Руководители высокого уровня будут проводить занятия в Академии управления при Президенте

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководители высокого уровня будут проводить занятия со слушателями Академии управления при Президенте, сообщила сегодня журналистам глава Администрации Президента Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.

Наталья Кочанова отметила, что руководители госорганов, крупных предприятий и организаций обязательно будут привлекаться к преподаванию в Академии управления. "Такая задача поставлена", - сказала она. Глава Администрации Президента пояснила, что никто лучше профильных министров не расскажет о финансах, формировании бюджета, образовании. "Это обязательное условие для высокого уровня руководителей, государственных служащих, которые возглавляют министерства, ведомства, Администрации Президента - проводить занятия со слушателями академии", - добавила Наталья Кочанова.

Госслужащие, которые проходят обучение в вузе, на таких занятиях смогут узнать о тенденциях в самых разных отраслях. "Важно, чтобы слушатели Академии управления состоялись как управленцы высокого уровня", - подчеркнула глава Администрации Президента.

Как сообщалось, к сентябрю Президенту будут внесены предложения по совершенствованию учебного процесса в академии: каких людей будут отправлять на подготовку и переподготовку в этот вуз, какие требования будут предъявляться к преподавателям, как изменится методическая база.

В академии уже приняли меры по совершенствованию учебного процесса. Так, оптимизирована структура государственного заказа и численность слушателей. Кроме того, в вузе переработали учебные планы и программы с учетом их возможной оптимизации по срокам обучения. Параллельно с этим были разработаны и актуализированы программы повышения квалификации.-0-