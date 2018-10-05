Руководители госорганов в октябре проведут выездные приемы граждан

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов государственного управления и других государственных организаций, подчиненных правительству, в октябре проведут приемы граждан в регионах Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко проведет прием граждан 12 октября в Полоцком райисполкоме.
На 18 октября запланирована встреча с гражданами председателя Государственного военно-промышленного комитета Романа Головченко в ОАО "2566 завод по ремонту радио-электронного вооружения" в Борисове, председателя правления Белорусского республиканского союза потребительских обществ Валерия Иванова - в Пуховичском райисполкоме.
В Хойникском райисполкоме 24 октября проведет прием граждан председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4791 BYN
|2.472 BYN
|2.479 BYN
|USD
|2.1556 BYN
|2.15 BYN
|2.155 BYN
|RUB
|3.2386 BYN
|3.22 BYN
|3.235 BYN