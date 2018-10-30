Квартиру в Минске и два из пяти внедорожников от "Евроопт" выиграли покупатели онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Эстрада прошедших лет - сплошная романтика, не так ли? Мужчины были готовы целовать песок, по которому ходила любимая, задерживали кондуктора, пока навсегда прощались со спутницей… Как же не хватает такой романтики, особенно сейчас, в такой промозглый октябрьский день…

Сказано - сделано! Немного романтики и бурю радостных эмоций привнести в розыгрыш 92-го тура игры "Удача в придачу!" с "Евроопт" 30 октября был приглашен известный российский певец и композитор Владимир Маркин.

Песни Владимира Маркина о любви к прекрасным женщинам. Именно поэтому другими гостями розыгрыша стали три очаровательные девушки: Анастасия Павловец, которая всего неделю назад выиграла квартиру в Минске по итогам 91-го тура игры "Удача в придачу!" , модельер-дизайнер Юлия Латушкина, а также первая красавица страны, обладательница титула "Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич.

Но обо всем по порядку! Если вы не успели включить ОНТ в 18.20, посмотреть прямую трансляцию розыгрыша на сайте evroopt.by или в социальных сетях на официальных страничках "Евроопт" - мы расскажем вам, что происходило сегодня в столичном ТРЦ "Е-сити" на Денисовской, 8.

Певец Владимир Маркин - артист опытный, не боится больших аудиторий, да и просто любит дарить зрителям эмоции. В игре "Удача в придачу!" у приглашенных звездных гостей другая миссия - особенно ответственная: своей собственной рукой перевернуть чью-то жизнь. В лучшую сторону, разумеется. Лучи добра и ключи от столичной квартиры по ул. Академика Карского, 8 благодаря Владимиру Маркину отправились к Анне Ошеровой, маме в декрете из Минска.

Столичную квартиру выиграла мама в декрете из Минска Анна Ошерова. Удачной стала покупка в "Е-доставке"!

"Я не верю!" – воскликнула счастливица, которую видеозвонок застал во время празднования дня рождения сына – маленькому Евгению сегодня исполнился годик! Увидев, кто определил ее выигрышный код, счастливица призналась: "Обожаю Маркина!" А потом продолжила делиться эмоциями: "Невероятно! Просто буря эмоций! Играйте и выигрывайте! Ура-а-а!"

Кстати, невероятную удачу Анне принесла покупка, сделанная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка". И это уже шестая квартира, которую участникам игры обеспечили заказы в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Уже в четверг молодая мама впервые зайдет в свою новую квартиру и по достоинству оценит инфраструктуру района Сухарево, где она расположена: здесь и школы, и современная поликлиника, и спортивные объекты, и, конечно, гипермаркет "Евроопт", что на Монтажников, 2, совсем неподалеку!

Теперь у молодой мамы есть жилье в столичной новостройке - в удобном и развитом микрорайоне Сухарево

Своей рукой Владимир Маркин сформировал и первый плейлист сразу для двух новоиспеченных автолюбителей. Говорят, если слушать в машине песни того исполнителя, который "вытащил" ее для тебя в игре "Удача в придачу!", - все мечты сбудутся. Уверены, с этим будут согласны Ольга Шаплавская из Минска, а также Игорь Шафранов из Мозыря Гомельской области. Именно их игровые коды с помощью Владимира Маркина стали победными. Поздравляем Ольгу и Игоря с выигрышем красивых и комфортных авто "Джили Эмгранд"!

"Я смотрела по телевизору и не верила своим глазам, что такое возможно! – призналась мама Ольги Шаплавской, которая первой ответила на звонок из студии игры в прямом эфире. – Дочка работает контролером-кассиром в магазине "Евроопт" и пока еще на работе". Но, можно не сомневаться, после такой новости рабочий вечер для Ольги стал праздничным! Впрочем, увидеть первые эмоции самой победительницы зрители тоже смогли – позже удалось дозвониться победительнице по видеосвязи.

Также Владимир Маркин разыграл два из пяти внедорожников "Джили Эмгранд". Один достался Ольге Шаплавской, контролеру-кассиру из Минска. И снова победу принесла "Е-доставка"!

Кстати, за все время игры "Удача в придачу!" это только одиннадцатый крупный приз, который достался работнику холдинга "Евроопт". А ведь его коллектив насчитывает почти 40 тысяч специалистов. Напомним, до этого сотрудникам холдинга посчастливилось выиграть квартиру и девять автомобилей. Удачной для Ольги стала покупка, совершенная в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

А вот следующего победителя - плотника из Мозыря Игоря Шафранова – победа застала дома. "Не верится! Впервые в жизни такая удача!" – признался он, услышав поздравления с выигрышем, и поспешил включить телевизор, чтобы лично убедиться в этом. А на заднем фоне вовсю звучали радостные крики "Ура-а-а!" "Уже все поздравили! - рассказал победитель немного позже, во время видеозвонка. – Я до сих пор в шоке!"

