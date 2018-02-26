С компанией "Нордавиа" отрабатывается дата начала полетов - Национальный аэропорт Минск

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. С российской авиакомпанией "Нордавиа" отрабатывается дата начала полетов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Национального аэропорта Минск.

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что российская авиакомпания не будет выполнять полеты по маршруту Санкт-Петербург-Минск, в аэропорту отметили, что таких данных у них нет. "С авиакомпанией "Нордавиа" отрабатывается дата начала полетов", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось, первый полет из Санкт-Петербурга в Минск "Нордавиа" должна была совершить 23 февраля. Цены на билеты стартовали от 4012 российских рублей. Рейсы должны были осуществляться по пятницам и воскресеньям. Сейчас в расписании авиакомпании рейса в Минск нет.

Авиакомпания "Нордавиа" была аккредитована на полеты по маршруту Санкт-Петербург-Минск в декабре 2017 года.

Российская авиакомпания АО "Нордавиа - региональные авиалинии" выполняет регулярные и чартерные перевозки более чем в 30 российских и зарубежных аэропортов. Занимает ведущие позиции на рынке пассажирских авиаперевозок на Северо-Западе России.-0-