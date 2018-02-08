Рынок труда в Беларуси активизируется - Костевич

8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рынок труда в Беларуси активизируется, заявила сегодня министр труда и социальной защиты Ирина Костевич на расширенном заседании постоянной комиссии Палаты представителей по труду и социальным вопросам, передает корреспондент БЕЛТА.

Ирина Костевич отметила улучшение ситуации на рынке труда. "Пошел процесс активизации на рынке труда. У нас стало создаваться больше рабочих мест, больше вакансий", - отметила министр.

"Видна положительная динамика, и цель декрета №1 - ее улучшить", - добавила она.

Сегодня в Палате представителей парламентарии и эксперты, которые участвовали в разработке декрета №1, обсуждают меры по его реализации. Так, заместитель председателя Палаты представителей Болеслав Пирштук отметил, что на первое место выходит задача по созданию высокопроизводительных рабочих мест. В декрете для этого заложены правовые основы.

Он обозначил роль парламентариев в этом деле. По мнению вице-спикера, депутатам необходимо еще тщательнее изучать ситуацию в своих округах, в том числе в плане совершенствования инвестиционного законодательства. Приход инвесторов как раз поспособствует созданию рабочих мест.

Декрет №1 "О содействии занятости населения", подписанный главой государства в январе 2018 года, предусматривает меры по содействию занятости населения. Он направлен в первую очередь на активизацию работы органов власти по максимальному содействию гражданам в трудоустройстве, стимулированию трудовой занятости и самозанятости населения.-0-