Также внедорожник выиграл плотник из Мозыря Игорь Шафранов. "Не верится! Впервые в жизни такая удача!"

Впрочем, автомобиль скоро понадобится и еще одной победительнице игры. Правда, предыдущего тура. И автомобиль - грузовой. Семь дней назад Анастасия Павловец из города Борисова Минской области стала обладательницей квартиры в Минске в игре "Удача в придачу!" и всерьез подумывает о переезде в столицу. Что ж, Анастасия начинает потихоньку привыкать к своему новому городу и сегодня вновь посетила Минск. Для того чтобы поделиться своей удачей!

В 92-м туре игры благодаря Анастасии Павловец обладателем автомобиля "Джили Эмгранд" стал Александр Киреев из городского поселка Корма Гомельской области, который работает в энергонадзоре.

Главная победительница 91-го тура Анастасия Павловец поделилась своей удачей с Александром Киреевым из поселка Корма. Выигрышной для этого участника игры стала покупка в "ГиперМолле"!

"Завтра собираюсь в отпуск, а сейчас едем в "Евроопт", - рассказал Александр, когда ему дозвонились по видеосвязи. Теперь у этого счастливчика есть отличная возможность отправиться в отпускное путешествие на собственном новеньком внедорожнике!

И снова удача оказалась "с доставкой на дом"! Победу Александру обеспечила покупка, сделанная в онлайн-гипермаркете "ГиперМолл". Это уже 40-й автомобиль, выигранный благодаря заказам в онлайн-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл"!

Романтичный розыгрыш игры "Удача в придачу!" , как мы уже отметили, не мог обойтись без присутствия очаровательных девушек, которые - ни много ни мало - уже совсем скоро будут отстаивать честь нашей страны на конкурсе "Мисс мира". Это Мария Василевич, "Мисс Беларусь-2018", и модельер-дизайнер Юлия Латушкина, работающая над созданием платья, в котором Мария продефилирует в финале престижного международного конкурса красоты. Умницы и красавицы Юлия и Мария определили еще двух обладателей новеньких "Джили Эмгранд".

"Мисс Беларусь-2018" Мария Василевич разыграла следующий внедорожник "Джили Эмгранд" – его обладательницей стала Валентина Гладкая из Минска

Модельер-дизайнер Юлия Латушкина определила владельца пятого автомобиля – внедорожник достался Татьяне Дмитриевой из Новополоцка

Комфортные внедорожники уедут в Минск к Валентине Гладкой, а также в Новополоцк Витебской области к Татьяне Дмитриевой. К сожалению, поздравить этих счастливиц во время прямого эфира не удалось, но радостную новость им уже, без сомнений, сообщили!

Ну а потом и тень наискосок, и рыжий берег с полоской ила… Посетители ТРЦ "Е-сити", а также многочисленные телезрители и зрители интернет-трансляции розыгрыша услышали легендарный шлягер "Я готов целовать песок" в живом исполнении Владимира Маркина и Lipnitsky Show Orchestra.

Также сегодня были разыграны более 20 000 денежных призов!

И на этом сюрпризы не закончились. Сразу после розыгрыша денежных призов - а их, как обычно, более 20 000 - Владимир Маркин порадовал зрителей своими хитами "Сиреневый туман" и "Белая черемуха", а также с удовольствием пообщался с поклонниками своего творчества в рамках автограф-сессии.

В завершение розыгрыша зрителей ждал особый подарок – любимые хиты от Владимира Маркина!

И общение с кумиром во время автограф-сессии!

92-й тур завершился на позитивной ноте, подарив покупателям магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка", а также онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл" более 20 000 побед. И вот уже вовсю покупатели этих магазинов собирают игровые коды нового тура - 93-го. Те, у кого будет хотя бы один код с 29 октября по 4 ноября, уже в следующий вторник, 6 ноября, смогут претендовать на столичную квартиру, пять автомобилей, тысячи денежных призов.

"Евроопт", "Бруснiчка", "Е-доставка" и "ГиперМолл"… Совершайте покупки до конца недели – и участвуйте в розыгрыше квартиры и автомобилей в следующий вторник!

Какие сюрпризы подготовит для участников игры "Евроопт" на розыгрыше 93-го тура - узнаем позже. Ну а пока еще раз искренне поздравляем с победой всех тех, кому сегодня улыбнулась удача!

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