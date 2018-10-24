Руководители предприятий должны участвовать в поддержке и мотивации студентов - Кочанова

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители предприятий должны участвовать в поддержке и мотивации студентов. Об этом заявила глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время заседания Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что помимо стипендий каждому вузу выделяются определенные средства на поддержку нуждающихся студентов. "В университетах есть фонды, которые позволяют поддержать нуждающихся ребят. Всякие жизненные ситуации бывают. Поднимался вопрос, чтобы сделать для студентов льготный проезд на транспорте. Фонд есть, средства выделяются. А там уже ректор должен определить, кому помочь. Для этого есть общественные и профсоюзные организации, студенческий актив. Кроме этого, поставлена задача, чтобы к поддержке учащейся молодежи подключились и руководители предприятий, для которых этих специалистов готовят. Они должны встречаться с ректорами, бывать в университетах, профессионально-технических учреждениях. Это же подготовка кадров, которые завтра придут к ним работать. Сегодня многие предприятия работают именно так", - сказала она.

Глава Администрации Президента привела в пример БелАЗ. "Они выплачивают стипендию ребятам, которые еще учатся в профессионально-технических учреждениях образования, а завтра придут работать к ним. Руководство поддерживает и мотивирует молодые кадры, чтобы они пришли работать именно к ним. Мы видим, что нам нужны люди, рабочие, специалисты на предприятиях, в организациях. Сегодня низкий процент безработицы, вакансий предостаточно. Тут каждый нормальный руководитель, понимающий перспективу своего развития, знает, что ему нужны молодые кадры, и, поддерживая вуз и учащуюся по нужным специальностям молодежь, он решает и свои вопросы", - подчеркнула Наталья Кочанова.

В Белорусском государственном экономическом университете проходит заседание Республиканского совета ректоров учреждений высшего образования Беларуси. На нем присутствует министр образования Игорь Карпенко, первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова, председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк и ректоры белорусских вузов. На повестке дня - концепция оптимизации содержания, структуры и объема социально-гуманитарных дисциплин в учреждениях высшего образования.-0-