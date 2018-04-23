С 24 апреля ПРИЗЫ в игре "Удача в придачу!" от "Евроопт" разыгрываются КАЖДЫЙ ДЕНЬ!

С начала этой недели шансы всех участников игры "Удача в придачу!" на выигрыш возрастают в 2 раза! А все потому, что теперь каждый игровой код, полученный за покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл", будет не только претендовать на автомобили и квартиру во ВТОРНИК, но и примет участие в ЕЖЕДНЕВНОМ розыгрыше денежных призов!

Совершив покупку сегодня, вы можете выиграть 1 000 рублей уже завтра!

Каждый день, включая выходные, среди участников игры "Удача в придачу!" будет разыгрываться более 5 000 денежных призов! В том числе сертификаты на покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", а также кругленькие суммы по 500 рублей и по 1 000 рублей. Претендовать на них будут игровые коды за предыдущий день. Прямая трансляция на сайте evroopt.by позволит следить за розыгрышем призов каждому желающему. Первый розыгрыш состоится уже 24 апреля, начало – в 17.20.

А по итогам недели все игровые коды, полученные с понедельника по воскресенье включительно, независимо от результатов ежедневного розыгрыша, будут претендовать на суперпризы текущего тура – три автомобиля и квартиру в Минске, которые разыгрываются во вторник! Традиционно увидеть эти розыгрыши можно в прямом эфире ОНТ и на сайтах evroopt.by и belta.by, а также заглянув в столичный "Е-Сити" на ул.Денисовской,8. Ближайший – 1 мая, начало в 18.20.

Например, если вы получите игровой код за свою покупку сегодня, 23 апреля, то этот игровой код уже завтра, 24 апреля, примет участие в розыгрыше более 5 000 денежных призов. И этот же игровой код, вне зависимости от того, принесет он выигрыш или нет, во вторник 1 мая будет претендовать на суперпризы 66-го тура игры "Удача в придачу!" . На кону – три автомобиля "Ниссан Джук" и квартира в престижном районе Минска, по адресу ул.Ильянская, 6. Участие в розыгрыше суперпризов 66-го тура будут принимать все игровые коды, начисленные в период с 23 по 29 апреля.

А во вторник все игровые коды за неделю будут участвовать в розыгрыше суперпризов 66-го тура - автомобилей "Ниссан Джук" и квартиры в Минске!

Стать участником игры от "Евроопт" по-прежнему очень просто - достаточно один раз зарегистрироваться на странице "Удача в придачу!" сайта evroopt.by. А затем совершать свои обычные покупки в ближайших магазинах"Евроопт" и "Бруснічка" или заказывать товары с бесплатной доставкой на сайтах "Е-доставки" и "ГиперМолла".

Совершайте покупки в магазинах "Евроопт" и "Бруснічка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл" – и получайте в два раза больше шансов на выигрыш!

Игровой код будет начислен за каждые 10 рублей (алкоголь и сигареты не учитываются) в чеке с "товаром удачи". Главное, не забудьте использовать при расчете дисконтную карту "Е-плюс" либо СТАТУСкарту.

Что такое СТАТУСкарта? Это карта Статусбанка, которая объединяет в себе возможности банковской платежной карточки и преимущества дисконтной программы "Е-плюс". При этом ее обладатель получает массу бонусов, в том числе и возможность бесплатно пользоваться предоставленными банком средствами на срок до 45 дней! Чтобы получить СТАТУСкарту, необходимо обратиться в отделение Статусбанка. Замена карточки "Е-плюс" на СТАТУСкарту бесплатна. При этом игровые коды в игре "Удача в придачу!" будут начисляться с первой же покупки!

Единственное условие! Получив СТАТУСкарту, необходимо зарегистрироваться на сайте evroopt.by, а тем, кто уже зарегистрирован и принимал ранее участие в игре, нужно заново пройти регистрацию в личном кабинете и подтвердить согласие на участие в рекламной игре с номером "Е-плюс", указанным на обратной стороне СТАТУСкарты. Ваши игровые коды, начисленные за покупки с применением СТАТУСкарты, будут отражены в новом личном кабинете.

Покупайте сегодня – и выигрывайте денежные призы уже завтра! Этот же чек во вторник будет участвовать в розыгрыше суперпризов - автомобилей и квартиры в Минске!

Не упустите шанс испытать удачу дважды! Совершайте нужные вам покупки – и меняйте свою жизнь к лучшему вместе с "Евроопт"!