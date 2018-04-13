Русый поручил до 8 мая привести в порядок все места воинских захоронений в Беларуси

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Под председательством заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого прошло заседание рабочей группы по подготовке и проведению 21 апреля республиканского субботника, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского правительства.

Заслушаны отчеты областей и города Минска. "Как отметил Михаил Русый, республиканский субботник, который пройдет 21 апреля 2018 года, должен стать кульминацией работы по наведению идеального порядка на территории всех регионов республики. Он поручил до 8 мая привести в порядок все места воинских захоронений", - отметили в пресс-службе.

Денежные средства, заработанные в день проведения республиканского субботника, в том числе на рабочих местах, перечисляются через районные и городские исполкомы в облисполкомы и Минский горисполком.

50% денежных средств остаются в распоряжении облисполкомов и Минского горисполкома и направляются на благоустройство и приведение в надлежащее состояние населенных пунктов, в том числе агрогородков, мемориальных комплексов, мест боевой и воинской славы, захоронения воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также на подготовку детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону. 50% денежных средств облисполкомы и Минский горисполком перечисляют Министерству финансов. Данные средства направляются Министерству здравоохранения на закупку медицинского оборудования для учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи" для организации дополнительных круглосуточных постов для оказания медицинской помощи, а также резервных коек на случай экстренной госпитализации участников и гостей II Европейских игр 2019 года.

При участии в республиканском субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 21 апреля является рабочим днем, производится с их согласия в размерах, определяемых добровольно самими коллективами работников.-0-