Руководство областей активно сотрудничает с войсками по вопросам территориальной обороны - Белоконев

28 февраля, Барановичский район /Корр. БЕЛТА/. Председатели облисполкомов активно сотрудничают с Вооруженными Силами по вопросам территориальной обороны. Об этом сегодня во время сбора с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов сообщил журналистам начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Олег Белоконев, передает корреспондент БЕЛТА.

Сбор "Военная безопасность и оборона государства" с руководителями местных исполнительных и распорядительных органов проходит сегодня на полигоне Обуз-Лесновский. В занятии участвуют председатели областных и Минского городского исполкомов, их заместители, курирующие вопросы территориальной обороны, а также военные комиссары областей и Минска.

"На данном занятии отрабатываются вопросы организации, также один из рассматриваемых вопросов - оборона городов. Кроме этого, губернаторы с заместителями, которые отвечают за территориальную оборону, вместе с областными военными комиссарами имеют возможность восполнить свои навыки, выполнить практические упражнения стрельб из оружия, - рассказал глава Генштаба. - Председатели облисполкомов активно взаимодействуют с нами в оснащении, закупке новых современных средств, организации системы управления. На высокий уровень подняты учения и тренировки, которые проводятся каждый год. В прошлом году их прошло более 30 с органами территориальной обороны различного уровня. На сегодня понимание между Генштабом и органами исполнительной власти высочайшее".

Министр обороны Андрей Равков в своем выступлении перед участниками сбора отметил, что важнейшим фактором сохранения суверенитета Беларуси является всестороннее развитие структурных компонентов военной организации государства. "В первую очередь - Вооруженных Сил и системы территориальной обороны. Успешное выполнение комплекса мер, намеченных для решения данных задач, будет напрямую зависеть от нашей совместной работы в сфере обеспечения военной безопасности и обороны государства", - сказал министр.-0-