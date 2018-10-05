Руководители госорганов в октябре проведут выездные приемы граждан

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в октябре проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан 12 октября в Полоцком райисполкоме.

На 18 октября запланирована встреча с гражданами председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко в ОАО "2566 завод по ремонту радио-электронного вооружения" в Борисове, председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова - в Пуховичском райисполкоме.

В Хойникском райисполкоме 24 октября проведет прием граждан председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.-0-