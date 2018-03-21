Румак: итоги исследования "Поколение и гендер" станут подспорьем демографической политики Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоги масштабного исследования по методологии "Поколение и гендер" станут подспорьем для выстраивания национальной демографической политики Беларуси. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Александр Румак на пресс-конференции Регионального симпозиума по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Демографическая политика страны не слагается хаотично. Чтобы вырабатывать те или иные меры, принимать решения, необходимо изучение демографических процессов, а также их сравнение с процессами в соседних странах, в Европейском регионе", - отметил Александр Румак. Он добавил, что ряд предпринятых в стране мер демонстрирует положительный эффект. Например, с 2015 года, когда был внедрен "семейный капитал", количество рождаемых третьих и последующих детей увеличилось с 16,5 тыс. до 22,2 тыс. "Благодаря исследованиям мы сможем оценить меры поддержки семей, которые есть сейчас. И что делать, например, чтобы стимулировать рождаемость вторых детей", - добавил Александр Румак.

В Беларуси исследование по методологии программы "Поколение и гендер" под названием "Беларусь: структура семьи, семейные отношения, рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях" было проведено в мае-ноябре 2017 года. Оно стало одним из элементов проекта международной технической помощи "Поддержка реализации Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь". В опросе участвовали 10 тыс. респондентов в возрасте от 18 до 79 лет из 56 городов и 40 сельских советов всех регионов Беларуси. В анкете было более 200 вопросов, обработка ответов и правильная интерпретация требует времени. Ожидается, что будет подписано соглашение между Минтруда и ЮНФПА об использовании информации в полном объеме. Анализ результатов должен поспособствовать совершенствованию обоснованной демографической политики в Беларуси. Кроме непосредственно исследования по проекту, было налажено сотрудничество с международными исследователями, построена система повышения квалификации, знаний в области демографии для государственных служащих разного уровня, организована подготовка молодых специалистов-демографов.

Региональный симпозиум по вопросам разработки научно обоснованной семейной политики "Применение результатов исследования "Поколения и гендер" в странах - членах ЕЭК ООН" проходит в Минске 21-22 марта. Его организаторами выступают ЮНФПА, ЕЭК ООН, правительство Беларуси. Форум экспертов из Беларуси, России, Австрии, Нидерландов, Чехии, Эстонии, Литвы, Латвии направлен на укрепление связей и обмен опытом между учеными, разработчиками стратегий, органами госуправления и другими заинтересованными сторонами.-0-