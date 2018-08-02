2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в августе прямые телефонные линии. График размещен на сайте Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

В ближайшую субботу, 4 августа, прямые телефонные линии проведут министр культуры Юрий Бондарь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, руководитель Министерства связи и информатизации Сергей Попков, глава Минсельхозпрода Леонид Заяц. В этот же день пообщаться напрямую можно будет с министром юстиции Олегом Слижевским, председателем Государственного военно-промышленного комитета Олегом Двигалевым, руководителями Государственного комитета по имуществу и ГКНТ Андреем Гаевым и Александром Шумилиным.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо будут на прямой телефонной связи с населением 11 августа.

Через неделю, 18 августа, свои вопросы можно будет задать министру архитектуры и строительства Анатолию Черному, руководителю Минфина Владимиру Амарину, председателю Государственного комитета по стандартизации Виктору Назаренко.

25 августа прямые телефонные линии проведут министр информации Александр Карлюкевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители. Время проведения прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.-0-