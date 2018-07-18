Розыск Максима Мархалюка продолжается - МВД

18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розыск Максима Мархалюка продолжается, сообщил сегодня на пресс-конференции старший оперуполномоченный по особо важным делам главного управления уголовного розыска МВД Сергей Кулешов, передает корреспондент БЕЛТА.
"Для розыска мальчика были организованы беспрецедентные поиски. Мы прочесали более 170 кварталов лесного массива. Розыск мальчика продолжается", - сказал Сергей Кулешов.
Как сообщалось, житель деревни Новый Двор Свислочского района Максим Мархалюк пропал в середине сентября 2017 года.-0-
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