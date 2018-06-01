1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в июне прямые телефонные линии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Так, 2 июня прямые телефонные линии проведут министр связи и информатизации Сергей Попков, министр финансов Владимир Амарин, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев.

На прямой телефонной связи с населением 9 июня будут министр информации Александр Карлюкевич, министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, председатель Государственного комитета по стандартизации Виктор Назаренко, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.

16 июня прямые телефонные линии проведут министр архитектуры и строительства Анатолий Черный, министр спорта и туризма Сергей Ковальчук, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

23 июня можно будет связаться с министром информации Александром Карлюкевичем, министром культуры Юрием Бондарем.

На прямой телефонной линии 30 июня будут министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, министр юстиции Олег Слижевский.

Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители.

Время прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00.-0-