Руководители 4 компаний из Беларуси получили награды Международного союза автотранспорта

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители четырех транспортных компаний Беларуси стали лауреатами премии Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ), их награждение состоялось сегодня во время открытия 23-й специализированной выставки БАМАП, передает корреспондент БЕЛТА.

По решению исполнительного президиума Международного союза автомобильного транспорта почетной награды в 2018 году удостоены четыре представителя Беларуси: генеральный директор ОАО "Могилевоблавтотранс" Валерий Василевский, директор ООО "Оствесттранскар" Вячеслав Ложечник, директор ЧУПТП "Тищенко" Александр Тищенко и директор ЧТУП "Витмагистраль" Александр Шакуро.

Премия МСАТ для руководителей автотранспорта высшего звена существует с 2010 года и ежегодно вручается руководителям транспортных предприятий по представлению национальных ассоциаций за активную работу в сфере автотранспорта, профессионализм и успешные результаты в области управления предприятием. В этом году лауреатами премии стали 98 руководителей из 15 стран.

На площадке Национальной библиотеки Беларуси 24-25 мая проходит 23-я специализированная выставка БАМАП. Кроме того, в четверг проходит конференция "Эффективность и качество международных перевозок грузов. Вызовы времени". Обсуждаются преимущества новаций законодательства, участники анализируют практические аспекты упрощения и повышения эффективности деятельности, изменения во взаимодействии государства и бизнеса. В центре внимания участников конференции - вопросы внедрения электронных технологий на транспорте, упрощения пересечения границ, а также сотрудничества с участниками международного логистического рынка.-0-