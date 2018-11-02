2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в ноябре прямые телефонные линии. График размещен на сайте Совета Министров Беларуси, сообщает БЕЛТА.
В субботу, 3 ноября, прямые телефонные линии проведут министр юстиции Олег Слижевский и директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Андрей Молчан, 10 ноября - министр информации Александр Карлюкевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.
17 ноября свои вопросы можно будет задать министру антимонопольного регулирования и торговли Владимиру Колтовичу и министру жилищно-коммунального хозяйства Александру Терехову, 24 ноября - министру культуры Юрию Бондарю, министру связи и информатизации Константину Шульгану, председателю Государственного военно-промышленного комитета Роману Головченко, министру финансов Максиму Ермоловичу, министру архитектуры и строительства Дмитрию Микуленку, министру природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрею Худыку.
Помимо руководителей госорганов, прямые телефонные линии проведут их заместители. Время проведения прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.-0-
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