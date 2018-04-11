Руководители госорганов проведут республиканский субботник 21 апреля на своей малой родине

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский субботник в 2018 году пройдет 21 апреля, руководители госорганов будут работать в этой день на своей малой родине. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 апреля 2018 года №276, сообщили БЕЛТА в Совмине.

Республиканским органам госуправления и другим госорганизациям, подчиненным правительству, местным исполнительным и распорядительным органам, другим организациям рекомендовано 21 апреля на добровольной основе провести республиканский субботник на рабочих местах либо благоустраивать и приводить в надлежащее состояние историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовить детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Руководители республиканских органов госуправления и иных госорганизаций примут личное участие в республиканском субботнике с выездом на свою малую родину.

Денежные средства, заработанные в день субботника, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком в порядке, установленном Минфином.

50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону; 50% денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Минфину в порядке, установленном этим министерством. Данные средства направляются Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования для Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в целях организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 21 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.

Госорганам и местным органам власти поручено создать в областях, городах, районах, организациях рабочие группы по подготовке и проведению субботника с учетом участия в нем граждан исключительно на добровольной основе, а также обеспечить представление организациями, принявшими участие в субботнике, информации о его результатах.

Министерству транспорта и коммуникаций, облисполкомам и Минскому горисполкому обеспечат 21 апреля бесперебойную работу пассажирского транспорта.

Постановлением также утвержден состав рабочей группы по подготовке и проведению республиканского субботника. Руководитель группы - заместитель премьер-министра Михаил Русый.-0-