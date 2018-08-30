Румас о подготовке к II Европейским играм: сделано немало, но предстоит еще больше

30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. При подготовке к проведению в Беларуси II Европейских игр сделано уже немало, но предстоит сделать еще больше, заявил премьер-министр Сергей Румас сегодня в Национальном олимпийском комитете на выездном заседании Республиканского организационного комитета по подготовке и проведению II Европейских игр 2019 года в Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

"Судя по материалам по подготовке к проведению в Беларуси II Европейских игр, сделано уже немало. Вместе с тем анализ проделанной работы говорит о том, что предстоит сделать еще больше и есть ряд значимых вопросов, которые до сих пор не решены", - отметил Сергей Румас.

Основной вопрос - подготовка спортивных объектов к играм. Соревнования пройдут на 12 объектах, сегодня на заседании оргкомитета будет обсуждаться готовность каждого из них - что уже сделано, что еще предстоит, есть ли необходимость в ремонтах, закупке дополнительного оборудования, какие замечания и предложения высказывают международные эксперты по итогам инспекционных визитов на объекты, как построено взаимодействие госорганов при выполнении этих предложений.

Оргкомитет также рассмотрит подготовку временной инфраструктуры, вопросы благоустройства территорий и организацию питания участников II Европейских игр. Сергей Румас поинтересовался, подготовлен ли проект контракта с предлагаемым организатором питания участников игр и что с определением стоимости. Дирекции совместно с заинтересованными поручалось доработать план мероприятий по подготовке и организации питания.

На заседании представят предложения по талисманам II Европейских игр и образцы экипировки участников соревнований. Образцы экипировки членов спортивной делегации, а также лиц, задействованных при проведении игр, подготовлены "Беллегпромом" вместе с дизайнерами.

"Рассматривая материалы к заседанию оргкомитета, я вижу вопросы к Дирекции II Европейских игр. На данном этапе уже недостаточно быть связующим звеном между подкомитетами и государственными органами. Сегодня численность дирекции вдвое превышает штаты многих министерств. И именно дирекция должна выполнять основную работу по подготовке к играм, а подкомитеты в свою очередь должны помогать решать межведомственные вопросы", - добавил Сергей Румас.

II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 201 комплект наград в 15 видах спорта. Соревнования в 10 видах спорта станут квалификационными к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио.-0-