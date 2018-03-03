3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители госорганов проводят в марте прямые телефонные линии. График размещен на сайте Совета Министров, сообщает БЕЛТА.

Время проведения субботних прямых линий - с 9.00 до 12.00.

На прямой линии с населением 10 марта будет председатель Госпогранкомитета Анатолий Лаппо,

17 марта:

министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович,

министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов,

министр информации Александр Карлюкевич,

министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко,

министр сельского хозяйства и продовольствия Леонид Заяц,

председатель Госкомимущества Андрей Гаев.

24 марта можно будет связаться с министром труда и социальной защиты Ириной Костевич.

Прямые линии 31 марта проведут министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович, министр информации Александр Карлюкевич.

Прямые линии в марте также проводят заместители руководителей госорганов.-0-