6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проводят в апреле прямые телефонные линии. График размещен на сайте Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Время проведения субботних прямых линий - с 9.00 до 12.00.

На прямой линии с населением 7 апреля будут:

министр связи и информатизации Сергей Попков,

министр финансов Владимир Амарин.

14 апреля

министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович,

министр архитектуры и строительства Анатолий Черный,

министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов,

министр информации Александр Карлюкевич, министр обороны Андрей Равков,

министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык,

министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц,

министр юстиции Олег Слижевский, председатель Госкомвоенпрома Олег Двигалев,

председатель Госкомимущества Андрей Гаев,

председатель ГКНТ Александр Шумилин, председатель Госстандарта Виктор Назаренко,

председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо.

21 апреля можно будет связаться с министром спорта и туризма Сергеем Ковальчуком,

а 28 апреля

с министром информации Александром Карлюкевичем,

министром культуры Юрием Бондарем,

министром сельского хозяйства и продовольствия Леонидом Зайцем.

Прямые линии в апреле также проводят заместители руководителей госорганов.-0-