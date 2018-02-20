Рынок регионального телевещания в Беларуси продолжает насыщаться - Павел Легкий

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок регионального телевещания в Беларуси продолжает насыщаться. Об этом заявил на заседании круглого стола по вопросам развития региональных электронных СМИ заместитель министра информации Павел Легкий, передает корреспондент БЕЛТА.

Павел Легкий отметил, что из 103 зарегистрированных в республике телепрограмм 71 - региональные программы вещания, в том числе 41 - негосударственной формы собственности. Рынок продолжает насыщаться, в прошлом году появились четыре новые региональные программы: "Светлое ТВ" (Борисов), "Твой Островец", "Бобруйск 360" и "Пружаны ТВ". Это говорит о том, что есть понимание важности, перспективности и востребованности нишевого информационного вещания, сказал он.

Ряд региональных телеканалов увеличили объем собственных программ. В частности, телевидение в Лиде создает до 70% собственного продукта, Солигорский телевизионный канал - 60%, телерадиокомпания "Пинск" - 32%, телеканал "Мозырь" - 35%. Это очень важно и полностью отвечает тем задачам, которые стоят в том числе перед республиканским телевидением.

Как считает Павел Легкий, для развития регионального телевещания условия неплохие, потому что занимаемая ими ниша очень востребована. Это касается и местного радиовещания, и местной печати. Люди всегда будут интересоваться местными новостями, им важно знать, как развивается регион, поэтому нужно развиваться активнее. Есть примеры того, как развивается материально-техническая база, как создается собственное производство, но возможности сделать больше есть, и сегодня они обсуждались на круглом столе.

Один из основных проблемных вопросов - нехватка финансирования. "Очень удручает, что телеканалы вынуждены зарабатывать несвойственными и ненужными им вещами, как укладка кабеля, ремонты, оказание услуг и т.п., поскольку это то, что не имеет прямого отношения к телевидению. Зарабатывать надо - это правильный посыл, но телевидение должно зарабатывать телевидением, крайне печально, что люди отвлекаются на поиск средств к существованию, а не занимаются непосредственно телевизионным производством, улучшением контента и увеличением аудитории", - сказал замминистра.

Поднимались также вопросы входа в региональный пакет интерактивного телевидения ZALA, упрощения системы налогообложения и др.-0-