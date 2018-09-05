5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проведут в сентябре прямые телефонные линии. График размещен на сайте Совета Министров, сообщает БЕЛТА.
В субботу, 8 сентября, прямые телефонные линии проведут министр информации Александр Карлюкевич, министр культуры Юрий Бондарь, министр связи и информатизации Константин Шульган, министр энергетики Виктор Каранкевич, министр юстиции Олег Слижевский, председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц будет на прямой телефонной связи с населением 15 сентября.
Через неделю, 22 сентября, свои вопросы можно будет задать министру по чрезвычайным ситуациям Владимиру Ващенко и министру финансов Максиму Ермоловичу.
29 сентября прямые телефонные линии проведут министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов, министр информации Александр Карлюкевич, министр финансов Максим Ермолович.
Помимо руководителей госорганов прямые телефонные линии проведут их заместители. Время проведения прямых телефонных линий - с 9.00 до 12.00. Номера можно уточнить на официальном сайте правительства.-0-
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