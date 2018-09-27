Русый: регламенты в области безопасности продуктов питания нужно совершенствовать

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Регламенты в области обеспечения безопасности продуктов питания необходимо совершенствовать. Об этом заявил вице-премьер Беларуси Михаил Русый на I Международной научно-практической конференции "Молекулярная диагностика-2018" в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Правительство страны рассматривает обеспечение продовольственной безопасности как приоритетную и стратегическую задачу развития общества. "Без научного обеспечения, обобщения передового как отечественного, так и зарубежного опыта в отдельно взятой стране это сделать невозможно, - сказал Михаил Русый. - Мы должны проводить эту работу в соответствии с лучшими международными стандартами. Это необходимо для обеспечения качества пищевых продуктов, потребляемых как внутри страны, а также крайне необходимо для обеспечения качества продуктов, которые поставляем в другие страны".

Соответствующие стандарты, по словам вице-премьера, постоянно изменяются, дополняются, совершенствуются. "Мы должны работать и в рамках СНГ, и Союзного государства, и ЕАЭС, и Таможенного союза, откуда мы начинали. Время пробежало быстро, а по регламентам мы остались на тех уровнях, которые были. Поэтому нам нужно оперативно, не откладывая, за год-полтора выработать новые подходы, концепции именно в решении этих вопросов. Это касается и работы с ЕС", - сказал он.

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