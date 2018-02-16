Рыженков встретился с коллективом полиграфкомбината им. Я.Коласа

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый заместитель главы Администрации Президента Максим Рыженков встретился с трудовым коллективом ОАО "Полиграфкомбинат им. Я.Коласа", сообщили БЕЛТА в Министерстве информации.

Максим Рыженков посетил производственные цеха предприятия, ознакомился с новым современным оборудованием по производству книг, пообщался с трудовым коллективом. "Во время состоявшейся встречи были подняты актуальные вопросы социально-экономического характера, предстоящих выборов в местные Советы депутатов и другие", - отметили в Мининформе.

Вместе с первым заместителем главы Администрации Президента предприятие посетили министр информации Александр Карлюкевич, первый заместитель главы администрации Октябрьского района Минска Юрий Ребковец.-0-