не стоит! В разгаре новый тур, а значит, в следующий вторник, 23 октября, будут разыграны еще одна столичная квартира, пятерка великолепных авто и деньги! Прекрасный повод, чтобы заглянуть на этой неделе в магазины "Евроопт", "Брусничка" или на сайты онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл". Игровой код вы получите за каждые 10 рублей в чеке, где присутствует хотя бы один "товар удачи". Главное, не забудьте использовать при оплате дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Совершайте покупки до конца недели – и участвуйте в розыгрыше призов нового тура в следующий вторник!

Не откладывайте нужные покупки на потом, ведь даже один игровой код может стать удачным, а чем больше кодов - тем больше шансов на успех! И пускай вам обязательно повезет, как повезло героям сегодняшнего розыгрыша!

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