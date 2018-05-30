С курением связано 98% смертей от рака гортани - онколог

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. С курением связано 98% смертей от рака гортани и 96% смертей от рака легкого, сообщила заместитель главного врача по медицинской части Минского городского клинического онкологического диспансера Светлана Сиренко на пресс-конференции в Мингорисполкоме, посвященной Всемирному дню без табака, передает корреспондент БЕЛТА.

Светлана Сиренко отметила, что в Минске смертность от рака легкого у мужчин стоит на первом месте среди всех онкологических заболеваний и составляет 21,5% от всех летальных случаев. Курением обусловлено также 75% смертей от хронического бронхита и эмфиземы легких. Эта вредная привычка является одним из доказанных факторов риска заболевания раком почки и мочевого пузыря.

"Табачный дым представляет опасность не только для курильщика, но и для окружающих. Так, у членов семьи курильщика рак легкого возникает в 1,5-2 раза чаще, чем в некурящих семьях. Пассивное курение при контакте на работе повышает риск развития рака легкого на 17%" , - рассказала Светлана Сиренко.

Табачный дым содержит более 4 тыс. химических соединений, свыше 40 из которых способствуют развитию рака, а также яды, включая никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синильную кислоту. Для появления онкозаболевания необходим период около 20 лет. "Кроме того, курение оказывает не только местное, но и общее воздействие на организм, понижая его сопротивляемость и предрасполагая к развитию онкологических заболеваний вообще. Причинная связь актуальна не только для потребителей сигарет, но и сигар, трубок, кальяна, электронных сигарет и др.", - заметила Светлана Сиренко.

Особую опасность представляет сочетание курения и работы на вредном производстве. Так, курение в условиях повышенного содержания асбеста в воздухе увеличивает риск заболеть раком легкого в 80-90 раз.

"Многие курильщики считают, что их организму уже причинен непоправимый вред и поэтому бросать курить уже бессмысленно. Это далеко не так. Вред, причиняемый организму курением, усугубляется с каждой новой сигаретой. Чем раньше человек начал курить, тем большему риску он будет подвергаться впоследствии, и чем быстрее бросит, тем лучше будет эффект. Отказ от курения сразу же оказывает на здоровье человека положительное влияние. Риск развития серьезных заболеваний снижается", - сказала онколог.

Она напомнила, что для тех, кто решил расстаться с этой пагубной привычкой, но не в силах это сделать самостоятельно, на базе наркологических диспансеров функционируют кабинеты по лечению табачной зависимости.-0-