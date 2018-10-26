РЖД из-за наводнения в Краснодарском крае отменила поезда Адлер-Минск

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Российские железные дороги" из-за наводнения в Краснодарском крае отменило ряд поездов, в том числе Адлер-Минск, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РЖД.
В связи с перерывом в движении на участке Горячий Ключ - Адлер Северо-Кавказской железной дороги отменяется поезд №302 Адлер-Минск отправлением из Адлера 25 и 27 октября. Также отменяется следующий через Минск поезд №360 Адлер-Калининград отправлением из Адлера 25 октября.
Ранее об изменениях в движении поездов из-за стихии в Краснодарском крае предупредила Белорусская железная дорога.-0-
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