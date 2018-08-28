Руководители таможенных ведомств Беларуси и ОАЭ рассмотрят вопросы взаимодействия

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители таможенных ведомств Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов рассмотрят вопросы расширения правовой базы для сотрудничества, сообщили БЕЛТА в Государственном таможенном комитете.

Делегация Федеральной таможенной администрации ОАЭ прибыла сегодня с официальным визитом в Беларусь. Руководители таможенных ведомств двух стран 29 августа планируют обсудить темы, касающиеся взаимодействия. "Состоится двусторонняя встреча, на которой будут рассматриваться вопросы расширения договорно-правовой базы сотрудничества. Также гости ознакомятся с работой белорусской таможни, посетят ведомственный институт, узнают о работе уникальной в своем роде в Беларуси таможенной лаборатории. Особое внимание будет уделено обсуждению преимуществ для уполномоченных экономических операторов, свободным экономическим зонам в связи со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза", - рассказали в ГТК.

Визит делегации Федеральной таможенной администрации ОАЭ в Беларусь продлится до 30 августа.-0-