Руководители министерств и комитетов проведут в августе выездные приемы граждан

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители республиканских органов госуправления проведут в августе выездные приемы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства Беларуси.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык проведет прием граждан 10 августа в Логойском райисполкоме, председатель Государственного военно-промышленного комитета Олег Двигалев - 29 августа на автосборочном производстве "Неман" в Лиде.
На 15 августа запланирована встреча с гражданами в Молодечненском райисполкоме председателя Госстандарта Виктора Назаренко, на 16 августа в Столбцовском райисполкоме - Уполномоченного по делам религий и национальностей Леонида Гуляко. В Волковысском райисполкоме 24 августа проведет прием председатель Государственного таможенного комитета Юрий Сенько.-0-
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